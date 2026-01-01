Skonfiguruj swoje środowisko pracy

Witamy w HeyGen Academy.

Pierwszym krokiem, aby zacząć, jest skonfigurowanie swojego workspace’u. Ten proces pozwala utworzyć i dostosować workspace tak, aby był gotowy do efektywnej współpracy całego zespołu.

Przejdź do ustawień swojego workspace’u

Na stronie głównej HeyGen kliknij strzałkę obok swojego imienia w lewym dolnym rogu.

W sekcji Personal zobaczysz swoje indywidualne konto.

W sekcji Workspace zobaczysz wszystkie przestrzenie robocze HeyGen, do których dołączyłeś lub na które otrzymałeś zaproszenie.

Gdy po raz pierwszy tworzysz swoje konto osobiste, zazwyczaj korzystasz z bezpłatnego planu. Po dołączeniu do firmowego workspace’u zyskasz dostęp do wszystkich funkcji i ustawień bezpieczeństwa dla klientów biznesowych.

Będziesz mieć pewność, że przeglądasz przestrzeń roboczą dla przedsiębiorstw, gdy zobaczysz „Enterprise” w lewym dolnym rogu.

Utwórz i skonfiguruj nowy obszar roboczy

Aby utworzyć nowy obszar roboczy, otwórz menu w lewym dolnym rogu i przejdź do Ustawień.

W ustawieniach swojego workspace możesz:

Wprowadź nazwę swojego obszaru roboczego

Prześlij logo

Dodaj krótki opis

Skonfiguruj, kto może dołączyć do przestrzeni roboczej

Kontroluj, kto może zapraszać nowych członków

Możesz także włączyć funkcję znakowania wodnego wspomaganą przez AI, aby zastosować znak wodny do wszystkich filmów tworzonych w tym obszarze roboczym.

Wybierz, kto może dołączyć do Twojego workspace’u

Masz trzy opcje kontrolowania dostępu do swojego workspace’u:

Każdy, kto korzysta z firmowej domeny e‑mail, może dołączyć automatycznie Ta opcja jest idealna dla dużych zespołów lub planów z nielimitowaną liczbą miejsc. Każda osoba używająca firmowej domeny e‑mail może się zarejestrować, ominąć paywall, ukończyć onboarding i dołączyć do przestrzeni roboczej automatycznie, bez konieczności zatwierdzania.

Każda osoba korzystająca z firmowego adresu e‑mail musi poprosić o dołączenie

Ta opcja jest zalecana, jeśli masz ograniczoną liczbę miejsc lub chcesz mieć większą kontrolę nad tym, kto dołącza. Użytkownicy z Twojej domeny mogą poprosić o dostęp, który możesz zaakceptować lub odrzucić.

Tylko ręcznie zaproszeni członkowie mogą dołączyć

Ta opcja zapewnia najwyższy poziom kontroli i prywatności. Obszar roboczy jest widoczny wyłącznie dla użytkowników, których zaprosisz bezpośrednio.

Po wykonaniu tych kroków Twoje środowisko pracy będzie w pełni skonfigurowane.

Nazwano już Twoje środowisko, dodano logo i dostosowano ustawienia tak, aby odzwierciedlały charakter Twojej marki.

Twoje środowisko pracy jest teraz gotowe i możesz zacząć zapraszać członków zespołu, gdy tylko będziesz gotowy do współpracy.