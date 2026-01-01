Craig Veroni jest agentem nieruchomości w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej, obsługującym North Vancouver, West Vancouver oraz samo miasto. Zanim zajął się nieruchomościami, przez ponad dekadę szkolił się i pracował jako zawodowy aktor filmowy i telewizyjny.
W chwili, gdy zaczął wykorzystywać swoje umiejętności w marketingu, wideo stało się jednym z najważniejszych motorów jego biznesu. Edukacyjne filmy na YouTube i filmowe prezentacje nieruchomości pomagały kupującym lepiej zrozumieć okoliczne dzielnice i lokalny rynek mieszkaniowy.
Jednak gdy pożar i zalanie w mieszkaniu nad nim uszkodziły jego dom i zmusiły rodzinę do wyprowadzki na prawie rok, jego produkcja wideo całkowicie stanęła.
"Nie było nas w domu przez około dziewięć miesięcy" – powiedział. "Nie mogłem tworzyć żadnych treści. Nie miałem sprzętu."
Skalowanie jego obecności bez zwiększania obciążenia pracą
Przez większość swojej kariery Craig budował zaufanie, organizując dni otwarte, spotykając się z ludźmi osobiście i przekształcając kanał YouTube w swoje główne źródło leadów, które ostatecznie generowało około 75 procent jego biznesu.
Ale tworzenie tych treści było bardzo wymagające. Jego najlepiej działające wycieczki po okolicy wymagały napisania scenariusza do każdego fragmentu, nagrywania przed kamerą w kilku różnych dzielnicach oraz zmontowania wszystkiego w całość — proces ten mógł zająć ponad tydzień pracy nad jednym filmem.
Powrót przed swoją publiczność oznaczał odbudowanie silnika, który napędzał jego biznes. Punkt zwrotny nastąpił, gdy zobaczył innych agentów korzystających z HeyGen, aby rozwijać zupełnie nowe kanały w mediach społecznościowych z wykorzystaniem awatarów AI.
"Pomyślałem: 'Brzmi to trochę szalenie i może aż zbyt dobrze, żeby było prawdziwe'," powiedział.
Zaintrygowany, dołączył do małej grupy szkoleniowej. W ciągu trzech dni Craig stworzył swojego cyfrowego sobowtóra, dopracował proces tworzenia treści i opublikował swój pierwszy rolkę na Instagramie.
"Byłem przerażony, bo jestem znany ze swoich wideo" – powiedział. "Myślałem, że ludzie będą tego nienawidzić."
Tworzenie cyfrowego sobowtóra, któremu kupujący mogą zaufać
Powodem, dla którego cyfrowy sobowtór tak dobrze się sprawdził, jest według Craiga to, że został zbudowany z jego własnych, wysokiej jakości materiałów. Zamiast zaczynać od zera, wytrenował swojego awatara na bazie biblioteki nagrań, które już wcześniej zrealizował, uchwytując swój prawdziwy wygląd i sposób bycia w różnych sytuacjach.
Połączył go z profesjonalnie nagranymi modelami głosu, dopracowanymi tak, by brzmiały jak spokojny głos do ujęć studyjnych oraz naturalny głos plenerowy do nagrań w terenie. Korzysta z najnowszego modelu awatara i aktualizuje go za każdym razem, gdy pojawia się lepsza wersja.
Craig wykorzystuje cyfrowego sobowtóra, aby na bieżąco informować swoją publiczność o lokalnych wiadomościach i sytuacji na rynku, a nie po to, by gonić za trendami czy tworzyć klipy dla samej nowości.
„Bliźniak istnieje po to, aby informować ludzi o tym, co dzieje się lokalnie, o wiadomościach i dostarczać im informacji” – powiedział Craig.
Dokładność jest niepodlegająca negocjacjom. Pisze, sprawdza i weryfikuje fakty w każdym scenariuszu, opierając się na starannie dobranych lokalnych danych rynkowych, zanim wygeneruje wideo, a każdą Rolkę oznacza jako AI, aby nigdy nikogo nie wprowadzać w błąd.
"Wszystko musi być bardzo, bardzo dokładne" – powiedział. "W chwili, gdy stracę zaufanie mojej publiczności, gra się kończy."
Przekształcanie obserwujących w zaufaną lokalną obecność
W ciągu pierwszego tygodnia Craig zauważył coś, co było równie ekscytujące, co skromne w swoim wydźwięku.
„Każdy pojedynczy post, który stworzyłem, osiągnął lepsze wyniki niż cokolwiek, co zrobiłem osobiście” – powiedział.
Bardziej liczyło się dla niego to, że więź przetrwała. Niektórzy widzowie pytali, czy nagrania są tworzone przez AI, podczas gdy inni nie mieli o tym pojęcia i byli zaskoczeni, gdy poznali prawdę. Potem przyszło potwierdzenie na żywo.
"Trzy razy zupełnie obcy ludzie mnie zatrzymali" – powiedział Craig. "Raz facet zatrzymał samochód, gdy szedłem z psem, i powiedział: 'Jestem subskrybentem. Uwielbiam to, co robisz. Dzięki, że to robisz.'"
Widz nie miał pojęcia, że osoba, z którą właśnie rozmawiał, nie była tą samą wersją, którą oglądał w internecie. Dla Craiga właśnie o to chodziło.
"Połączenie działało" – powiedział. To był rodzaj rozpoznania, który popchnął go w stronę większego celu: zostania tym, co nazywa „cyfrowym burmistrzem” swojego miasta.
Przekuwanie konsekwencji w zasięg i rozpoznawalność
Gdy jego cyfrowy sobowtór przejął tworzenie treści informacyjnych, Craig przeszedł z jednego wideo tygodniowo na dwa Reelsy dziennie — tempo, które byłoby niemożliwe przy tradycyjnym nagrywaniu. Zasięgi szybko poszły w górę.
W ciągu około dziesięciu miesięcy jego liczba obserwujących na Instagramie wzrosła czterokrotnie, z około 1 500 do prawie 6 000. Jego treści docierają teraz w typowym miesiącu do ponad 770 000 kont i generują od 60 000 do 70 000 interakcji, a pojedyncze Reelsy regularnie przekraczają 100 000 wyświetleń.
Równie cenne jest to, co jego sobowtór pozwala mu robić. Zaoszczędzony czas wraca do indywidualnej pracy z klientami, w tym do spersonalizowanych wideofollow‑upów, co pomogło mu ponownie zaangażować byłych klientów i domknąć znaczące transakcje.
"Cyfrowy sobowtór pomaga mi uwolnić czas, żebym mógł więcej pracować indywidualnie z moimi klientami" – powiedział.
Zapytany o podsumowanie platformy, nie wahał się ani chwili.
"HeyGen to zdecydowanie najlepsza i najskuteczniejsza platforma do skalowania moich treści wideo" – powiedział. "Nie znalazłem innej platformy, która mogłaby się z nią równać."
Dziś Craig postrzega swojego cyfrowego sobowtóra nie jako zastępstwo dla siebie, lecz jako rozszerzenie swojej wiedzy i doświadczenia.
"Jeśli chcesz być widziany, słyszany i dawać wartość" – powiedział – "HeyGen jest do tego niesamowitym narzędziem."