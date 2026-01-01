Dla Jim McDonner wyróżnienie się jako nowy agent nieruchomości oznaczało zrobienie czegoś innego.
Po przejściu na emeryturę z Marynarki Wojennej USA i rozpoczęciu drugiej kariery w branży nieruchomości Jim wszedł na jeden z najbardziej konkurencyjnych rynków mieszkaniowych w kraju. W północno-zachodnim Arkansas mają siedziby Walmart, Tyson Foods i J.B. Hunt, a do regionu przeprowadza się około 40 nowych mieszkańców dziennie. Jednocześnie o ich zlecenia rywalizuje ponad 4000 licencjonowanych agentów.
"Zacząłem szukać sposobów na zbudowanie sieci kontaktów z wykorzystaniem AI" – powiedział Jim.
Zamiast tworzyć takie same filmy z ofertami i aktualizacjami rynku jak wszyscy inni, Jim skupił się na edukacji. Co tydzień odpowiada na najczęściej zadawane pytania kupujących i sprzedających, tworząc filmy, które wyjaśniają sytuację na rynku, zamiast po prostu reklamować nieruchomości.
Po odkryciu HeyGen Jim stworzył proces pracy, który pozwala mu konsekwentnie publikować edukacyjne filmy wideo, docierać do kupujących przeprowadzających się do regionu jeszcze przed ich przyjazdem do Arkansas oraz konkurować z agentami, którzy przez dekady budowali swoje firmy.
Zastąpienie godzin montażu powtarzalnym procesem pracy
Przed HeyGen stworzenie jednego wideo potrafiło zająć niemal cały dzień. Jim wyszukiwał tematy, pisał scenariusze, zbierał ujęcia B-roll, nagrywał narrację i ręcznie składał wszystko w Canvie.
"Spędzałem godziny na montowaniu każdego filmu" – powiedział. "Nie mam na to tyle czasu."
Aby poprawić jakość, zatrudnił profesjonalnego operatora wideo, który miał przygotować serię 12 filmów. Choć efekty były dobre, proces wciąż pozostawał kosztowny i czasochłonny. Mimo to udawało mu się publikować tylko jeden lub dwa filmy tygodniowo, a niekiedy pomijał całe tygodnie.
"To nie było zbyt konsekwentne," powiedział. "Nic dziwnego, że mój kanał w ogóle nie zyskał rozpędu."
Jim wiedział, że to konsekwencja zadecyduje, czy wideo stanie się realnym motorem napędowym biznesu, ale potrzebował procesu pracy, który wpasuje się w napięty grafik agenta nieruchomości.
Budowanie systemu treści opartego na sztucznej inteligencji
Po ukończeniu kursu certyfikacyjnego z zakresu AI Jim zaczął testować dziesiątki narzędzi AI, aby zbudować odpowiedni stos technologiczny dla swojej firmy. Dziś jego proces jest niemal całkowicie zautomatyzowany.
Korzysta z Manus do badania najnowszych trendów rynkowych, z ChatGPT do tworzenia szkiców scenariuszy, z Gamma do przygotowywania przewodników dla kupujących i osób przeprowadzających się, a z Video Agent od HeyGen do produkcji dopracowanych wideo z wykorzystaniem zasobów jego marki.
W każdy poniedziałkowy poranek planuje treści na cały tydzień, pisze swoje scenariusze, tworzy pięć filmów, ustala harmonogram publikacji każdego z nich i wraca do swoich pozostałych zadań.
"W poniedziałkowy poranek mogę poświęcić maksymalnie trzy, cztery godziny, stworzyć materiały wideo na cały tydzień i zaplanować ich publikację z wyprzedzeniem" – powiedział Jim.
Zamiast ręcznie edytować każde przejście, Video Agent automatycznie tworzy angażujące materiały wizualne, napisy oraz lokalne ujęcia B-roll.
"Video Agent to coś, z czego teraz korzystam niemal wyłącznie" – powiedział.
Realizm również go zaskoczył. „Byłem bardzo zaskoczony, że z zasadniczo nieruchomego zdjęcia można wydobyć wszystkie manieryzmy” – powiedział Jim. „Większość ludzi w ogóle się nie orientuje, dopóki im o tym nie powiem.”
Docieranie do większej liczby kupujących dzięki edukacyjnym filmom wideo
Od czasu wdrożenia HeyGen Jim odszedł od ogólnych aktualizacji rynkowych na rzecz treści edukacyjnych opartych na rzeczywistych pytaniach kupujących.
"Jeśli ktoś zada mi pytanie, które w jakiś sposób ze mną rezonuje, robię sobie małą notatkę" – powiedział. "Potem piszę scenariusz i nagrywam na ten temat wideo."
Ta strategia konsekwentnie powiększa jego grono odbiorców. Jego kanał YouTube ma już ponad 1000 subskrybentów, a jego publiczność na TikToku i LinkedInie wciąż rośnie. Co ważniejsze, zauważa wyraźną zmianę w tym, kto ogląda jego treści.
Kiedy po raz pierwszy uruchomił swój kanał, większość widzów stanowili inni agenci nieruchomości.
"Powiedziałbym, że teraz prawdopodobnie 70% mojej publiczności należy do tej kluczowej grupy demograficznej" – powiedział, mając na myśli kupujących w wieku od 25 do 45 lat.
Jego filmy zaczęły też przynosić realne zyski. Jedna edukacyjna kampania dotycząca oferty pomogła sprzedać nieruchomość wartą 650 000 dolarów już po siedmiu dniach na rynku. Inne wideo przyciągnęło kupujących relokujących się z Memphis.
Uzyskał także zapytania z Kalifornii po przeprowadzeniu ukierunkowanych edukacyjnych kampanii wideo na obszarach, z których ludzie często przeprowadzają się do północno-zachodniego Arkansas.
Jeden z jego najbardziej udanych filmów wyjaśniał, dlaczego Zestimate od Zillow często różni się od rzeczywistej wartości rynkowej. Film stał się na tyle popularny, że pewien klient rozpoznał Jima po głosie, gdy ten przechadzał się po Sam's Club.
"Podeszła do mnie i powiedziała: 'Hej, właśnie widziałam twój film o Zillow'," powiedział Jim.
Dla Jima ta chwila potwierdziła, że jego edukacyjne podejście działa.
Budowanie nowoczesnego biznesu nieruchomości z wykorzystaniem AI
Jim uważa, że sztuczna inteligencja stała się jedną z największych przewag konkurencyjnych dostępnych dla nowych agentów nieruchomości.
Mówi, że bez tego wciąż ręcznie montowałby filmy, publikował nieregularnie i miał trudności z dotarciem do kupujących przeprowadzających się z innych części niż Arkansas.
„Nie dotarłbym nawet w przybliżeniu do tak szerokiej publiczności, do jakiej dotarłem” – powiedział.
Dziś nie tylko polega na HeyGen w swoich własnych działaniach marketingowych, ale także poleca go innym agentom. Przygotowuje się do poprowadzenia szkolenia dla 24 agentów w swojej agencji, pokazując im, jak budować spójne procesy tworzenia wideo z wykorzystaniem AI.
"To chyba najprostszy sposób na stworzenie profesjonalnego wideo, jaki znalazłem" – powiedział Jim.
W miarę jak rozwija swoją firmę, Jim postrzega wideo jako fundament nowoczesnego marketingu nieruchomości.
"Żeby dotrzeć do ludzi, zwłaszcza do młodszej grupy kupujących, musisz robić to za pomocą wideo," powiedział.
A dla niego HeyGen to umożliwił.