Welkom bij je AI-videostartgids voor vastgoed
Heb je woningen om te verkopen, een markt om te leiden en een persoonlijk merk om op te bouwen? Met HeyGen kun je je gezicht, stem en lokale expertise razendsnel omzetten in schaalbare video-inhoud van studiokwaliteit, in minuten in plaats van weken.
Deze gids helpt je om van idee naar gepubliceerd video te gaan en vergroot je zichtbaarheid, snelheid en geloofwaardigheid in jouw markt. Je leert hoe je je eerste video maakt, ontdekt belangrijke best practices en verkent strategieën om je impact op te schalen voor elke listing, elk kanaal en elke koperscommunity die je bedient.
Belangrijkste toepassingen: hoe vastgoedprofessionals HeyGen gebruiken
HeyGen is meer dan een videotool. Het is een presence-engine voor makelaars, tussenpersonen en vastgoedbeheerders die nieuwe opdrachten winnen dankzij vertrouwen en zichtbaarheid.
Marktupdates
- Jim McDonner: Went from 1 to 2 videos a week to 5 videos a week by building an AI-powered content system, now closing deals from relocation buyers in Memphis and California who found him through educational YouTube videos.
Cinematische rondleiding door het huis
- Craig Veroni: Grew his Instagram following 4x in 10 months, now reaches 770,000+ accounts monthly publishing 2 HeyGen Reels per day, built around cinematic avatar content.
Uitgelichte woning
- Scott Henninger: Heeft zijn volledige vastgoedbedrijf opgebouwd rond een YouTube-kanaal dat wordt aangedreven door HeyGen-avatars, en sluit nu 25 tot 30 transacties per jaar dankzij leads die via video worden gegenereerd.
De stand van zaken in vastgoedmarketing
Die kloof is de kans. (NAR Technologie-enquête 2025)
Video is niet langer optioneel. Het vormt de basis voor hoe kopers onderzoek doen, kiezen en vertrouwen op de makelaar die ze als eerste bellen.
De uitdaging
- Traditionele videoproductie kost $500 tot $2.000 of meer per woning, wat onhoudbaar is bij meerdere woningen.
- De meeste makelaars noemen tijd en kosten als hun grootste obstakels bij het maken van consistente video’s.
- Meertalige markten vereisen vertaalde content die de meeste makelaars niet betaalbaar kunnen produceren.
- 46% of REALTORS are already using AI-generated content. 32% have not started yet. That gap is the opportunity (NAR 2025 Technology Report).
What AI video unlocks
- Snelheid. Scott Henninger ging van een woonkameropstelling met meerdere camera’s naar een afgewerkte video in minder dan twee uur.
- Cost savings. Replace a $2,000 videographer workflow with a HeyGen subscription for under $50 a month.
- Scale. Batch-produce content across multiple listings, markets, or languages simultaneously.
- Consistency. Maintain a regular video presence on every channel without burnout.
- Lokalisatie. Bedien Spaanstalige, Mandarijnse, Vietnamese en andere kopersgemeenschappen met één klik in hun eigen taal.
Je eerste AI-video maken
Introductie
Nieuw met video of probeer je HeyGen voor het eerst uit? In deze sectie begeleiden we je stap voor stap, zodat je snel hoogwaardige video’s kunt maken.
Voordat je op "Maken" klikt, verduidelijk je doel. Vraag jezelf af:
- Doel: Wat wil je met deze video bereiken? Voorbeelden: nieuwe kopersaanvragen genereren, je naamsbekendheid in je netwerk vergroten, eerdere klanten warm houden, een verkoopopdracht binnenhalen.
- Doelgroep: Tot wie richt je je? Voorbeelden: starters, doorstromers die hun huis verkopen, beleggers, een meertalige gemeenschap.
- Distributie: Waar wordt deze video geplaatst? Voorbeelden: Instagram Reels, je woningpagina, e-mailnieuwsbrief, YouTube.
- Hook: Wat zal in de eerste paar seconden de aandacht trekken?
Pro tip
Een tweede mening nodig? Vraag het aan ChatGPT of Claude:
"I'm creating a real estate video for [property type/market]. My goal is [goal]. My audience is [audience]. My hook is [hook]. Can you suggest ways to make it more compelling?"
Stap 1: Richt je HeyGen-werkruimte in voor opschaling
Voor zelfstandige makelaars is jouw merk jouw gezicht. Kopers en verkopers kiezen makelaars die ze vertrouwen, en jouw AI-avatar zorgt ervoor dat je in elke video consistent aanwezig bent zonder elke keer opnieuw te hoeven filmen.
Voordat je je eerste video maakt, stel je twee dingen in:
- Je digitale twin. Dit is je belangrijkste asset in HeyGen. Met een opname van 15 seconden maak je al een avatar die er precies zo uitziet en klinkt als jij. Sla desnoods vooruit naar stap 2 om dit eerst te doen als je dat wilt.
- Je Brand Kit. Voeg de kleuren, het logo en de lettertypen van je makelaarskantoor toe zodat elke video automatisch on-brand is. Plak de URL van de website van je makelaarskantoor om je huisstijl automatisch te importeren, of upload je merkassets handmatig.
