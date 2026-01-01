Zaproś członków do swojego obszaru roboczego

Omówmy, jak zaprosić członków zespołu do Twojego workspace’u, abyście mogli współpracować i od razu zacząć tworzyć.

Na pulpicie kliknij swoje konto, a następnie przejdź do zarządzania obszarami roboczymi. W widoku zarządzania obszarem roboczym zobaczysz:

  • Lista użytkowników, których już zaprosiłeś
  • Przypisane im role
  • Ich aktualny status zaproszenia

Ta sekcja może również sugerować współpracowników, którzy zarejestrowali się w HeyGen, używając firmowej domeny e-mail.

Możesz zapraszać nowych członków w następujący sposób:

  • Wpisanie ich adresu e‑mail lub
  • Skopiowanie i udostępnienie linku z zaproszeniem

Po wysłaniu zaproszenia adres e‑mail użytkownika pojawi się na liście ze statusem „Zaproszenie wysłane”.

Jeśli Twoja przestrzeń robocza jest skonfigurowana tak, aby wymagać zatwierdzenia dołączenia, w tym widoku zobaczysz również prośby o dołączenie.

Śledź status zaproszeń i próśb
Gdy użytkownik zaloguje się do HeyGen, zaakceptuje zaproszenie i dołączy do przestrzeni roboczej, jego status zmieni się na Active.

Jeśli zatwierdzisz prośbę o dołączenie, użytkownik natychmiast stanie się aktywnym członkiem przestrzeni roboczej. Jego nazwa pojawi się na liście aktywnych członków i zostanie wykorzystane jedno miejsce.

Poznaj role w przestrzeni roboczej
Przestrzenie robocze HeyGen obsługują kilka ról, z których każda ma inne uprawnienia.

  • Super Admin
    Super Admini zazwyczaj zarządzają planem HeyGen i przestrzeniami roboczymi. Mają pełny dostęp, w tym do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, dokonywania zakupów lub aktualizacji oraz tworzenia, edytowania i recenzowania treści.
  • Developer
    Deweloperzy mogą tworzyć treści i korzystać z HeyGen API. Przydziel tę rolę członkom zespołu, którzy potrzebują zaawansowanych integracji, takich jak połączenie z systemem CRM lub systemem e‑mail.
  • Twórca
    Twórcy to użytkownicy, którzy regularnie tworzą treści. Mogą tworzyć awatary, filmy i głosy, ale nie mogą zarządzać uprawnieniami, zakupami ani dostępem do API.
  • Widz
    Widzowie to zazwyczaj recenzenci lub osoby zatwierdzające. Mogą przeglądać treści, ale nie mogą wprowadzać zmian.

Zatwierdzaj lub odrzucaj prośby o dołączenie
Jeśli w Twoim workspace użytkownicy muszą poprosić o dostęp, możesz przeglądać te prośby w dwóch miejscach:

  • Panel powiadomień
  • Karta Członkowie i Obszary robocze

Z dowolnego z tych miejsc możesz zaakceptować lub odrzucić oczekujące prośby. Po zatwierdzeniu użytkownik staje się aktywnym członkiem i zajmuje jedno miejsce.

Udostępniaj treści w obrębie przestrzeni roboczej
Oprócz ról możesz kontrolować dostęp do poszczególnych projektów, filmów lub folderów.

Aby udostępnić treści:

  • Wybierz menu z trzema kropkami przy szkicu, wideo lub folderze
  • Wybierz Udostępnij

Stamtąd możesz:

  • Udostępnij wybranym użytkownikom
  • Przydziel uprawnienia tylko do wyświetlania lub edycji
  • Ustaw ogólny dostęp tylko dla siebie, wybranych użytkowników lub wszystkich z dostępem do przestrzeni roboczej

Użytkownicy z rolą Widza zawsze będą mieli wyłącznie dostęp do podglądu.

Udostępniaj i publikuj filmy
Po wygenerowaniu wideo otworzy się ono na stronie udostępniania, gdzie możesz:

  • Zabezpiecz wideo hasłem
  • Skonfiguruj ogólne uprawnienia dostępu
  • Dodaj lub edytuj napisy

Możesz także użyć karty Udostępnij, aby opublikować wideo w sieci, umożliwiając każdemu obejrzenie wersji tylko do podglądu bez logowania.

Po wykonaniu tych kroków jesteś gotowy do współpracy ze swoim zespołem w HeyGen, zapraszając członków, przypisując role i bezpiecznie udostępniając treści.

