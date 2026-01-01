Word het vertrouwde gezicht van jouw markt, zonder camera nodig te hebben
De vastgoedwereld draait om vertrouwen, en vertrouwen ontstaat door zichtbaar te zijn. Zet je gezicht, stem en lokale expertise om in video’s die jouw markt elke week ziet. En dat allemaal zonder camera, crew of montageskills.
Agents
Gemaakte video's
Talen en dialecten
Elk videoformaat dat jouw markt nodig heeft, met jou in de hoofdrol
Promotievideo’s voor woningen, marktupdates, buurtgidsen en makelaarsintroducties: allemaal ingebouwd en direct klaar voor gebruik. Kies het format dat past, en HeyGen zet het om in een afgewerkte video met jouw stem, klaar om te plaatsen.
Bouw autoriteit op in jouw markt met consistente videoupdates die jou neerzetten als de vertrouwde lokale expert.Maak je eigen video
Til luxe vastgoedaanbiedingen naar een hoger niveau met cinematische, filmwaardige visuals die emotionele impact creëren en een premium prijs rechtvaardigen.Maak je eigen video
Bouw direct vertrouwen op bij kopers door je gezicht en stem op elke afzonderlijke listing te zetten.Maak je eigen video
"Fysiek voor een camera zitten levert me geen cent op. Het schrijven van de scripts, ze presenteren en publiceren, dáár komt het geld vandaan."
Scott Henninger
Affiliate-makelaar
Drie stappen naar een
video dat jij bent
Stap 1 - Neem jezelf op
Ga 15 seconden voor een camera staan. HeyGen legt je gezicht, je stem en je manier van spreken vast. Elke telefoon, elke achtergrond.
Stap 2 - Kies je formaat
Kies de video die je nodig hebt: marktupdate, begeleide rondleiding door de woning of spotlight op een listing. Wij schrijven het script voor je, of plak je eigen tekst erin.
Stap 3 - Plaats het
Bekijk de uiteindelijke video, voer eventuele aanpassingen door en deel hem met je doelgroep. Geformatteerd voor Instagram, Facebook of YouTube.
Consistente video zonder de productiekosten
In een wereld waarin video centraal staat, geeft 75% van de huiseigenaren de voorkeur aan een makelaar die video gebruikt. Maar het probleem is niet dat video technisch moeilijk is. Het probleem is dat consequent zichtbaar zijn je elke week opnieuw tijd, budget, energie en comfort voor de camera kost.
De productiedrempel
Geen tijd, geen crew, geen apparatuur en geen montagevaardigheden. Eén enkele video van een woningaanbieding kan al een halve dag in beslag nemen.
De drempel van zelfvertrouwen
Geen zin om elke dag voor de camera te staan of daar volledig op leeg te lopen. Je bent een makelaar, geen acteur.
De distributiedrempel
Elk platform heeft zijn eigen versie nodig: Instagram, YouTube, TikTok en e-mail. Eén video is niet genoeg.
De vertrouwensbarrière
AI-rot tast je geloofwaardigheid aan. Als je vertrouwen wilt opbouwen, is een nep ogende video nog erger dan helemaal geen video.
Kom over als de lokale expert die je bent
Laat je bedrijf groeien door jezelf te laten zien. HeyGen voor de vastgoedsector is gemaakt voor de manier waarop makelaars écht werken, zodat zichtbaar zijn niet langer concurreert met het doen van je werk.
Verschijn consequent
In vastgoed draait alles om relaties. De beste makelaars winnen omdat mensen hen al kennen voordat ze hen nodig hebben. Zet je gezicht, stem en lokale expertise om in consistente video’s, zodat zichtbaar zijn niet langer hoeft te concurreren met je werk doen.
Gemaakt voor de vastgoedsector
Begin met de video’s die makelaars nu al maken: woningpresentaties, marktupdates, buurtgidsen en introductievideo’s van makelaars. Geen leeg scherm, geen generieke template die je moet ombuigen naar jouw werk, maar precies de formats waar de vastgoedwereld al op draait.
HeyGen Witte Handschoen
Met HeyGen White Glove worden je video’s van A tot Z voor je gemaakt. Stuur ons gewoon een bericht en wij werken met je mee om je video’s te plannen, verfijnen en produceren. Plaats elke week een video en word het gezicht dat kopers in jouw markt herkennen en vertrouwen.
Jij bent het, niet AI-rotzooi
Je video moet eruitzien en klinken als jij, want je reputatie staat op het spel. Je gezicht is je merk, en realisme is wat dat merk veilig schaalbaar maakt. Door G2 beoordeeld als #1 Meest Realistische Avatars, zodat de agent die jouw markt ziet, echt jij bent.
Jouw aanwezigheid, op schaal
Bij elke post staat je reputatie op het spel. Generieke AI-content die niet op jou lijkt of klinkt, is erger dan helemaal geen content. HeyGen for Real Estate is gebouwd rond één norm: voelt het echt als jij?
De video’s waar jouw markt op zit te wachten
Begin met de formats die agents nu al gebruiken. Geen leeg canvas, geen giswerk meer over wat je moet posten.
Blijf moeiteloos top-of-mind
Houd je netwerk op de hoogte en blijf top of mind met een terugkerende video met avatar, die lokale marktstatistieken omzet in content die je elke week of maand kunt versturen zonder zelf voor de camera te hoeven zitten.
Wees de makelaar die in jouw markt blijft hangen
Kom over als de lokale expert die je al bent, zonder camera, crew of wekelijkse sleur.