Pro tip
Je digitale twin is je merk. Hoe natuurlijker en expressiever je opname is, hoe beter je avatar je echte persoonlijkheid op het scherm weerspiegelt.
Step 2: Choose the right AI avatar
Je avatar is je aanwezigheid op het scherm. Maak een aangepaste avatar die bij je merk past of creëer, voor een ultiem persoonlijk tintje, binnen enkele minuten je digitale tweeling met HeyGen’s levensechte avatar-functie!
In real estate, trust is the currency that wins listings. Avatar V, trained on a 15-second video of you, delivers the most realistic, full-body digital twin and is the best choice for agents building a personal brand. Avatar IV works great for photo-based looks or non-human characters and is the default engine.
Note: HeyGen also offers ready-made public avatars, if you want to get started before your digital twin is ready.
Type avatar
Je hebt nodig
Je ontvangt
Beste voor
15-second video recording
Een levensechte avatar die jouw unieke bewegingen, gebaren en gezichtsuitdrukkingen vastlegt. Aangedreven door Avatar V voor een volledige bovenlichaamsprestatie van filmische kwaliteit.
Agents who want their real face and presence in every video. The most authentic option for personal branding.
1 foto
A realistic avatar built from a still image, with AI-generated movement and lip sync. Powered by Avatar IV.
Agents die geen videomateriaal beschikbaar hebben of een snel startpunt willen.
Standaardavatar
No recording needed
A ready-made avatar from HeyGen's library, available in a wide range of styles and languages.
Agenten die direct aan de slag willen zonder een aangepaste avatar te maken.
Generated avatar
Tekstprompt
A fully AI-generated avatar with custom appearance, movement, voice and lip sync.
Branded mascots, fictional personas, or non-human characters.
Pro tip
Use HeyGen’s generating looks feature to switch your avatar's pose, surroundings, or attire with nothing but a text prompt. Place yourself at a luxury property, a neighborhood landmark, or your brokerage office without leaving your desk.
Best practices: make the perfect digital twin
Quality in equals quality out. The better your photos, videos, and prompts, the more realistic and polished your avatar will be. Whatever's in your training video, from gestures to facial expressions or vocal inflection, will be reflected in the final result.
Avatar Type
You'll Need
Best Practices
15-second video
Neem op met een smartphone in cinematische modus of in 4K. Gebruik een eenvoudige achtergrond met natuurlijk licht. Wees expressief: de energie die je erin stopt, is de energie die je terugkrijgt. Vermijd het bedekken van je gezicht of het dragen van grote accessoires.
1 foto
Een professionele portretfoto of headshot van alleen jou, goed belicht en in hoge resolutie. Vermijd zonnebrillen, petten, filters of andere mensen in beeld.
Specifieke tip voor de vastgoedsector
Record your training video in the attire you want to be associated with your brand, whether that's business professional or business casual. Your avatar will mirror that look in every video you generate.
Best practices: creating high quality custom AI voices
HeyGen has a massive library of stock AI-generated voices in over 175 languages, dialects, and emotional tones, but sometimes a custom voice clone that sounds exactly like you is the more powerful option for building trust with real estate clients.
Custom voice type
Creation method
Best for
Automatisch bij het maken van een hyperrealistische avatarof
Realistische stemkloon gebaseerd op je echte stem en intonaties. Ondersteunt meerdere emoties.
A voice clone that sounds just like you
Tekstprompt met specificatie van kenmerken (leeftijd, accent, geslacht, toon, toonhoogte, emotie)
Fully AI-generated voice based on prompt.
Een consistente merkstem die niet van jou is, voor content van je team of volledige makelaarskantoor
Externe AI-stemservice (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistische stemkloon, getraind op je echte stem en intonaties. De mogelijkheden voor fijnafstemming verschillen per dienst. Een geweldige optie voor een digitale dubbelganger, maar meestal is er een extra betaling nodig.
Nauwkeurigere fijnafstemming
For the best voice quality, start with strong source audio. Here’s how to get a great recording:
• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth
• Record in a quiet, noise-free space
• Speak clearly with natural pauses and slight emotional expression
• Upload multiple samples with different emotional tones for more versatility (for HeyGen Custom Voice Clones only)
Want to dive in deeper?
→ Ultimate guide to hyper-realistic Custom Voice Cloning
Best practices: prompt like a pro
Prompting is de praktijk van het zorgvuldig opstellen en verfijnen van tekstinstructies (zogenaamde prompts) die worden gebruikt om AI-tools aan te sturen bij het vanaf nul creëren van content, zoals afbeeldingen, beweging of audio.
Prompting is een krachtige vaardigheid voor elke AI-maker. In combinatie met HeyGen ontsluit prompting talloze manieren om impactvolle video’s te maken, waarbij alleen je verbeeldingskracht de grens bepaalt! Maak je klaar om te experimenteren en te blijven itereren.
