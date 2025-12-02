Vertaal video's van

Nederlands naar Engels

Vertaal Nederlandse video’s naar helder, natuurlijk Engels met HeyGen AI. Upload je video, laat het systeem het gesproken Nederlands begrijpen en zet het om in Engelse ondertitels of een vertaalde video die je overal kunt gebruiken.

Dit werkt goed voor YouTube-video’s, online cursussen, interviews, marketingclips en interne trainingscontent. Alles draait rechtstreeks in je browser, zonder dat je software hoeft te installeren.



