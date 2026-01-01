Przekształć każdy pomysł w porywające wideo
Zmieniaj pomysły w gotowe do emisji filmy, zachowując pełną kontrolę twórczą na każdym etapie.
Opowiedz każdą historię dzięki wszechstronnemu kreatorowi wideo AI
Zapewnij swojemu zespołowi pełną moc HeyGen z wbudowaną prywatnością, nadzorem i bezpieczeństwem. Łatwo skaluj swoje środowisko pracy dzięki elastycznym licencjom, kredytom i narzędziom administracyjnym.
Zobacz swój film, zanim powstanie
Twórz kompletne filmy z tekstu dzięki AI do generowania wideo. Nasz generator wideo oparty na sztucznej inteligencji zajmuje się montażem od początku do końca i tworzy wysokiej jakości filmy w 1080p lub 4K z lektorem, grafiką i awatarami AI, dzięki czemu możesz szybciej przygotowywać materiały wyjaśniające, sprzedażowe, onboardingowe lub treści na YouTube w wielu głosach, językach i stylach.
- Podgląd przed renderowaniem
- Kreatywny podział na sceny
- Dopracuj poprzez rozmowę
Edytuj wszystko po renderowaniu
Każdy element ruchu pozostaje edytowalny po wygenerowaniu — tekst, pozycja, kolor, czas, układ. Wprowadzaj zmiany bezpośrednio w AI Studio bez konieczności ponownego generowania całego wideo. Drobne poprawki zajmują sekundy, a nie godziny.
- Edytuj bez ponownego renderowania
- Zmiany w kilka sekund
- Kliknij dowolny element, aby go zmodyfikować
Grafika ruchoma + ujęcia A-roll + ujęcia B-roll w jednym wideo
Video Agent nie tylko generuje mówiące postacie. Tworzy również animowaną grafikę, nakładki wizualne, animacje wyjaśniające oraz ujęcia B-roll, które składają się na spójną opowieść. Każdy element współgra z pozostałymi, aby opowiedzieć Twoją historię.
- Nagranie prezentera wygenerowane przez AI
- Wbudowane animacje graficzne
- Zawiera kontekstowe ujęcia B-roll
Twoja marka, zastosowana automatycznie
Zdefiniuj swoją identyfikację wizualną raz, a Video Agent zachowa ją we wszystkich animacjach, nakładkach tekstowych i wyborach kolorów. Spójna typografia, zgodne z marką systemy kolorów i jednolity styl — bez ręcznego pilnowania.
- Ustaw kolory raz
- Typografia zastosowana wszędzie
- Spójny styl wizualny
Reżyseruj swój film jak kreatywny partner
Twórz naturalnie wyglądające i brzmiące wideo z reakcjami, recenzje oraz mówiące awatary. Pomagamy Ci produkować autentycznie odczuwane treści UGC, które szybko angażują widzów, bez konieczności realizacji tradycyjnych nagrań wideo, z opcjonalnym AI face swap do szybkiej, masowej personalizacji. Idealne dla twórców, marek i marketerów, którzy potrzebują przystępnych, relatywnych treści na dużą skalę.
- Informacja zwrotna w prostym języku
- Szybkie iteracje
- Wskaż konkretne zmiany
Poznaj HeyGen
Agent wideo
To nie jest narzędzie. To nie jest kopilot. To kreatywny agent, który wykonuje pracę za Ciebie.
Skrypt jest napisany
Twój pomysł zostaje przekształcony w jasną, przekonującą opowieść zaprojektowaną tak, by robiła wrażenie.
Obrazy zostały wybrane
Każda scena jest połączona z wizualizacjami dobranymi tak, aby pasowały do tonu i przekazu.
Dodano lektora
Skrypt ożywa dzięki naturalnej narracji, która rozpoznaje i oddaje emocje.
Montaż i przejścia
Tempo, cięcia i efekty są zaprojektowane tak, aby całość była dopracowana i dynamiczna.
Odkrywaj nowe pomysły i twórz własne wersje dowolnego filmu, zmieniając scenariusz, awatara i oprawę wizualną.
Etyczny twórca wideo AI, stworzony, by chronić Twoje dane
Uważamy, że etyczne AI oznacza stawianie bezpieczeństwa użytkowników i ochrony danych na pierwszym miejscu. Wbudowujemy prywatność, przejrzystość i odpowiedzialność w naszą technologię i zasady, zapewniając ochronę Twoich danych na każdym etapie. Dlatego nasza infrastruktura jest certyfikowana zgodnie z globalnymi standardami bezpieczeństwa i zgodności. Projektując AI, które szanuje prawa użytkowników i zapobiega nadużyciom, sprawiamy, że wizualne opowiadanie historii jest dostępne, bezpieczne i etyczne dla wszystkich.
Masz pytania? My mamy odpowiedzi.
Czym jest awatar AI?