Functie
Function
Use it For
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
Breng foto-avatars tot leven met gebaren en gezichtsuitdrukkingen
Creating Custom Avatars (realistic or animated)
Aangepaste stemmen maken
Prompting best practices
Wees specifiek
Hoe duidelijker je beschrijft wat je wilt (toon, uiterlijk, gebaar, emotie), hoe beter de AI jouw visie kan benaderen.
Begin met structuur
Gebruik een consistente structuur: wat, wie, waar, hoe. Dit geldt voor visuals, stemtoon en bewegingsrichting.
Voeg context en intentie toe
Laat de AI weten wat het doel is: is het voor een productdemo, een socialmedia-advertentie of een tutorial? Context helpt om het resultaat op maat te maken.
Gebruik beschrijvende taal
Gebruik bijvoeglijke naamwoorden die emotie, stijl of helderheid overbrengen (bijv. “zelfverzekerd”, “minimalistisch”, “veel energie”, “rustig tempo”).
Herhaal en verfijn
Neem geen genoegen met je eerste poging. Kleine aanpassingen aan je prompt kunnen in alle mediatypen tot aanzienlijk betere resultaten leiden!
Best practices voor prompts kunnen enigszins verschillen, afhankelijk van wat je maakt.
Ontdek de onderstaande bronnen om dieper in elk type te duiken en het maximale uit je prompts te halen!
Stap 3: Kies je startpunt
When you open HeyGen as a real estate agent, your homepage shows four video formats built specifically for your work. Each one is a shortcut to a finished, publish-ready video.
Formaat
What it creates
Wanneer je het gebruikt
Market Update
Een professionele, avatar-geleide video die lokale marktstatistieken en inzichten aan je netwerk levert
Wekelijkse of maandelijkse marktupdate voor e-mail, Instagram of YouTube
Cinematische rondleiding door de woning
Een vastgoedpresentatie van filmkwaliteit met Avatar Shots en Seedance 2 om cinematische scènes van studiokwaliteit te creëren
Luxe woningen of elk pand waarbij visuele kwaliteit het belangrijkste verkooppunt is
Gehoste rondleiding door de woning
Een walkthrough-video met je avatar als presentator in beeld, die de kenmerken van het pand toelicht
Standaardaanbiedingsvideo’s waarin je jouw persoonlijke aanwezigheid centraal wilt stellen
Listing Spotlight
Een beknopte, door een avatar gepresenteerde woningpresentatie met foto’s en b-roll van het pand, ideaal voor sociale media en MLS-pagina’s
Snelle plaatsingscontent klaar vóór de eerste bezichtiging
Using Video Agent
Zoek je niet een van de vier bovenstaande formats? Je kunt ook Video Agent gebruiken om in gewone taal te beschrijven wat je wilt. Typ de details van je listing, je doelgroep of het videotopic in en HeyGen genereert automatisch een volledige eerste versie (script, avatar, visuals en voice-over).
Omdat vastgoedvideo’s nauwkeurigheid vereisen (de juiste prijs, het juiste adres, buurtinformatie en CTA), is het belangrijk om je concept altijd eerst in AI Studio te zetten voordat je publiceert. In AI Studio kun je het script regel voor regel bekijken en bewerken, b-roll vervangen, ondertitels aanpassen en elk detail finetunen voordat je exporteert.
Voor tips over prompts en creatieve workflow-ideeën kun je de Video Agent promptgids bekijken.
Wil je dieper duiken? Leer hoe je Video Agent gebruikt in HeyGen Academy.
Why it’s perfect for you
Taak
Script schrijven
Beelden
Narration
Bewerken
Ondertitels
Video Agent regelt het voor je
Zet je onderwerp of prompt om in een helder en overtuigend verhaal
Selecteert automatisch stockbeelden of afbeeldingen die passen bij je toon en thema
Voegt natuurlijke, emotiebewuste voice-overs toe in meer dan 175 talen
Regelt automatisch het tempo, de overgangen en de timing
Genereert nauwkeurige ondertiteling voor duidelijkheid en toegankelijkheid
Pro tip: Behandel prompts als je creatieve briefing. Hoe duidelijker je idee, hoe slimmer de Agent wordt. Gebruik specifieke prompts zoals:
- “Maak een explainer-video van 90 seconden over het opbouwen van een persoonlijk merk met behulp van digitale avatars.”
- “Vat mijn laatste nieuwsbrief samen in een TikTok-script van 1 minuut.”
- “Genereer een productlanceringvideo met een vlot tempo en een energieke toon.”
Zie prompts als gesprekken met je editor; hoe meer details je geeft, hoe beter je resultaten zullen zijn.
Pro-tips voor filmische resultaten
- Stel een duidelijke briefing op.Zie je prompt als je creatieve richting, inclusief toon, formaat en doel. “Maak een uitlegvideo van 90 seconden over het opbouwen van een persoonlijk merk met digitale avatars.”
- Gebruik krachtige beelden. Upload je eigen productclips of B‑roll voor een persoonlijke touch.
- Iterate fast. Preview, tweak, and re-generate, the Agent learns from your feedback.
- Ga wereldwijd. Lokaliseer direct met ondersteuning voor meertalige stemmen.
