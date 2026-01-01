Przekształć każdy pomysł w porywające wideo

Zmieniaj pomysły w gotowe do emisji filmy, zachowując pełną kontrolę twórczą na każdym etapie.

Wpisz prompt, a wygenerujemy dla Ciebie wideo
0/500 znaków
120,224,656Wygenerowane filmy
93,870,630Wygenerowane avatary
16,534,545Przetłumaczone filmy
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Opowiedz każdą historię dzięki wszechstronnemu kreatorowi wideo AI

Zapewnij swojemu zespołowi pełną moc HeyGen z wbudowaną prywatnością, nadzorem i bezpieczeństwem. Łatwo skaluj swoje środowisko pracy dzięki elastycznym licencjom, kredytom i narzędziom administracyjnym.

Tworzenie planu działania logo
Zobacz swój film, zanim powstanie

Twórz kompletne filmy z tekstu dzięki AI do generowania wideo. Nasz generator wideo oparty na sztucznej inteligencji zajmuje się montażem od początku do końca i tworzy wysokiej jakości filmy w 1080p lub 4K z lektorem, grafiką i awatarami AI, dzięki czemu możesz szybciej przygotowywać materiały wyjaśniające, sprzedażowe, onboardingowe lub treści na YouTube w wielu głosach, językach i stylach.

  • Podgląd przed renderowaniem
  • Kreatywny podział na sceny
  • Dopracuj poprzez rozmowę
Rozpocznij za darmo
Możliwość edycji logo
Edytuj wszystko po renderowaniu

Każdy element ruchu pozostaje edytowalny po wygenerowaniu — tekst, pozycja, kolor, czas, układ. Wprowadzaj zmiany bezpośrednio w AI Studio bez konieczności ponownego generowania całego wideo. Drobne poprawki zajmują sekundy, a nie godziny.

  • Edytuj bez ponownego renderowania
  • Zmiany w kilka sekund
  • Kliknij dowolny element, aby go zmodyfikować
Rozpocznij za darmo
Opowiadanie historii logo
Grafika ruchoma + ujęcia A-roll + ujęcia B-roll w jednym wideo

Video Agent nie tylko generuje mówiące postacie. Tworzy również animowaną grafikę, nakładki wizualne, animacje wyjaśniające oraz ujęcia B-roll, które składają się na spójną opowieść. Każdy element współgra z pozostałymi, aby opowiedzieć Twoją historię.

  • Nagranie prezentera wygenerowane przez AI
  • Wbudowane animacje graficzne
  • Zawiera kontekstowe ujęcia B-roll
Rozpocznij za darmo
Marka logo
Twoja marka, zastosowana automatycznie

Zdefiniuj swoją identyfikację wizualną raz, a Video Agent zachowa ją we wszystkich animacjach, nakładkach tekstowych i wyborach kolorów. Spójna typografia, zgodne z marką systemy kolorów i jednolity styl — bez ręcznego pilnowania.

  • Ustaw kolory raz
  • Typografia zastosowana wszędzie
  • Spójny styl wizualny
Rozpocznij za darmo
Konwersacyjny

Reżyseruj swój film jak kreatywny partner

Twórz naturalnie wyglądające i brzmiące wideo z reakcjami, recenzje oraz mówiące awatary. Pomagamy Ci produkować autentycznie odczuwane treści UGC, które szybko angażują widzów, bez konieczności realizacji tradycyjnych nagrań wideo, z opcjonalnym AI face swap do szybkiej, masowej personalizacji. Idealne dla twórców, marek i marketerów, którzy potrzebują przystępnych, relatywnych treści na dużą skalę.

  • Informacja zwrotna w prostym języku
  • Szybkie iteracje
  • Wskaż konkretne zmiany
Rozpocznij za darmo
Poznaj HeyGen

Agent wideo

To nie jest narzędzie. To nie jest kopilot. To kreatywny agent, który wykonuje pracę za Ciebie.

Skrypt jest napisany

Twój pomysł zostaje przekształcony w jasną, przekonującą opowieść zaprojektowaną tak, by robiła wrażenie.

Obrazek krok 1

Obrazy zostały wybrane

Każda scena jest połączona z wizualizacjami dobranymi tak, aby pasowały do tonu i przekazu.

Obrazek kroku 2

Dodano lektora

Skrypt ożywa dzięki naturalnej narracji, która rozpoznaje i oddaje emocje.

Obrazek kroku 3

Montaż i przejścia

Tempo, cięcia i efekty są zaprojektowane tak, aby całość była dopracowana i dynamiczna.

Obrazek krok 4
Nawiąż współpracę z HeyGen
Od społeczności

Odkrywaj nowe pomysły i twórz własne wersje dowolnego filmu, zmieniając scenariusz, awatara i oprawę wizualną.

Rozpocznij za darmo

Etyczny twórca wideo AI, stworzony, by chronić Twoje dane

Szybki, bezpieczny i etyczny z założenia

Uważamy, że etyczne AI oznacza stawianie bezpieczeństwa użytkowników i ochrony danych na pierwszym miejscu. Wbudowujemy prywatność, przejrzystość i odpowiedzialność w naszą technologię i zasady, zapewniając ochronę Twoich danych na każdym etapie. Dlatego nasza infrastruktura jest certyfikowana zgodnie z globalnymi standardami bezpieczeństwa i zgodności. Projektując AI, które szanuje prawa użytkowników i zapobiega nadużyciom, sprawiamy, że wizualne opowiadanie historii jest dostępne, bezpieczne i etyczne dla wszystkich.

logoGDPR
logoSOC 2 TYPE II
logoCCPA
logoAI ACT
logoDPF

Masz pytania? My mamy odpowiedzi.

