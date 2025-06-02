Każde słowo.
Każdy gest.
Na Twój sposób.
Edytor tekstowy sprawia, że korzystanie z generatora wideo AI jest tak proste jak pisanie dokumentu. Możesz kontrolować ton, sposób wypowiedzi, gesty i emocje – wszystko w jednej, spójnej platformie. Chodzi o rozwiązania z zakresu generowania wideo przez AI, zaprojektowane z myślą o opowiadaniu historii, w którym najważny jest człowiek. Koniec z koniecznością wyboru między szybkością a jakością.
Komentarze
Dodawaj komentarze bezpośrednio na platformie, aby płynnie współpracować z zespołem i mieć pewność, że opinie są na bieżąco zbierane i uwzględniane.
Tagowanie
Oznaczaj użytkowników w filmach AI, aby ułatwić współpracę i mieć pewność, że członkowie zespołu są na bieżąco oraz otrzymują powiadomienia o kluczowych aktualizacjach i opiniach.
Edycja wieloosobowa
Edycja wieloosobowa umożliwia zespołom wspólną pracę, dzielenie się pomysłami, wprowadzanie zmian i wspólne dopracowywanie filmów AI.
Jedyne narzędzie AI do tworzenia wideo, które daje pełną kontrolę twórczą
Daj swojemu zespołowi pełną moc HeyGen z wbudowaną prywatnością, nadzorem i bezpieczeństwem. Łatwo skaluj swoje środowisko pracy dzięki elastycznym licencjom, kredytom i narzędziom administracyjnym.
Wszystkie Twoje potrzeby wideo w jednym miejscu
Dzięki temu generatorowi wideo AI masz wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko i łatwo tworzyć angażujące, profesjonalne filmy szkoleniowe. Oto dlaczego ta platforma jest najlepszym wyborem do tworzenia wideo z wykorzystaniem AI:
Automatyczne napisy
Automatycznie dodawaj stylizowane napisy z możliwością dostosowania czcionek, rozmiarów i kolorów, aby zwiększyć zaangażowanie. Napisy są pobierane bezpośrednio z Twojego skryptu w AI Studio, co daje Ci pełną kontrolę nad czasem wyświetlania i dokładnością tekstu.
Zestaw marki
Prześlij kluczowe elementy swojej marki, takie jak logo, kolory, czcionki, obrazy i filmy. Zachowaj spójność we wszystkich projektach, umożliwiając użytkownikom konta łatwe stosowanie Twojej identyfikacji wizualnej w filmach AI.
Elementy B-roll
Nadaj swoim filmom ekskluzywny charakter dzięki wbudowanym elementom b-roll. Twórz wysokiej jakości materiały wideo od początku do końca, bez konieczności przełączania się między różnymi narzędziami. Nowy edytor oferuje funkcje takie jak przejścia między scenami, zdjęcia stockowe z Getty, muzykę w tle i wiele więcej.
Najczęstsze pytania o AI Studio
Jakie funkcje oferuje AI Studio do tworzenia wideo?
AI Studio oferuje funkcje takie jak ruch awatara, kontrola gestów i naturalna personalizacja głosu, zapewniając intuicyjne i zaawansowane środowisko do tworzenia wideo. Poznaj te i inne możliwości, aby zobaczyć, jak AI Studio może odmienić Twoje projekty wideo.
Jak mogę mieć pewność, że mój wygenerowany przez AI film będzie brzmiał jak ja?
Dzięki funkcji Voice Mirroring możesz przesłać nagranie, aby dopasować tempo, emocje i ton swojego cyfrowego sobowtóra do własnego głosu.
Czym jest Gesture Control w AI Studio?
Gesture Control umożliwia przypisanie naturalnych ruchów, takich jak gesty dłoni i mimika twarzy, do Twojego scenariusza, aby tworzyć bardziej ekspresyjne filmy.
W jaki sposób AI Studio ułatwia współpracę zespołową?
AI Studio umożliwia współpracę zespołową dzięki funkcjom takim jak komentarze, tagowanie i edycja przez wielu użytkowników, co zapewnia płynną komunikację i przepływ opinii. Odkryj, w jaki sposób te narzędzia do współpracy zespołowej w mediach cyfrowych mogą zwiększyć produktywność i pobudzić kreatywność.
Czy mogę dostosować napisy w moich filmach?
Tak, możesz dodać automatyczne napisy z możliwością dostosowania czcionek, rozmiarów i kolorów bezpośrednio ze swojego skryptu w AI Studio, co zapewnia elastyczność i kreatywność w Twoich projektach wideo.