- Voeg je avatar toe. Combineer Video Agent met je HeyGen-avatar voor een consistente merkbeleving.
Shortcut: Use Video Agent for your first draft, then refine or customize in AI Studio (Step 5). It’s the fastest way to turn raw knowledge into polished, publish-ready video.
Wil je dieper ingaan?
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Best practices: verfijn je video in AI Studio
Wil je meer controle over wat Video Agent heeft gegenereerd? Breng het over naar AI Studio. Daar kun je elk detail bekijken en aanpassen voordat je video live gaat.
In AI Studio kun je:
- Edit the script line by line. Check that the property address, price, neighborhood name, and any key details are accurate.
- Vervang of genereer b-roll. Vervang elke scène door een foto van het pand, stockbeelden of door AI-gegenereerde b-roll op basis van een tekstprompt.
- Pas ondertitels en tekstoverlays aan. Zorg ervoor dat de tekst op het scherm aansluit bij je merkstijl en goed leesbaar is.
- Stem de presentatie van je avatar perfect af. Gebruik Voice Director om toon en tempo aan te passen, of Pauses en Pronunciation om namen of adressen te corrigeren die niet goed klinken.
Je kunt ook helemaal zelf scripts schrijven of bewerken met de ingebouwde AI Script Writer van HeyGen (typ "/" in het scriptpaneel om Quick Commands te openen en kies Script Writer), of een script buiten HeyGen opstellen met ChatGPT, Claude of Gemini en het vervolgens plakken.
Als je een script schrijft of verfijnt met AI, helpen deze stappen je om snel een sterk resultaat te krijgen:
- Stap 1: Begin met een duidelijke prompt. Vertel de AI wat voor soort video je maakt (woningaanbodvideo, marktupdate, kopersgids), voor wie deze is, wat het doel is en welke toon je wilt gebruiken.
- Stap 2: Voeg je belangrijkste details toe. Voeg het adres van de woning toe, de belangrijkste kenmerken, prijs, buurt, aantal dagen op de markt, of welke gegevens dan ook centraal staan.
- Stap 3: Vraag om de juiste opbouw.Zorg ervoor dat het script klinkt alsof het wordt uitgesproken, makkelijk te volgen is en natuurlijk overkomt, en niet geschreven is als een woningbeschrijving.
- Step 4: Review and refine. Preview the video, then edit the script directly in the timeline. Refine based on what you see and hear.
Voorbeelden van revisie-opdrachten:
- "Laat dit zelfverzekerder en enthousiaster klinken."
- "Add a stronger opening hook."
- "Simplify the ending and make the CTA more actionable."
- "Geef me een versie van 30 seconden die gericht is op de 3 belangrijkste functies."
Pro tip:
Gebruik AI als je co-schrijver, niet als vervanger. De beste scripts combineren jouw lokale expertise met de snelheid van AI. Jij levert de inzichten, de AI zorgt voor de verfijning.
Stap 4: Maak je scènes in AI Studio en werk ze bij tot in de puntjes
Het is nu tijd om je video tot leven te brengen in HeyGen's AI Studio. Ontwerp je video met helderheid en een vloeiende opbouw in gedachten.
- Ontwerp je scènes in enkele minuten met behulp van de Brand Kit of de templates die je in stap 1 hebt ingesteld.
- Versterk je boodschap met tekst in beeld, zoals prijs, adres of een call-to-action, en laat deze met een animatie verschijnen.
- Blader door de stockmediatheek van HeyGen voor hoogwaardige b‑roll, of genereer cinematische b‑roll vanuit een tekstprompt met behulp van AI‑videomodellen die rechtstreeks in AI Studio zijn ingebouwd.
- Gebruik Avatar Shots om je avatar in filmische scènes van bioscoopkwaliteit te plaatsen, ideaal voor premium woningvideo’s of luxe merkcontent.
- Gebruik premium scène-overgangen om je video een vloeiende, professionele afwerking te geven.
- Voeg ondertiteling toe en pas deze aan om je video’s aantrekkelijker en toegankelijker te maken.
- Gebruik Auto Edit om automatisch stopwoorden, pauzes of ongewenste takes te verwijderen uit al het beeldmateriaal dat je importeert.
Pro tip
For listing videos, try layering your avatar introduction over a property photo or AI-generated exterior b-roll as the background scene. It gives buyers an immediate visual anchor before they've even seen the photos on the MLS. For multilingual content, use the multilingual player to bundle all translated versions into one share link with a dropdown selector.
Want to dive deeper? HeyGen Academy: AI Studio, an in-depth video course covering all editing features
Best practices: pas uitspraak, emoties en intonaties aan
Moet je avatar precies goed klinken? Vastgoedscripts bevatten straatnamen, wijknamen en lokale bezienswaardigheden die AI verkeerd kan uitspreken. HeyGen biedt je krachtige tools om voice-overs fijn af te stemmen voor een natuurlijke en nauwkeurige vertolking.
