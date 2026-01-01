Dla Jim McDonner wyróżnienie się jako nowy agent nieruchomości oznaczało zrobienie czegoś innego.

Po przejściu na emeryturę z Marynarki Wojennej USA i rozpoczęciu drugiej kariery w branży nieruchomości Jim wszedł na jeden z najbardziej konkurencyjnych rynków mieszkaniowych w kraju. W północno-zachodnim Arkansas mają siedziby Walmart, Tyson Foods i J.B. Hunt, a do regionu przeprowadza się około 40 nowych mieszkańców dziennie. Jednocześnie o ich zlecenia rywalizuje ponad 4000 licencjonowanych agentów.

"Zacząłem szukać sposobów na zbudowanie sieci kontaktów z wykorzystaniem AI" – powiedział Jim.

Zamiast tworzyć takie same filmy z ofertami i aktualizacjami rynku jak wszyscy inni, Jim skupił się na edukacji. Co tydzień odpowiada na najczęściej zadawane pytania kupujących i sprzedających, tworząc filmy, które wyjaśniają sytuację na rynku, zamiast po prostu reklamować nieruchomości.

Po odkryciu HeyGen Jim stworzył proces pracy, który pozwala mu konsekwentnie publikować edukacyjne filmy wideo, docierać do kupujących przeprowadzających się do regionu jeszcze przed ich przyjazdem do Arkansas oraz konkurować z agentami, którzy przez dekady budowali swoje firmy.

Zastąpienie godzin montażu powtarzalnym procesem pracy

Przed HeyGen stworzenie jednego wideo potrafiło zająć niemal cały dzień. Jim wyszukiwał tematy, pisał scenariusze, zbierał ujęcia B-roll, nagrywał narrację i ręcznie składał wszystko w Canvie.

"Spędzałem godziny na montowaniu każdego filmu" – powiedział. "Nie mam na to tyle czasu."

Aby poprawić jakość, zatrudnił profesjonalnego operatora wideo, który miał przygotować serię 12 filmów. Choć efekty były dobre, proces wciąż pozostawał kosztowny i czasochłonny. Mimo to udawało mu się publikować tylko jeden lub dwa filmy tygodniowo, a niekiedy pomijał całe tygodnie.

"To nie było zbyt konsekwentne," powiedział. "Nic dziwnego, że mój kanał w ogóle nie zyskał rozpędu."

Jim wiedział, że to konsekwencja zadecyduje, czy wideo stanie się realnym motorem napędowym biznesu, ale potrzebował procesu pracy, który wpasuje się w napięty grafik agenta nieruchomości.

Budowanie systemu treści opartego na sztucznej inteligencji

Po ukończeniu kursu certyfikacyjnego z zakresu AI Jim zaczął testować dziesiątki narzędzi AI, aby zbudować odpowiedni stos technologiczny dla swojej firmy. Dziś jego proces jest niemal całkowicie zautomatyzowany.

Korzysta z Manus do badania najnowszych trendów rynkowych, z ChatGPT do tworzenia szkiców scenariuszy, z Gamma do przygotowywania przewodników dla kupujących i osób przeprowadzających się, a z Video Agent od HeyGen do produkcji dopracowanych wideo z wykorzystaniem zasobów jego marki.

W każdy poniedziałkowy poranek planuje treści na cały tydzień, pisze swoje scenariusze, tworzy pięć filmów, ustala harmonogram publikacji każdego z nich i wraca do swoich pozostałych zadań.

"W poniedziałkowy poranek mogę poświęcić maksymalnie trzy, cztery godziny, stworzyć materiały wideo na cały tydzień i zaplanować ich publikację z wyprzedzeniem" – powiedział Jim.