Perfect voor:

Makelaars die premium of luxe woningen aanbieden, kantoren die een hoogwaardig merk willen opbouwen, en elke makelaar die wil dat zijn of haar content visueel opvalt in een drukke social feed.

De kans

De meeste woningvideo’s worden met een telefoon opgenomen of uitbesteed aan een videograaf voor honderden dollars per opname. Met een cinematische rondleiding door de woning via HeyGen krijg je filmkwaliteit tegen een fractie van de kosten en tijd, dankzij Seedance 2-aangedreven Avatar Shots die je avatar in visueel verbluffende scènes plaatsen die perfect passen bij het karakter van het pand.

Het resultaat ziet eruit als een echte professionele productie. Het proces kost slechts enkele minuten.

Best practices:

Stem de scène af op het pand. Gebruik Generating Looks om Avatar Shots te briefen over de stijl van het pand: modern en minimalistisch, warm en traditioneel, kuststijl of stedelijk. De achtergrond moet aanvoelen als het huis.

Gebruik Generating Looks om Avatar Shots te briefen over de stijl van het pand: modern en minimalistisch, warm en traditioneel, kuststijl of stedelijk. De achtergrond moet aanvoelen als het huis. Combine de avatarvertelling met beelden van de woning. Leg je Avatar Shot over echte foto’s van de listing of door AI gegenereerde exterieur-b-roll om kopers eerst in de echte woning te laten landen voordat de filmische elementen het overnemen.

Leg je Avatar Shot over echte foto’s van de listing of door AI gegenereerde exterieur-b-roll om kopers eerst in de echte woning te laten landen voordat de filmische elementen het overnemen. Gebruik picture-in-picture voor de voice-over. Houd je avatar zichtbaar als picture-in-picture-verteller terwijl de beelden van het pand op de achtergrond worden afgespeeld. Zo behoud je je persoonlijke aanwezigheid zonder het beeld te overheersen.

Houd je avatar zichtbaar als picture-in-picture-verteller terwijl de beelden van het pand op de achtergrond worden afgespeeld. Zo behoud je je persoonlijke aanwezigheid zonder het beeld te overheersen. Houd het premium. Cinematische rondleidingen door woningen zijn niet de plek voor drukke tekstoverlays of snelle cuts. Laat de beelden spreken. Gebruik rustige overgangen en strakke ondertitels.

Cinematische rondleidingen door woningen zijn niet de plek voor drukke tekstoverlays of snelle cuts. Laat de beelden spreken. Gebruik rustige overgangen en strakke ondertitels. Begin met de lifestyle. Begin met het gevoel van de woning voordat je op de specificaties ingaat: het licht, de ruimte, de energie van de buurt. Kopers beslissen eerst op basis van emotie.

Belangrijkste functies:

Avatar Shots (Seedance 2): filmische avatarscènes van hoge kwaliteit, gegenereerd op basis van een tekstprompt, de kerntool voor het produceren van cinematische woningrondleidingen

Looks genereren: stem de achtergrond en setting van je avatar af op het karakter van de woning met een tekstprompt

Generatieve B-roll: genereer cinematische, bij het pand passende visuals vanuit een tekstprompt (Sora 2 / Veo 3.1) rechtstreeks in AI Studio

Digital Twin / Avatar V: je digitale dubbelganger als presentator in beeld

Beeld-in-beeldindeling: houd je avatar in beeld als verteller terwijl vastgoedvisuals het volledige scherm vullen

Auto Edit: ruim alle opgenomen walkthrough-beelden op voordat je ze combineert met de avatar-narratie

Video’s vertalen: maak de cinematische rondleiding in meerdere talen voor internationale of meertalige kopers

Pro tip

Voor een luxe woning genereer je 3 tot 4 verschillende Avatar Shots die passen bij de uitstraling van het huis (warme interieurstijl, exterieurarchitectuur, sfeer van de buurt) en gebruik je deze als scenewissels tussen de ingesproken hoogtepunten. Zo krijgt de video een volwaardige productie-uitstraling, zonder dat je een crew nodig hebt.

Klantverhaal

Craig Veroni is een makelaar in Vancouver, British Columbia, actief in North Vancouver, West Vancouver en de stad zelf. Voordat hij de vastgoedwereld inging, werkte hij meer dan tien jaar als professioneel film- en televisieacteur, en video heeft altijd centraal gestaan in zijn bedrijf.

Nadat een brand en een overstroming zijn gezin bijna een jaar lang uit hun huis hadden verdreven, kwam zijn videoproductie volledig tot stilstand.

"We waren ongeveer negen maanden uit ons huis. Ik kon geen content maken. Ik had geen apparatuur." Craig Veroni

Toen hij zag dat collega‑makelaars HeyGen gebruikten om nieuwe sociale kanalen te laten groeien met AI‑avatars, was hij sceptisch. In drie dagen tijd, in een kleine trainingsgroep, bouwde hij zijn digitale dubbelganger, verfijnde hij zijn workflow en publiceerde hij zijn eerste Instagram Reel.

"Ik raakte in paniek omdat ik bekendsta om mijn video’s. Ik dacht dat mensen dit zouden haten." Craig Veroni

De twin werkte omdat hij was opgebouwd uit zijn eigen hoogwaardige beeldmateriaal, getraind op de bibliotheek met video’s die hij al had opgenomen, waardoor zijn echte uiterlijk en maniertjes werden vastgelegd. Hij combineerde dit met professioneel opgenomen stemmodellen en voert upgrades uit telkens wanneer er een beter avatarmodel beschikbaar komt.

Hij ging van één video per week naar twee Reels per dag. Binnen de eerste week presteerde elke post beter dan alles wat hij ooit persoonlijk had gedaan. Drie keer spraken wildvreemden hem in het openbaar aan om te zeggen dat ze abonnee waren.

"De connectie werkte." Craig Veroni

Lees het volledige verhaal: Hoe Craig Veroni zijn vastgoedmarketing opschaalde met HeyGen

4x zoveel Instagram-volgers in 10 maanden | 2 Reels per dag gepubliceerd met HeyGen | maandelijks meer dan 770.000 bereikte accounts