Awatar AI to hiperrealistyczne cyfrowe odwzorowanie człowieka stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Takie awatary potrafią przekazywać wypowiedzi w sposób zbliżony do ludzkiego, odwzorowywać mimikę twarzy i gesty, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w skalowalnej produkcji wideo, komunikacji wirtualnej oraz tworzeniu treści cyfrowych. W HeyGen nasze awatary AI powstają na podstawie danych pozyskanych za świadomą zgodą prawdziwych aktorów i twórców. Zapewniamy etyczne wykorzystanie AI, wynagradzając aktorów za każdy film wygenerowany z użyciem ich wizerunku, łącząc najnowocześniejszą generatywną sztuczną inteligencję z odpowiedzialnym tworzeniem treści.
Czym jest generator awatarów AI?
Generator awatarów AI to zaawansowane narzędzie, które przekształca tekst w realistyczne treści wideo z wykorzystaniem cyfrowych awatarów. Dzięki HeyGen możesz w kilka chwil tworzyć materiały w jakości studyjnej, bez potrzeby używania kamer, aktorów czy oprogramowania do montażu.
Czy istnieje darmowy generator awatarów AI?
Tak, HeyGen oferuje bezpłatną wersję do generowania awatarów AI, dodawania głosu i tworzenia krótkich filmów. Plany premium odblokowują zaawansowane funkcje, takie jak renderowanie w jakości HD i 4K, personalizacja oraz komercyjne wykorzystanie.
Czy mogę stworzyć niestandardowego awatara siebie lub członka zespołu?
Oczywiście. HeyGen ułatwia stworzenie własnego, spersonalizowanego awatara AI. Wystarczy nagrać krótkie wideo kalibracyjne, korzystając z naszego prowadzonego krok po kroku procesu, a nasza sztuczna inteligencja wygeneruje realistyczną, cyfrową wersję Ciebie (lub członka Twojego zespołu), która mówi tak jak Ty. Stwórz swojego cyfrowego sobowtóra już teraz na HeyGen
Jaki jest najlepszy generator awatarów AI w 2025 roku?
HeyGen to najlepszy generator awatarów AI, ponieważ jest bardzo łatwy w użyciu i błyskawicznie tworzy realistyczne mówiące awatary. Możesz w kilka minut zamienić tekst, obrazy lub audio w wideo. Obsługuje ponad 40 języków, więc świetnie sprawdza się w marketingu, szkoleniach lub po prostu do tworzenia wyróżniających się treści.
Jak stworzyć wideo z awatarem AI w HeyGen?
Rozpoczęcie pracy z HeyGen jest szybkie i proste: załóż darmowe konto HeyGen, wybierz gotowego awatara lub stwórz własnego, napisz swój skrypt — nasze awatary AI wygłoszą go z idealną synchronizacją ruchu ust, dostosuj wideo za pomocą elementów wizualnych, a następnie wyeksportuj lub opublikuj swój film.
Czy awatary AI HeyGen obsługują wiele języków?
Tak, awatary HeyGen mówią w ponad 175 językach i dialektach, co czyni je idealnymi do globalnej komunikacji, szkoleń i angażowania klientów.
Jak realistyczne są awatary AI HeyGen?
Awatary AI HeyGen zostały zaprojektowane tak, aby były niezwykle realistyczne – wykorzystują ludzkie mimiki, gesty oraz integrację głosu, aby tworzyć angażujące, żywe w odbiorze filmy. Doświadcz realizmu jak nigdy dotąd z HeyGen
Czy awatary HeyGen potrafią okazywać emocje i wykonywać gesty?
Tak. Awatary HeyGen robią więcej niż tylko mówią. Wykorzystują także naturalne wyrazy twarzy i gesty, które odpowiadają tonowi Twojego scenariusza. Dzięki temu komunikacja jest bardziej angażująca, a Twoje filmy wydają się bardziej autentyczne i ludzkie.
Jakie opcje personalizacji są dostępne dla awatarów HeyGen?
HeyGen oferuje szerokie możliwości personalizacji. Dzięki funkcjom takim jak Look Packs możesz szybko przełączać się między eleganckim, swobodnym lub nieco zwariowanym stylem, aby dopasować go do swojej marki. Możesz także dostosować stroje, ton i głosy, aby Twój awatar dokładnie odzwierciedlał osobowość, którą chcesz zaprezentować.
Czy HeyGen oferuje gotowe lub branżowe awatary?
Tak. Możesz wybierać spośród ponad 100 gotowych do użycia awatarów stockowych zaprojektowanych z myślą o biznesie, edukacji, marketingu i nie tylko. Dostępne są także branżowe awatary stworzone specjalnie dla sektora ochrony zdrowia, sprzedaży i szkoleń korporacyjnych, dzięki czemu od razu masz do dyspozycji profesjonalne rozwiązanie.
W jaki sposób HeyGen oszczędza czas w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?
Dzięki HeyGen możesz zrezygnować z kamer, studiów i montażu. Wystarczy, że wpiszesz swój scenariusz, wybierzesz awatara i wygenerujesz wideo w kilka minut. Pozwala to zespołom szybko i opłacalnie skalować produkcję wideo na potrzeby reklam, szkoleń i content marketingu.
Zacznij tworzyć filmy z AI
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnym filmom AI.