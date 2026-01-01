Je hebt hem waarschijnlijk wel eens op Instagram gezien. Een kale monnik met een rustige stem deelt levensadvies in je feed. Miljoenen weergaven. Duizenden reacties van mensen die zich oprecht geraakt voelen.
Yang Mun is geen echt persoon. Hij is een AI-personage dat volledig is gebouwd met HeyGen door maker Shalev Hani. En accounts zoals dat van hem schieten op dit moment als paddenstoelen uit de grond op Instagram, TikTok en YouTube.
Shalev liet Yang Mun uitgroeien tot meer dan 2,5 miljoen Instagram-volgers met een eenvoudige formule: één helder concept, ongeveer 20 minuten productietijd en HeyGen. Geen camera. Geen studio. Geen traditioneel talent of productieteam.
Wie kijkt er
Yang Mun spreekt volwassenen van 25 tot 50 jaar aan die door Instagram scrollen op zoek naar iets wat de meeste feeds niet kunnen bieden. Shalev Hani, de maker achter Yang Mun, omschrijft zijn publiek als “volwassenen die op zoek zijn naar rust, emotionele helderheid en spirituele gronding.” Ze willen geen ruis. Ze willen een moment van stilte. En ze zijn niet alleen. We maken een welzijnsverschuiving door, waarin vertragen en mentale gezondheid prioriteit geven zijn verschoven van niche-interesses naar mainstream prioriteiten.
Video draagt de hele strategie.“Video is het kernmedium om aanwezigheid, toon en vertrouwen over te brengen,” legt Shalev uit.“Een tekstbericht kan wijsheid delen. Een video laat je die voelen.” Daarom bouwt hij alles rondom video en niets anders.
Het probleem
Voor HeyGen kostte elke video veel handmatig werk om te schrijven, op te nemen, te monteren en te publiceren. Shalev omschrijft zijn oude werkwijze als “trager en arbeidsintensiever, waardoor het moeilijker was om consistent te blijven.” Hij kon een paar video’s per week maken, wat redelijk klinkt totdat je begrijpt hoe Instagram echt werkt. Het algoritme beloont dagelijkse consistentie. Een paar posts per week betekent minder bereik, langzamere groei en een plafond dat Shalev wel voelde, maar niet kon doorbreken.
De grotere uitdaging was duurzaamheid. “Het regelmatig blijven posten zonder op te branden” was precies het pijnpunt. De meditatieve kwaliteit van de content vroeg om precisie in toon en tempo. Dat niveau vasthouden en tegelijk vaak genoeg publiceren om te kunnen groeien, was een uitputtende strijd die niet vol te houden was.
“Gebruik technologie om de boodschap te ondersteunen, niet om ervan af te leiden.”— Shalev Hani, maker van Yang Mun
Waarom HeyGen
Shalev begon te zoeken naar een AI-videotool toen hij zich realiseerde dat hij moest “content opschalen en toch de authenticiteit behouden.” Hij zocht geen snelle oplossing. Hij had een tool nodig die de productiewerkdruk aankon zonder een uncanny valley-effect in het eindresultaat te introduceren.
Hij heeft verschillende platforms geëvalueerd en koos HeyGen om één reden. In zijn woorden, “Het voelde het meest menselijk en niet-opdringerig, waarbij de focus op de boodschap bleef.” Andere tools introduceerden visuele of tonale elementen die de aandacht op de technologie vestigden. HeyGen deed het tegenovergestelde. Het verdween in de content.
De onboarding verliep snel. Shalev en zijn team voelden zich al gauw vertrouwd met de reeks tools “in minder dan een paar dagen.” Geen steile leercurve. Geen langdurige experimenten. Ze gingen vrijwel direct van eerste gebruik naar output van productiekwaliteit.
Hoe het werkt
Voor het Yang Mun-account komen de ideeën uit twee bronnen: terugkerende worstelingen van het publiek en tijdloze spirituele thema’s. Shalev zegt dat hij geen trends achterna jaagt. Hij zoekt naar het raakvlak tussen wat mensen nu nodig hebben en wat al eeuwenlang waar is. Die combinatie geeft elke video zowel urgentie als diepgang.