Functie
Hoe het werkt
Beste keuze voor
Pauzes en uitspraak
Voeg pauzes toe en pas de uitspraak direct aan in het scriptpaneel
Straatnamen, wijknamen en buurtnamen correct weergeven
Stemspiegeling
Upload of neem audio op met je gewenste toon en tempo; elke avatar levert het in zijn eigen stem
Precies dezelfde energie overbrengen als tijdens een verkooppresentatie of een aankoopgesprek
Stemregisseur
Bepaal emotie en toon met één druk op de knop
Dialing up warmth and excitement for a new listing, or calm reassurance for a buyer guide
Aangepaste stemkloon-emoties
Upload extra opnames met verschillende emotionele tonen voor je kloon
Bereik toevoegen aan je persoonlijke stemkloon
Wil je het in actie zien?
Strategieën om de impact van je communicatie op te schalen
Whether you're growing your sphere, testing what converts, or reaching new buyer communities, these advanced tools help real estate professionals scale with precision.
Optimaliseer en verbeter als een professional
Maak meerdere versies van je listing-hook, CTA of intro en vergelijk de resultaten.
- Duplicate scenes to test different property highlights or angles.
- Wissel avatars of stemmen om te zien op welke toon kopers het beste reageren.
- Meet kijktijd, klikken en aanvraagpercentages om vast te houden wat werkt.
Go global with translation
Leer hoe je je video’s kunt vertalen en lokaliseren in meer dan 175 talen en dialecten, zonder nasynchronisatie of stemacteurs.
Gebruik de Brand Voice functie van HeyGen om consistentie in vertaalde video’s te behouden door aan te passen hoe bepaalde woorden worden uitgesproken, zoals de naam van het makelaarskantoor of wijknamen.
Gebruikers met een Enterprise- of Team-abonnement kunnen ook rechtstreeks bewerkingen aanbrengen in vertaalde scripts met behulp van onze Proofread functie.
Publish with the multilingual player. It provides one share link with a language dropdown for every rendered translation in the folder.
Pro tip
Maak je advertentievideo één keer in het Engels en genereer vervolgens binnen enkele minuten Spaanse, Mandarijnse en Vietnamese versies. Plaats alle drie met één onderschrift: "Geïnteresseerd? Bekijk hem hieronder in jouw taal."
Personaliseer op grote schaal
Geef een persoonlijk tintje aan je opvolging bij kopers, je benadering van verkopers of je sphere-campagnes met Gepersonaliseerde Video’s. Door gebruik te maken van dynamische elementen, zoals de naam van de ontvanger, de buurt of de prijsklasse, creëer je voor ieder contact een unieke en veel aantrekkelijkere ervaring.
Koppel het aan je CRM-integraties in HubSpot, Zapier, Make en Clay voor een volledig geautomatiseerde video-outreachworkflow, en gebruik de Batch-modus om in één keer honderden gepersonaliseerde video’s te produceren vanuit een spreadsheet.
Maak concepten visueel
Maak van abstracte ideeën heldere, gedenkwaardige visuals.
- Motion designer maakt geanimeerde titels, diagrammen en social hooks op basis van prompts. Ideaal voor processen, raamwerken en definities (maakt gebruik van generatieve credits).
- Stockmedia + schermen: Versterk het leren met voorbeelden, B‑roll of dia‑overlays.
Maak van één video acht verschillende contentstukken
De meeste vastgoedmakers hebben niet alleen meer ideeën nodig, maar betere systemen. Want zodra je het juiste systeem hebt opgebouwd, wordt consistent blijven een stuk makkelijker.
De krachtigste workflow voor vastgoedcontent op dit moment is niet méér filmen. Het is meer waarde halen uit elke video die je al hebt gemaakt. Zo verander je één rondleiding van een woning in acht stukken content in HeyGen, zonder opnieuw op te nemen.
Stap 1: Shorts extraheren met AI Clipping
Upload je bronvideo naar AI Clipping. De tool analyseert je beelden automatisch en haalt de sterkste, op zichzelf staande momenten eruit, zonder dat je handmatig door een tijdlijn hoeft te scrollen. Kies je cliplengte (korter dan 30 seconden, 30 tot 60 seconden of langer), het uitvoerformaat (verticaal, liggend of vierkant) en ondertiteling. Eén rondleiding door een listing kan zo worden omgezet in 3 tot 5 kant-en-klare shorts om direct te posten.
Stap 2: Maak hook-varianten met Avatar V / Avatar Shots
Als een van je shorts goed presteert maar je een andere opening wilt testen, hoef je niet opnieuw op te nemen. Gebruik Avatar V of Avatar Shots om een nieuwe hookversie van dezelfde clip te genereren. Met Voice Director kun je specifieke woorden of zinnen aanpassen zonder alles opnieuw te hoeven maken.
Stap 3: Vertaal je sterkste fragment
Neem je best presterende short en haal deze door Translate Videos. Kies Spaans, Mandarijn, Vietnamees of een van de meer dan 175 beschikbare talen. Je avatar levert de content direct in de doeltaal, zonder opnieuw op te nemen, zonder nasynchronisatie en zonder vertaler. Eén video bereikt nu een volledig nieuw koperspubliek.
