Craig Veroni jest agentem nieruchomości w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej, obsługującym North Vancouver, West Vancouver oraz samo miasto. Zanim zajął się nieruchomościami, przez ponad dekadę szkolił się i pracował jako zawodowy aktor filmowy i telewizyjny.

W chwili, gdy zaczął wykorzystywać swoje umiejętności w marketingu, wideo stało się jednym z najważniejszych motorów jego biznesu. Edukacyjne filmy na YouTube i filmowe prezentacje nieruchomości pomagały kupującym lepiej zrozumieć okoliczne dzielnice i lokalny rynek mieszkaniowy.

Jednak gdy pożar i zalanie w mieszkaniu nad nim uszkodziły jego dom i zmusiły rodzinę do wyprowadzki na prawie rok, jego produkcja wideo całkowicie stanęła.

"Nie było nas w domu przez około dziewięć miesięcy" – powiedział. "Nie mogłem tworzyć żadnych treści. Nie miałem sprzętu."

Skalowanie jego obecności bez zwiększania obciążenia pracą

Przez większość swojej kariery Craig budował zaufanie, organizując dni otwarte, spotykając się z ludźmi osobiście i przekształcając kanał YouTube w swoje główne źródło leadów, które ostatecznie generowało około 75 procent jego biznesu.

Ale tworzenie tych treści było bardzo wymagające. Jego najlepiej działające wycieczki po okolicy wymagały napisania scenariusza do każdego fragmentu, nagrywania przed kamerą w kilku różnych dzielnicach oraz zmontowania wszystkiego w całość — proces ten mógł zająć ponad tydzień pracy nad jednym filmem.

Powrót przed swoją publiczność oznaczał odbudowanie silnika, który napędzał jego biznes. Punkt zwrotny nastąpił, gdy zobaczył innych agentów korzystających z HeyGen, aby rozwijać zupełnie nowe kanały w mediach społecznościowych z wykorzystaniem awatarów AI.

"Pomyślałem: 'Brzmi to trochę szalenie i może aż zbyt dobrze, żeby było prawdziwe'," powiedział.

Zaintrygowany, dołączył do małej grupy szkoleniowej. W ciągu trzech dni Craig stworzył swojego cyfrowego sobowtóra, dopracował proces tworzenia treści i opublikował swój pierwszy rolkę na Instagramie.

"Byłem przerażony, bo jestem znany ze swoich wideo" – powiedział. "Myślałem, że ludzie będą tego nienawidzić."

Tworzenie cyfrowego sobowtóra, któremu kupujący mogą zaufać

Powodem, dla którego cyfrowy sobowtór tak dobrze się sprawdził, jest według Craiga to, że został zbudowany z jego własnych, wysokiej jakości materiałów. Zamiast zaczynać od zera, wytrenował swojego awatara na bazie biblioteki nagrań, które już wcześniej zrealizował, uchwytując swój prawdziwy wygląd i sposób bycia w różnych sytuacjach.

Połączył go z profesjonalnie nagranymi modelami głosu, dopracowanymi tak, by brzmiały jak spokojny głos do ujęć studyjnych oraz naturalny głos plenerowy do nagrań w terenie. Korzysta z najnowszego modelu awatara i aktualizuje go za każdym razem, gdy pojawia się lepsza wersja.

Craig wykorzystuje cyfrowego sobowtóra, aby na bieżąco informować swoją publiczność o lokalnych wiadomościach i sytuacji na rynku, a nie po to, by gonić za trendami czy tworzyć klipy dla samej nowości.