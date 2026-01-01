Od ponad 20 lat Michael Vrlaku rozwija swój biznes hipoteczny, stawiając na nowe technologie. Od systemów CRM po automatyzację procesów – zawsze szukał sposobów na zwiększenie efektywności swojej działalności.

Pozostawało jednak jedno trudne wyzwanie: regularne tworzenie wideo.

Podobnie jak wielu specjalistów z branży kredytów hipotecznych, Michael miał mnóstwo wiedzy, którą mógł się dzielić. Brakowało mu jednak czasu na nagrywanie, montaż i publikowanie filmów, jednocześnie obsługując klientów i rozwijając firmę.

„Jedną rzecz wiedziałem już na początku – niezależnie od tego, czy chodzi o AI, czy o awatara AI – technologia dojdzie do takiego punktu, że stanie się nieunikniona” – powiedział Michael.

Zamiast czekać, aż wideo oparte na AI stanie się standardem, Michael chciał wyprzedzić ten trend.

"Powodem, dla którego trafiłem na HeyGen, było tak naprawdę tylko szukanie sposobu na zautomatyzowanie tego, co muszę robić" – powiedział.

Zaczął korzystać z HeyGen ponad dwa lata temu, włączając wideo AI do swojego codziennego workflow na długo przed pojawieniem się najnowszej generacji awatarów.

Dziś tamta wczesna inwestycja pozwala Michaelowi regularnie tworzyć filmy, które wcześniej wymagałyby wielu godzin nagrywania i montażu.

Zamiana tworzenia wideo w powtarzalną rutynę

Dla Michaela największą zaletą HeyGen nie jest zastępowanie ludzi, lecz skrócenie czasu produkcji.

Niedawno przygotowane wideo promocyjne wyglądało tak, jakby wymagało pełnej ekipy produkcyjnej, wielu ujęć i rozbudowanego montażu. W rzeczywistości Michael poświęcił tylko kilka minut na obejrzenie gotowego materiału.

"Mój zespół to zrobił. Wysłali mi scenariusz, powiedziałem, jaki ma być cel, wprowadzili go do HeyGen i tak właśnie to wychodzi" – powiedział.