Stap 4: Genereer een zelfstandige AI-avatarvideo op basis van de transcriptie
De transcript van je video staat al vol met content. Ga naar Projecten, open je video en klik op Transcript om de volledige tekst te zien. Kies een sterke zin of passage, plak die in Avatar Shots met je Avatar V-twin en genereer een nieuwe, zelfstandige video. Dezelfde expertise, een andere invalshoek, geen camera nodig.
Stap 5: Maak van het transcript socialmediaberichten
Pak een waardevol deel van de transcriptie, poets het lichtjes op en publiceer het als een LinkedIn-bericht, een X-post, een e-mailnieuwsbrief of een marktinzichten-caption. Je oorspronkelijke video genereert nu content die volledig buiten het videoformaat valt.
1 rondleiding door een listing wordt 1 langvormvideo + 3 shorts + 1 hook-variant + 1 vertaalde clip + 1 AI-avatarvideo + 1 social post = 8 contentstukken
En dat is nog lang niet de limiet. Het doel is niet om meer content te maken door harder te werken, maar om een systeem te bouwen dat de waarde van elke video die je al maakt vermenigvuldigt.
Bekijk de volledige workflow: Maak van één vastgoedvermelding 8 contentstukken met HeyGen
Use case #1: Marktupdates
Perfect voor:
Makelaars die een netwerk van invloed opbouwen, teamleiders die top-of-mind willen blijven bij voormalige klanten en makelaarskantoren die hun merk positioneren als de lokale marktautoriteit.
De kans
De makelaars die de meeste doorverwijzingen krijgen, zijn degenen die tussen transacties door top-of-mind blijven. Een wekelijkse of maandelijkse video met een marktupdate is de meest effectieve manier om dat te doen. De meeste makelaars vatten marktgegevens samen in een PDF of een lange tekst. Een video van 90 seconden waarin jouw avatar dezelfde inzichten deelt, creëert een fundamenteel ander niveau van verbinding en werkt op elk belangrijk platform.
Belangrijkste functies:
- Digitale Twin / Avatar V om updates in jouw eigen persoon te geven
- PPT/PDF naar video om je bestaande marktgegevensslides automatisch om te zetten
- AI-clipping om de meest deelbare momenten voor socialmediaclips te halen
- Videopodcast om op basis van je datarapport een marktgesprek met meerdere avatars te genereren
- Vertaal video's om ze in meerdere talen te publiceren voor meertalige landbouwgebieden
- Batchmodus om wijkgerichte versies van dezelfde update-sjabloon te maken met verschillende variabelen
Klantverhaal
Jim McDonner stapte na zijn pensioen bij de U.S. Navy in het vastgoed en merkte dat hij moest concurreren met meer dan 4.000 geregistreerde makelaars in Northwest Arkansas, een van de snelstgroeiende markten van het land, waar dagelijks ongeveer 40 nieuwe inwoners bijkomen.
Voor HeyGen kostte het maken van één enkele video hem bijna een hele dag. Zelfs nadat hij een professionele videograaf had ingehuurd om een serie van 12 video’s te produceren, publiceerde hij maar één of twee video’s per week en sloeg hij vaak hele weken over.
"Het was niet erg consistent. Geen wonder dat mijn kanaal geen tractie kreeg." Jim McDonner
Na het afronden van een AI-certificeringscursus heeft Jim een workflow opgebouwd die nu bijna volledig geautomatiseerd is. Hij gebruikt Manus om markttrends te onderzoeken, ChatGPT om scripts te schrijven, Gamma om koop- en verhuisgidsen te maken en HeyGen's Video Agent om professionele video’s te produceren met zijn eigen merkassets.
"Ik kan op maandagochtend maximaal drie à vier uur besteden en daarmee genoeg video's maken voor een hele week en ze van tevoren inplannen." Jim McDonner
Zijn educatieve aanpak heeft zijn publiek geleidelijk verschoven naar kopers tussen de 25 en 45 jaar. Eén educatieve campagne voor een woningaanbod hielp een woning van $650.000 in slechts zeven dagen te verkopen. Een andere video trok verhuiskopers uit Memphis aan, en een campagne gericht op Californië leverde aanvragen op van kopers die van plan zijn naar Northwest Arkansas te verhuizen.
"Ik had nooit in de buurt gekomen van het publiek dat ik nu bereik." Jim McDonner
Lees het volledige verhaal: Hoe Jim McDonner HeyGen gebruikt om op te vallen in een snelgroeiende vastgoedmarkt
5 video’s per week, gestegen van 1–2 | 3 tot 4 uur om een volledige week aan content te maken | 1.000+ YouTube-abonnees
Use case #2: Cinematische rondleiding door de woning
Perfect voor:
Makelaars die premium of luxe woningen aanbieden, kantoren die een hoogwaardig merk willen opbouwen, en elke makelaar die wil dat zijn of haar content visueel opvalt in een drukke social feed.
