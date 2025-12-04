HeyGen biedt je een eenvoudige manier om Duitse video's om te zetten naar duidelijk Portugees, terwijl je de controle houdt over toon, tempo en formulering. Je krijgt nauwkeurige vertellingen, heldere ondertitels en vertalingen die de culturele context weerspiegelen. Of je nu tutorials, productdemonstraties, trainingsinhoud of marketingvideo's maakt, HeyGen helpt je jouw werk te lokaliseren zonder extra software of uitbestedingsteams.

