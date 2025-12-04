U kunt uw video uploaden, een Duitse transcriptie genereren, deze vertalen naar het Hindi en vervolgens kiezen voor ondertiteling of een natuurlijke Hindi voice-over. Het platform regelt de timing, synchronisatie en opmaak zodat uw uiteindelijke Hindi versie gepolijst en klaar is om te publiceren.

Met een AI-woordvoerder wordt het maken van video's veel sneller en eenvoudiger omdat je alleen het script hoeft te bewerken in plaats van meerdere takes opnieuw te filmen. Dit stelt je in staat om professionele en menselijke presentaties op grote schaal te leveren terwijl je tijd en middelen bespaart.