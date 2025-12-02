Vertaal video's van
Nederlands naar Engels

Vertaal Nederlandse video’s naar helder, natuurlijk Engels met HeyGen AI. Upload je video, laat het systeem het gesproken Nederlands begrijpen en zet het om in Engelse ondertitels of een vertaalde video die je overal kunt gebruiken.

Dit werkt goed voor YouTube-video’s, online cursussen, interviews, marketingclips en interne trainingscontent. Alles draait rechtstreeks in je browser, zonder dat je software hoeft te installeren.


-Gegenereerde video's
-Gegenereerde avatars
-Vertaalde video's
Vertrouwd door meer dan 1.000.000 ontwikkelaars en toonaangevende bedrijven.

Videovertaling van het Nederlands naar het Engels wordt eenvoudig gemaakt

HeyGen AI is ontwikkeld voor video, niet alleen voor tekst. Het luistert naar het Nederlandse geluid in je video, zet die spraak om in een transcript en vertaalt dat vervolgens naar het Engels, terwijl de oorspronkelijke betekenis en het ritme behouden blijven. Omdat gesproken taal zich niet woord voor woord laat vertalen, zorgt deze aanpak ervoor dat de Engelse output natuurlijk en goed leesbaar aanvoelt, of kijkers nu ondertitels lezen of het vertaalde script gebruiken.

Upload je video
Step 1:Upload je video
Genereer een Nederlandse transcriptie
Step 2:Genereer een Nederlandse transcriptie
Vertaal naar het Engels
Step 3:Vertaal naar het Engels
Controleren en exporteren
Step 4:Controleren en exporteren
Voordelen

Door AI aangedreven Nederlandse naar Engelse videovertaling

HeyGen AI is speciaal ontwikkeld voor video. Het luistert naar de Nederlandse audio, zet die om in tekst en vertaalt die tekst vervolgens naar natuurlijk Engels, terwijl de oorspronkelijke betekenis behouden blijft.

Omdat gesproken taal niet netjes woord voor woord te vertalen is, helpt deze aanpak om de uiteindelijke Engelse versie vloeiend en gemakkelijk te volgen te maken. Hetzelfde systeem ondersteunt ook andere taalkoppels, waaronder Duitse naar Engelse videotranscriptie

Vertaal Nederlandse video's voor een wereldwijd publiek

Creators, docenten en teams gebruiken HeyGen AI om Nederlandse video’s naar het Engels te vertalen zonder hun workflow te vertragen. Of je nu educatief materiaal deelt of content publiceert voor een groter publiek, het vertalen van video’s helpt je boodschap toegankelijk te maken.

Deze aanpak werkt goed voor:

Trainings- en educatieve video's

Marketing- en productdemo's

Interviews en presentaties

Socialemedia- en YouTube-content

Vertaal Nederlandse video online naar Engels

HeyGen AI laat je online Nederlandse video’s vertalen zonder software te installeren. Je kunt vertalingen vooraf bekijken om de kwaliteit te controleren voordat je ze exporteert.

Gratis previews zijn handig voor korte fragmenten. Voor langere video’s en volledige exports is een account nodig om betrouwbare prestaties en consistente resultaten te garanderen.

Sommige gebruikers proberen basis­hulpmiddelen zoals Google Translate, maar die zijn alleen bedoeld voor tekst. Videotranscriptie en -vertaling vereisen spraakherkenning, timing en context, en daarom werkt een speciaal hulpmiddel voor videovertaling beter.

Functies van HeyGen Nederlandse videotranscriptie

Met slechts één Nederlandse video laat HeyGen AI je meerdere Engelse versies maken, afhankelijk van jouw behoeften.

Je kunt:

Genereer nauwkeurige Engelse transcripties

Maak Engelse ondertitels en bijschriften

Download ondertitelbestanden in SRT- of VTT-indeling

Hergebruik vertaalde tekst voor voice-overs of andere content

Hoe het werkt

Hoe je je video vertaalt: Nederlands gesproken video in 4 eenvoudige stappen naar Engels omzetten

Begin met een video waarin duidelijk Nederlands wordt gesproken. Betere audio zorgt voor een hogere nauwkeurigheid.

Stap 1

Upload je video

Upload je MP4-, MOV- of audiobestand. Het systeem detecteert automatisch het Nederlandse audiospoor.

Stap 2

Genereer een Nederlandse transcriptie

Maak een transcript of ondertiteling met snelle automatische output of met opties die door mensen zijn gecontroleerd.


Stap 3

Vertaal Nederlands naar Engels

De transcriptie wordt naar het Engels vertaald, waarbij de zinsstructuur en betekenis behouden blijven.

Stap 4

Controleren en exporteren

Controleer timing, lipsynchronisatie, ondertiteling en voice-over. Breng kleine aanpassingen aan en exporteer je Spaanse video of download SRT- of VTT-bestanden.

Wat is er beter aan HeyGen?

De impact is duidelijk. Bedrijven behalen echte resultaten met de videotranslator van HeyGen. Door video’s direct te vertalen, bespaar je zowel tijd als geld en vergroot je moeiteloos je wereldwijde bereik.

Makkelijk

verlaging van de kosten voor videotranscriptie

Gratis

markten direct gelokaliseerd

Krachtig

per video in plaats van per week of per maand

Veelgestelde vragen

Hoe vertaal ik een video van het Nederlands naar het Engels?

Upload je video, kies Nederlands als brontaal en Engels als doeltaal en start vervolgens de vertaling. Zodra deze is voltooid, kun je de ondertitels bekijken en exporteren of het vertaalde script gebruiken.



Kan ik een Nederlandse video automatisch naar het Engels vertalen?

Ja. HeyGen AI zet gesproken Nederlands automatisch om in Engels met behulp van spraakherkenning en vertaling. Je kunt de vertaling indien nodig bewerken voordat je exporteert.



Kan ik een Nederlandse video gratis online naar het Engels vertalen?

Je kunt vertalingen online bekijken om de kwaliteit te controleren. Voor volledige exports en langere video’s moet je inloggen om betrouwbare resultaten te garanderen.



Maakt dit Engelse ondertitels of een audiotranslatie?

Je kunt Engelse ondertitels en bijschriften exporteren. De vertaalde tekst kan ook worden gebruikt om Engelse voice-overs of andere gelokaliseerde versies te maken.



Hoe nauwkeurig is de vertaling van video’s van het Nederlands naar het Engels?

De nauwkeurigheid hangt af van de audiokwaliteit en je spreekstijl. Video’s met duidelijke spraak leveren meestal betere resultaten op, en je kunt de vertalingen controleren voordat je ze exporteert.



Kan ik Nederlandse YouTube-video's naar het Engels vertalen?

Ja. Je kunt je video uploaden of ondersteunde links gebruiken om YouTube-inhoud te vertalen. Voor workflows die zich specifiek op YouTube richten, is de YouTube Video Translator ontworpen om het publiceren van ondertitels en bijschriften te ondersteunen


Is dit beter dan Google Translate voor video’s?

Google Translate werkt goed voor korte teksten, maar voor videotranscriptie zijn spraakherkenning en timing nodig. HeyGen AI is speciaal ontwikkeld voor video, wat tot praktischere resultaten leidt.



Kan ik andere talen naar het Engels vertalen met hetzelfde hulpmiddel?

Ja. Met dezelfde workflow kun je veel taalkoppels ondersteunen. Je kunt bijvoorbeeld ook Spaanstalige video’s naar het Engels vertalen met een vergelijkbaar proces.


Vertaal video's naar meer dan 175 talen

Breng elke foto tot leven met hyperrealistische stem en beweging met Avatar IV.

