Zarządzanie podprzestrzeniami roboczymi

Podprzestrzenie robocze to oddzielne środowiska w ramach jednego konta HeyGen. Każda podprzestrzeń robocza może mieć własnych członków, uprawnienia i ustawienia, co ułatwia organizowanie pracy zespołów, działów lub klientów bez nakładania się zadań.

Są szczególnie przydatne do:

Agencje obsługujące wielu klientów

Zespoły korporacyjne z różnymi działami

Kontrolowanie dostępu i uprawnień

Zarządzanie rozliczeniami i subskrypcjami

Śledzenie wykorzystania API

Utrzymywanie zasobów oddzielnie dla poszczególnych zespołów

W zależności od konfiguracji podobszary robocze mogą współdzielić lub odseparowywać rozliczenia, awatary, klucze API i szablony.

Uzyskaj dostęp do podobszarów roboczych

Na swoim pulpicie HeyGen kliknij swoje imię i wybierz Zarządzaj przestrzenią roboczą.

W tej sekcji zobaczysz opcję Podprzestrzenie robocze.

Utwórz nową podprzestrzeń roboczą

Aby utworzyć podprzestrzeń roboczą, wybierz Utwórz podprzestrzeń roboczą.

Zacznij od:

Nadanie nazwy podprzestrzeni roboczej

Dodanie obrazu (opcjonalnie), aby pomóc wizualnie odróżnić zespoły lub klientów

Zaproś członków i przypisz role

Następnie zaproś członków, wpisując ich adresy e‑mail i przypisując role.

Dostępne role to:

Super Admin – Pełne uprawnienia, w tym zarządzanie użytkownikami, dostępem i zakupami

– Pełne uprawnienia, w tym zarządzanie użytkownikami, dostępem i zakupami Deweloper – może tworzyć treści i korzystać z interfejsu API

– może tworzyć treści i korzystać z interfejsu API Twórca – Może tworzyć awatary, filmy i głosy

– Może tworzyć awatary, filmy i głosy Widz – Może przeglądać treści, ale nie może wprowadzać zmian

Skonfiguruj ustawienia i uprawnienia

Po przypisaniu ról skonfiguruj ustawienia podobszaru roboczego.

Jeśli opcja „Parent Workspace Manages Billing” jest włączona:

Podprzestrzeń robocza zarządza własną subskrypcją

Nie korzysta z limitu ani slotów awatarów głównego workspace’u

Właściciel podprzestrzeni roboczej może tworzyć dodatkowe podprzestrzenie robocze

Możesz także zdecydować, czy podprzestrzeń robocza może wyświetlać ustawienia API.

Po włączeniu podprzestrzeń robocza otrzymuje własny klucz API, a wykorzystanie jest śledzone niezależnie, co ułatwia monitorowanie aktywności według zespołu lub klienta.

Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz Utwórz podobszar roboczy, aby zakończyć konfigurację.

Po utworzeniu miejsca z nadrzędnego obszaru roboczego są przydzielane automatycznie.

Podczas zapraszania członków miejsca są przydzielane w zależności od dostępności. Jeśli limit miejsc zostanie osiągnięty, przed dodaniem nowego członka trzeba usunąć istniejącego.

Zarządzaj zasobami i wykorzystaniem

Wybierając ikonę koła zębatego obok dowolnej podprzestrzeni roboczej, możesz zaktualizować jej ustawienia i przydzielone zasoby.

Kluczowe elementy kontroli obejmują:

Miejsca na awatary – Ogranicz liczbę awatarów, które może utworzyć każda podrzędna przestrzeń robocza

– Ogranicz liczbę awatarów, które może utworzyć każda podrzędna przestrzeń robocza Kredyty generatywne – Wykorzystywane do opłat za awatary, generowanie wideo, tworzenie obrazów i tłumaczenia

– Wykorzystywane do opłat za awatary, generowanie wideo, tworzenie obrazów i tłumaczenia Kredyty API – Wykorzystywane do automatyzacji, integracji i przepływów pracy opartych na API

Przydzielanie kredytów dla poszczególnych podobszarów roboczych zapewnia administratorom lepszą widoczność, kontrolę kosztów i elastyczność. W razie potrzeby możesz również usunąć podobszar roboczy z tego menu.

Udostępniaj zasoby między podobszarami roboczymi

Udostępnianie zasobów w HeyGen odbywa się według spójnego procesu.

Aby udostępnić awatary, głosy, zestawy marki lub szablony, otwórz bibliotekę zasobów i wybierz menu z trzema kropkami przy danym zasobie. Następnie wybierz opcję Udostępnij i wskaż podobszar roboczy, z którym chcesz go udostępnić.

Po udostępnieniu zasób staje się natychmiast dostępny w wybranym podobszarze roboczym do tworzenia wideo.

Dzięki podprzestrzeniom roboczym możesz organizować zespoły, kontrolować dostęp i skalować tworzenie wideo bez utraty nadzoru.