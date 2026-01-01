Omówmy, jak zaprosić członków zespołu do Twojego workspace’u, abyście mogli współpracować i od razu zacząć tworzyć.
Zaproś członków do swojego obszaru roboczego
Na pulpicie kliknij swoje konto, a następnie przejdź do zarządzania obszarami roboczymi. W widoku zarządzania obszarem roboczym zobaczysz:
Ta sekcja może również sugerować współpracowników, którzy zarejestrowali się w HeyGen, używając firmowej domeny e-mail.
Możesz zapraszać nowych członków w następujący sposób:
Po wysłaniu zaproszenia adres e‑mail użytkownika pojawi się na liście ze statusem „Zaproszenie wysłane”.
Jeśli Twoja przestrzeń robocza jest skonfigurowana tak, aby wymagać zatwierdzenia dołączenia, w tym widoku zobaczysz również prośby o dołączenie.
Śledź status zaproszeń i próśb
Gdy użytkownik zaloguje się do HeyGen, zaakceptuje zaproszenie i dołączy do przestrzeni roboczej, jego status zmieni się na Active.
Jeśli zatwierdzisz prośbę o dołączenie, użytkownik natychmiast stanie się aktywnym członkiem przestrzeni roboczej. Jego nazwa pojawi się na liście aktywnych członków i zostanie wykorzystane jedno miejsce.
Poznaj role w przestrzeni roboczej
Przestrzenie robocze HeyGen obsługują kilka ról, z których każda ma inne uprawnienia.
Zatwierdzaj lub odrzucaj prośby o dołączenie
Jeśli w Twoim workspace użytkownicy muszą poprosić o dostęp, możesz przeglądać te prośby w dwóch miejscach:
Z dowolnego z tych miejsc możesz zaakceptować lub odrzucić oczekujące prośby. Po zatwierdzeniu użytkownik staje się aktywnym członkiem i zajmuje jedno miejsce.
Udostępniaj treści w obrębie przestrzeni roboczej
Oprócz ról możesz kontrolować dostęp do poszczególnych projektów, filmów lub folderów.
Aby udostępnić treści:
Stamtąd możesz:
Użytkownicy z rolą Widza zawsze będą mieli wyłącznie dostęp do podglądu.
Udostępniaj i publikuj filmy
Po wygenerowaniu wideo otworzy się ono na stronie udostępniania, gdzie możesz:
Możesz także użyć karty Udostępnij, aby opublikować wideo w sieci, umożliwiając każdemu obejrzenie wersji tylko do podglądu bez logowania.
Po wykonaniu tych kroków jesteś gotowy do współpracy ze swoim zespołem w HeyGen, zapraszając członków, przypisując role i bezpiecznie udostępniając treści.