De kans
De meeste woningvideo’s worden met een telefoon opgenomen of uitbesteed aan een videograaf voor honderden dollars per opname. Met een cinematische rondleiding door de woning via HeyGen krijg je filmkwaliteit tegen een fractie van de kosten en tijd, dankzij Seedance 2-aangedreven Avatar Shots die je avatar in visueel verbluffende scènes plaatsen die perfect passen bij het karakter van het pand.
Het resultaat ziet eruit als een echte professionele productie. Het proces kost slechts enkele minuten.
Best practices:
- Stem de scène af op het pand.Gebruik Generating Looks om Avatar Shots te briefen over de stijl van het pand: modern en minimalistisch, warm en traditioneel, kuststijl of stedelijk. De achtergrond moet aanvoelen als het huis.
- Combine de avatarvertelling met beelden van de woning. Leg je Avatar Shot over echte foto’s van de listing of door AI gegenereerde exterieur-b-roll om kopers eerst in de echte woning te laten landen voordat de filmische elementen het overnemen.
- Gebruik picture-in-picture voor de voice-over. Houd je avatar zichtbaar als picture-in-picture-verteller terwijl de beelden van het pand op de achtergrond worden afgespeeld. Zo behoud je je persoonlijke aanwezigheid zonder het beeld te overheersen.
- Houd het premium. Cinematische rondleidingen door woningen zijn niet de plek voor drukke tekstoverlays of snelle cuts. Laat de beelden spreken. Gebruik rustige overgangen en strakke ondertitels.
- Begin met de lifestyle. Begin met het gevoel van de woning voordat je op de specificaties ingaat: het licht, de ruimte, de energie van de buurt. Kopers beslissen eerst op basis van emotie.
Belangrijkste functies:
- Avatar Shots (Seedance 2): filmische avatarscènes van hoge kwaliteit, gegenereerd op basis van een tekstprompt, de kerntool voor het produceren van cinematische woningrondleidingen
- Looks genereren: stem de achtergrond en setting van je avatar af op het karakter van de woning met een tekstprompt
- Generatieve B-roll: genereer cinematische, bij het pand passende visuals vanuit een tekstprompt (Sora 2 / Veo 3.1) rechtstreeks in AI Studio
- Digital Twin / Avatar V: je digitale dubbelganger als presentator in beeld
- Beeld-in-beeldindeling: houd je avatar in beeld als verteller terwijl vastgoedvisuals het volledige scherm vullen
- Auto Edit: ruim alle opgenomen walkthrough-beelden op voordat je ze combineert met de avatar-narratie
- Video’s vertalen: maak de cinematische rondleiding in meerdere talen voor internationale of meertalige kopers
Pro tip
Voor een luxe woning genereer je 3 tot 4 verschillende Avatar Shots die passen bij de uitstraling van het huis (warme interieurstijl, exterieurarchitectuur, sfeer van de buurt) en gebruik je deze als scenewissels tussen de ingesproken hoogtepunten. Zo krijgt de video een volwaardige productie-uitstraling, zonder dat je een crew nodig hebt.
Klantverhaal
Craig Veroni is een makelaar in Vancouver, British Columbia, actief in North Vancouver, West Vancouver en de stad zelf. Voordat hij de vastgoedwereld inging, werkte hij meer dan tien jaar als professioneel film- en televisieacteur, en video heeft altijd centraal gestaan in zijn bedrijf.
Nadat een brand en een overstroming zijn gezin bijna een jaar lang uit hun huis hadden verdreven, kwam zijn videoproductie volledig tot stilstand.
"We waren ongeveer negen maanden uit ons huis. Ik kon geen content maken. Ik had geen apparatuur." Craig Veroni
Toen hij zag dat collega‑makelaars HeyGen gebruikten om nieuwe sociale kanalen te laten groeien met AI‑avatars, was hij sceptisch. In drie dagen tijd, in een kleine trainingsgroep, bouwde hij zijn digitale dubbelganger, verfijnde hij zijn workflow en publiceerde hij zijn eerste Instagram Reel.
"Ik raakte in paniek omdat ik bekendsta om mijn video’s. Ik dacht dat mensen dit zouden haten." Craig Veroni
De twin werkte omdat hij was opgebouwd uit zijn eigen hoogwaardige beeldmateriaal, getraind op de bibliotheek met video’s die hij al had opgenomen, waardoor zijn echte uiterlijk en maniertjes werden vastgelegd. Hij combineerde dit met professioneel opgenomen stemmodellen en voert upgrades uit telkens wanneer er een beter avatarmodel beschikbaar komt.
Hij ging van één video per week naar twee Reels per dag. Binnen de eerste week presteerde elke post beter dan alles wat hij ooit persoonlijk had gedaan. Drie keer spraken wildvreemden hem in het openbaar aan om te zeggen dat ze abonnee waren.
"De connectie werkte." Craig Veroni
Lees het volledige verhaal: Hoe Craig Veroni zijn vastgoedmarketing opschaalde met HeyGen
4x zoveel Instagram-volgers in 10 maanden | 2 Reels per dag gepubliceerd met HeyGen | maandelijks meer dan 770.000 bereikte accounts
Use case #3: Uitgelichte aanbieding
Perfect voor:
Individuele makelaars, teamleiders, listingcoördinatoren en marketingteams van makelaarskantoren.
