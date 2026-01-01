

Je hebt hem waarschijnlijk wel eens op Instagram gezien. Een kale monnik met een rustige stem deelt levensadvies in je feed. Miljoenen weergaven. Duizenden reacties van mensen die zich oprecht geraakt voelen.

Yang Mun is geen echt persoon. Hij is een AI-personage dat volledig is gebouwd met HeyGen door maker Shalev Hani. En accounts zoals dat van hem schieten op dit moment als paddenstoelen uit de grond op Instagram, TikTok en YouTube.

Shalev liet Yang Mun uitgroeien tot meer dan 2,5 miljoen Instagram-volgers met een eenvoudige formule: één helder concept, ongeveer 20 minuten productietijd en HeyGen. Geen camera. Geen studio. Geen traditioneel talent of productieteam.

Wie kijkt er

Yang Mun spreekt volwassenen van 25 tot 50 jaar aan die door Instagram scrollen op zoek naar iets wat de meeste feeds niet kunnen bieden. Shalev Hani, de maker achter Yang Mun, omschrijft zijn publiek als “volwassenen die op zoek zijn naar rust, emotionele helderheid en spirituele gronding.” Ze willen geen ruis. Ze willen een moment van stilte. En ze zijn niet alleen. We maken een welzijnsverschuiving door, waarin vertragen en mentale gezondheid prioriteit geven zijn verschoven van niche-interesses naar mainstream prioriteiten.

Video draagt de hele strategie.“Video is het kernmedium om aanwezigheid, toon en vertrouwen over te brengen,” legt Shalev uit.“Een tekstbericht kan wijsheid delen. Een video laat je die voelen.” Daarom bouwt hij alles rondom video en niets anders.

Het probleem

Voor HeyGen kostte elke video veel handmatig werk om te schrijven, op te nemen, te monteren en te publiceren. Shalev omschrijft zijn oude werkwijze als “trager en arbeidsintensiever, waardoor het moeilijker was om consistent te blijven.” Hij kon een paar video’s per week maken, wat redelijk klinkt totdat je begrijpt hoe Instagram echt werkt. Het algoritme beloont dagelijkse consistentie. Een paar posts per week betekent minder bereik, langzamere groei en een plafond dat Shalev wel voelde, maar niet kon doorbreken.

De grotere uitdaging was duurzaamheid. “Het regelmatig blijven posten zonder op te branden” was precies het pijnpunt. De meditatieve kwaliteit van de content vroeg om precisie in toon en tempo. Dat niveau vasthouden en tegelijk vaak genoeg publiceren om te kunnen groeien, was een uitputtende strijd die niet vol te houden was.

“Gebruik technologie om de boodschap te ondersteunen, niet om ervan af te leiden.” — Shalev Hani, maker van Yang Mun

Waarom HeyGen

Shalev begon te zoeken naar een AI-videotool toen hij zich realiseerde dat hij moest “content opschalen en toch de authenticiteit behouden.” Hij zocht geen snelle oplossing. Hij had een tool nodig die de productiewerkdruk aankon zonder een uncanny valley-effect in het eindresultaat te introduceren.

Hij heeft verschillende platforms geëvalueerd en koos HeyGen om één reden. In zijn woorden, “Het voelde het meest menselijk en niet-opdringerig, waarbij de focus op de boodschap bleef.” Andere tools introduceerden visuele of tonale elementen die de aandacht op de technologie vestigden. HeyGen deed het tegenovergestelde. Het verdween in de content.

De onboarding verliep snel. Shalev en zijn team voelden zich al gauw vertrouwd met de reeks tools “in minder dan een paar dagen.” Geen steile leercurve. Geen langdurige experimenten. Ze gingen vrijwel direct van eerste gebruik naar output van productiekwaliteit.

Hoe het werkt

Voor het Yang Mun-account komen de ideeën uit twee bronnen: terugkerende worstelingen van het publiek en tijdloze spirituele thema’s. Shalev zegt dat hij geen trends achterna jaagt. Hij zoekt naar het raakvlak tussen wat mensen nu nodig hebben en wat al eeuwenlang waar is. Die combinatie geeft elke video zowel urgentie als diepgang.

Hij schrijft korte, eenvoudige scripts. Dat is de allerbelangrijkste les die Shalev al vroeg leerde. Toen hem werd gevraagd wat hij graag vanaf het begin had willen weten, was zijn antwoord duidelijk: “Eenvoudige scripts presteren het best.” De verleiding bij AI-videotools is om langere en complexere content te schrijven, omdat de technologie dat aankan. Maar het publiek zit niet te wachten op complexiteit. Ze willen één idee, helder overgebracht. Wanneer hij geen script klaar heeft, gebruikt hij HeyGen's script writer om er een te maken.

De andere functies waar hij het meest op vertrouwt, zijn “avatar delivery en voice.” Geen uitgebreide graphics. Geen gelaagde edits. De vorm blijft minimaal en de boodschap staat voorop, omdat, zoals Shalev het zegt, “minimale, message-first video’s zijn wat mensen echt raakt.” Omdat het zo makkelijk is om video’s te maken met HeyGen, produceert hij content in batches: hij schrijft en maakt meerdere video’s in één sessie en plant ze vervolgens in voor de rest van de week.