Czym jest awatar AI?

Awatar AI to hiperrealistyczne cyfrowe odwzorowanie człowieka stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Takie awatary potrafią przekazywać wypowiedzi w sposób zbliżony do ludzkiego, odwzorowywać mimikę twarzy i gesty, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w skalowalnej produkcji wideo, komunikacji wirtualnej oraz tworzeniu treści cyfrowych. W HeyGen nasze awatary AI powstają na podstawie danych pozyskanych za świadomą zgodą prawdziwych aktorów i twórców. Zapewniamy etyczne wykorzystanie AI, wynagradzając aktorów za każdy film wygenerowany z użyciem ich wizerunku, łącząc najnowocześniejszą generatywną sztuczną inteligencję z odpowiedzialnym tworzeniem treści.

Czym jest generator awatarów AI?

Generator awatarów AI to zaawansowane narzędzie, które przekształca tekst w realistyczne treści wideo z wykorzystaniem cyfrowych awatarów. Dzięki HeyGen możesz w kilka chwil tworzyć materiały w jakości studyjnej, bez potrzeby używania kamer, aktorów czy oprogramowania do montażu.

Czy istnieje darmowy generator awatarów AI?

Tak, HeyGen oferuje bezpłatną wersję do generowania awatarów AI, dodawania głosu i tworzenia krótkich filmów. Plany premium odblokowują zaawansowane funkcje, takie jak renderowanie w jakości HD i 4K, personalizacja oraz komercyjne wykorzystanie.

Czy mogę stworzyć niestandardowego awatara siebie lub członka zespołu?

Oczywiście. HeyGen ułatwia stworzenie własnego, spersonalizowanego awatara AI. Wystarczy nagrać krótkie wideo kalibracyjne, korzystając z naszego prowadzonego krok po kroku procesu, a nasza sztuczna inteligencja wygeneruje realistyczną, cyfrową wersję Ciebie (lub członka Twojego zespołu), która mówi tak jak Ty. Stwórz swojego cyfrowego sobowtóra już teraz na HeyGen

Jaki jest najlepszy generator awatarów AI w 2025 roku?

HeyGen to najlepszy generator awatarów AI, ponieważ jest bardzo łatwy w użyciu i błyskawicznie tworzy realistyczne mówiące awatary. Możesz w kilka minut zamienić tekst, obrazy lub audio w wideo. Obsługuje ponad 40 języków, więc świetnie sprawdza się w marketingu, szkoleniach lub po prostu do tworzenia wyróżniających się treści.

Jak stworzyć wideo z awatarem AI w HeyGen?

Rozpoczęcie pracy z HeyGen jest szybkie i proste: załóż darmowe konto HeyGen, wybierz gotowego awatara lub stwórz własnego, napisz swój skrypt — nasze awatary AI wygłoszą go z idealną synchronizacją ruchu ust, dostosuj wideo za pomocą elementów wizualnych, a następnie wyeksportuj lub opublikuj swój film.

Czy awatary AI HeyGen obsługują wiele języków?

Tak, awatary HeyGen mówią w ponad 175 językach i dialektach, co czyni je idealnymi do globalnej komunikacji, szkoleń i angażowania klientów.

Jak realistyczne są awatary AI HeyGen?

Awatary AI HeyGen zostały zaprojektowane tak, aby były niezwykle realistyczne – wykorzystują ludzkie mimiki, gesty oraz integrację głosu, aby tworzyć angażujące, żywe w odbiorze filmy. Doświadcz realizmu jak nigdy dotąd z HeyGen

Czy awatary HeyGen potrafią okazywać emocje i wykonywać gesty?

Tak. Awatary HeyGen robią więcej niż tylko mówią. Wykorzystują także naturalne wyrazy twarzy i gesty, które odpowiadają tonowi Twojego scenariusza. Dzięki temu komunikacja jest bardziej angażująca, a Twoje filmy wydają się bardziej autentyczne i ludzkie.

Jakie opcje personalizacji są dostępne dla awatarów HeyGen?

HeyGen oferuje szerokie możliwości personalizacji. Dzięki funkcjom takim jak Look Packs możesz szybko przełączać się między eleganckim, swobodnym lub nieco zwariowanym stylem, aby dopasować go do swojej marki. Możesz także dostosować stroje, ton i głosy, aby Twój awatar dokładnie odzwierciedlał osobowość, którą chcesz zaprezentować.

Czy HeyGen oferuje gotowe lub branżowe awatary?

Tak. Możesz wybierać spośród ponad 100 gotowych do użycia awatarów stockowych zaprojektowanych z myślą o biznesie, edukacji, marketingu i nie tylko. Dostępne są także branżowe awatary stworzone specjalnie dla sektora ochrony zdrowia, sprzedaży i szkoleń korporacyjnych, dzięki czemu od razu masz do dyspozycji profesjonalne rozwiązanie.

W jaki sposób HeyGen oszczędza czas w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?

Dzięki HeyGen możesz zrezygnować z kamer, studiów i montażu. Wystarczy, że wpiszesz swój scenariusz, wybierzesz awatara i wygenerujesz wideo w kilka minut. Pozwala to zespołom szybko i opłacalnie skalować produkcję wideo na potrzeby reklam, szkoleń i content marketingu.

Zacznij tworzyć filmy z AI

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnym filmom AI.

Book a meeting
CTA background