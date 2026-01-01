Skonfiguruj SAML SSO z Okta

Witamy w HeyGen Academy.

W tej lekcji dowiesz się, jak skonfigurować logowanie jednokrotne (SSO) z wykorzystaniem Okta dla swojej przestrzeni roboczej HeyGen.

SSO umożliwia Twojemu zespołowi jednokrotne logowanie i bezpieczny dostęp do HeyGen przy użyciu firmowych danych logowania, bez konieczności zarządzania dodatkowymi hasłami. Po włączeniu i skonfigurowaniu użytkownicy mogą logować się bezpośrednio przez Okta.

Rozpocznij w konsoli administracyjnej Okta

Rozpocznij od zalogowania się do konsoli administracyjnej Okta.

Przejdź do sekcji Aplikacje, a następnie ponownie wybierz Aplikacje.

Kliknij Utwórz integrację aplikacji.

Wybierz SAML 2.0 jako metodę logowania i kliknij Dalej.

Utwórz aplikację HeyGen w Okta

Gdy pojawi się prośba o nadanie nazwy aplikacji, wpisz HeyGen, a następnie kliknij Next.

Teraz zostaniesz poproszony o podanie szczegółów konfiguracji SAML.

Dla identyfikatora Audience ID (Entity ID) wprowadź:

api2.heygen.com

Aby uzyskać adres URL logowania jednokrotnego (Single Sign-On), wróć do swojego panelu HeyGen, przejdź do Ustawień, otwórz kartę Bezpieczeństwo, włącz SSO i skopiuj podany adres URL SSO.

Wklej ten adres URL w odpowiednie pole w Okta.

Upewnij się, że aplikacja przekazuje tożsamość użytkownika w formacie adresu e‑mail.

Roszczenie NameID powinno wykorzystywać adres e‑mail użytkownika.

Następnie dodaj następujące atrybuty użytkownika:

Imię

Nazwisko

Po zakończeniu przewiń w dół i kliknij Dalej.

Wybierz opcję To jest aplikacja wewnętrzna, a następnie kliknij Zakończ.

Przypisz użytkowników do aplikacji Okta

Po utworzeniu aplikacji otwórz kartę Assignments.

Kliknij „Przypisz”, a następnie dodaj użytkowników lub grupy, które powinny mieć dostęp do HeyGen za pomocą SSO.

Pobierz wartości konfiguracji SAML

Następnie otwórz kartę Sign On w Okta i przewiń w dół.

Kliknij „View SAML setup instructions”.

Na tej stronie wyświetlane są trzy wymagane wartości:

Adres URL logowania jednokrotnego (Single Sign-On) dostawcy tożsamości

Identyfikator wystawcy dostawcy tożsamości

Certyfikat X.509

Pozostaw tę stronę otwartą, ponieważ będziesz potrzebować tych wartości, aby dokończyć konfigurację w HeyGen.

Dokończ konfigurację w HeyGen

Wróć do panelu administracyjnego HeyGen i otwórz stronę ustawień SSO.

Skopiuj i wklej trzy wartości z Okta w odpowiadające im pola w HeyGen, a następnie kliknij Zapisz.

Twoje połączenie między Okta a HeyGen jest teraz skonfigurowane.

Przetestuj swoją konfigurację SSO

Aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie, przejdź do strony logowania HeyGen i wybierz opcję Zaloguj się przez SSO.

Jeśli zostaniesz o to poproszony, wprowadź domenę swojej firmy.

Powinieneś zostać automatycznie zalogowany przy użyciu swoich danych logowania Okta.

SSO jest teraz włączone dla Twojej przestrzeni roboczej HeyGen.

Twój zespół może logować się bezpiecznie, używając firmowych danych logowania, bez dodatkowych haseł ani kroków.