De kans
Videoadvertenties leveren tot 403% meer aanvragen op dan advertenties met alleen foto’s, maar de meeste makelaars maken helemaal geen video’s vanwege de kosten en de tijd. Met een listing spotlight van HeyGen krijg je binnen 10 minuten een professionele, door een avatar ingesproken rondleiding, klaar nog vóór de eerste bezichtiging.
Het format: je digitale dubbelganger presenteert de listing als picture-in-picture, met woningfoto’s, tekstcallouts en door AI gegenereerde b‑roll die de ruimte achter hem of haar opvult. Kopers krijgen in één video zowel een persoonlijke introductie van jou als een visueel anker van de woning.
Best practices:
- Maak het aan vóór de eerste bezichtiging.Zorg dat je listing-spotlight live staat voordat je deze op de MLS plaatst — kopers die alvast vooronderzoek doen, zullen het direct vinden.
- Begin met de levensstijl, niet met de specificaties. Kopers kunnen het specificatieblad zelf lezen. Vertel het verhaal: het ochtendlicht in de keuken, het wandelingetje naar de koffietent, de sfeer in de buurt.
- Gebruik beeld-in-beeld-narratie. Houd je avatar zichtbaar in de hoek als verteller terwijl vastgoedfoto’s en b-roll op de achtergrond worden afgespeeld. Zo wordt de video persoonlijker zonder de beelden te blokkeren.
- Houd het onder de 90 seconden.Bewaar langere formats voor luxeobjecten. 60 tot 90 seconden is de ideale lengte voor de meeste aanbiedingen.
- Genereer direct meertalige versies.Als jouw markt een aanzienlijke Spaanse of anderstalige kopersgroep heeft, vertaal dan de spotlight meteen nadat je de Engelse versie hebt gepubliceerd.
Belangrijkste functies:
- Digital Twin / Avatar V: je digitale dubbelganger verzorgt de woningpresentatie namens jou
- Beeld-in-beeldindeling: je avatar als verteller over woningfoto’s en b-roll
- Looks genereren: plaats je avatar in een achtergrond die past bij de stijl van het pand
- Generatieve B-roll: genereer filmische, bij het pand passende beelden op basis van een tekstprompt
- Video's vertalen: één spotlight voor een listing, meer dan 175 taalversies
- Ondertiteling: onmisbaar voor automatisch afspelen zonder geluid op sociale media en advertentieplatforms
Pro tip
Scriptstructuur die werkt: Hook (iets verrassends of levendigs, 10 seconden), Eigenschapshoogtepunten (3 tot 4 kenmerken met als uitgangspunt een lifestylevoordeel, 40 seconden), Buurt (loopbaarheid, scholen, voorzieningen, 20 seconden), CTA (één duidelijke volgende stap, 10 seconden).
Klantverhaal
Scott Henninger helpt al bijna twintig jaar kopers verhuizen naar het noordoosten van Tennessee en het zuidwesten van Virginia. Tegenwoordig is zijn YouTube-kanaal de motor achter zijn hele bedrijf: 85 tot 90 procent van zijn klanten vindt hem via informatieve video’s over verhuizen naar de regio.
Voor HeyGen moest Scott voor elke video zijn woonkamer ombouwen tot een tijdelijke studio: meerdere camera’s, een DSLR met autocue en zorgvuldige belichtingsregeling. Omdat alles telkens opnieuw moest worden opgebouwd en afgebroken, gingen er soms maanden voorbij zonder dat hij iets publiceerde.
"Elke keer dat ik weer begin met het plaatsen van video’s, schiet mijn bedrijf omhoog." Scott Henninger
Na de overstap naar HeyGen neemt Scott nu zijn audio op, uploadt die naar HeyGen om zijn avatarvideo te genereren en rondt hij het project af in Final Cut Pro met graphics, b-roll en titels.
"Vanaf het moment dat ik er één opneem, kan ik hem binnen anderhalf tot twee uur publiceren als ik dat wil." Scott Henninger
Sinds hij HeyGen is gaan gebruiken, hebben Scott's video's ongeveer 20.000 weergaven verzameld. Slechts één kijker heeft ooit gesuggereerd dat de video's mogelijk door AI zijn gegenereerd. Tegenwoordig rondt hij 25 tot 30 transacties per jaar af, waarbij vrijwel al die klanten hem eerst via YouTube ontdekken voordat ze een afspraak inplannen.
"Fysiek voor een camera zitten levert me geen cent op. Het schrijven van de scripts, ze presenteren en ze naar buiten brengen, dáár komt het geld vandaan." Scott Henninger
Lees het volledige verhaal: Hoe Scott Henninger HeyGen gebruikt om video in een groeimotor voor vastgoed te veranderen
3 uur bespaard per filmbsessie | 2 uur om een YouTube-video van 10 tot 15 minuten te produceren | jaarlijks meer dan 25 woningen verkocht via YouTube-leads