Hij schrijft korte, eenvoudige scripts. Dat is de allerbelangrijkste les die Shalev al vroeg leerde. Toen hem werd gevraagd wat hij graag vanaf het begin had willen weten, was zijn antwoord duidelijk: “Eenvoudige scripts presteren het best.” De verleiding bij AI-videotools is om langere en complexere content te schrijven, omdat de technologie dat aankan. Maar het publiek zit niet te wachten op complexiteit. Ze willen één idee, helder overgebracht. Wanneer hij geen script klaar heeft, gebruikt hij HeyGen's script writer om er een te maken.
De andere functies waar hij het meest op vertrouwt, zijn “avatar delivery en voice.” Geen uitgebreide graphics. Geen gelaagde edits. De vorm blijft minimaal en de boodschap staat voorop, omdat, zoals Shalev het zegt, “minimale, message-first video’s zijn wat mensen echt raakt.” Omdat het zo makkelijk is om video’s te maken met HeyGen, produceert hij content in batches: hij schrijft en maakt meerdere video’s in één sessie en plant ze vervolgens in voor de rest van de week.
Maakt het publiek zich er druk om dat hij AI is?
Dit was Shalevs grootste zorg vóór de lancering. Hij geeft toe dat “authenticiteit de grootste zorg was” vanaf het begin. Als het publiek zich bedrogen zou voelen, zou het hele project instorten.
Wat er gebeurde, was precies het tegenovergestelde. “De reactie van het publiek heeft het opgelost,” zegt Shalev. Mensen richten zich op de boodschap, niet op de technologie. Reacties en patronen in de betrokkenheid laten zien dat kijkers zich op een emotioneel en spiritueel niveau verbonden voelen. Niemand beoordeelt of de monnik echt is. Ze nemen de leer in zich op, denken erover na en delen die verder.
Toen hem werd gevraagd naar het meest verrassende voordeel van het gebruik van HeyGen, wees Shalev niet op snelheid of kostenbesparing. Hij wees op verbinding: “hoe natuurlijk het publiek een connectie maakt met de content.” Wanneer de boodschap oprecht is en de manier van brengen consistent, wordt de technologie onzichtbaar.
De resultaten
“We zijn overgestapt van een paar video’s per week naar dagelijkse content,” bevestigt Shalev. Die ene verandering heeft de hele koers van Yang Mun veranderd.
De frequentie van posten, het bereik en de betrokkenheid namen allemaal toe. Maar het belangrijkere resultaat is wat dagelijks publiceren werkelijk betekent voor een mindfulness-merk. Spirituele begeleiding is niet iets waar mensen één keer per week naar op zoek gaan. Ze komen er elke ochtend op terug, elke avond, elke keer dat ze een mentale pauze en rust nodig hebben. Door dagelijks te publiceren werd Yang Mun beschikbaar voor zijn publiek op de manier waarop ze hem daadwerkelijk nodig hadden.
Over het geheel genomen presteerden HeyGen-video’s net zo goed als of beter dan traditioneel geproduceerde content. Shalev schrijft dit grotendeels toe aan consistentie:“Gelijk of sterker dankzij consistentie.” Het algoritme beloont dagelijks publiceren. Het publiek beloont betrouwbaarheid. HeyGen maakte beide mogelijk zonder enig kwaliteitsverlies.
“Hoe natuurlijk het publiek een band opbouwt met de content is het meest verrassende voordeel geweest.”— Shalev Hani, maker van Yang Mun
Het draaiboek
Yang Mun is geen uitzondering. Hij is een blauwdruk. Hetzelfde systeem dat dit account heeft opgebouwd, werkt voor elke creator of elk merk dat op zoek is naar een consistente, herkenbare AI-gestuurde videopresentie.
De principes zijn één op één toepasbaar. Begin met een duidelijke doelgroep en een heldere boodschap. Gebruik de avatar- en stemtools van HeyGen om een personage te creëren dat mensen herkennen en vertrouwen. Schrijf eenvoudige scripts. Maak je producties in batches. Publiceer dagelijks. Laat de technologie het productiewerk dragen, zodat jij je kunt richten op de creatieve beslissingen die er echt toe doen: wat je zegt, hoe je het zegt en waarom jouw publiek het moet horen.
Shalev geeft nu precies dit systeem als les.“Datzelfde systeem dat is gebruikt om Yang Mun op te bouwen en op te schalen, wordt onderwezen in een speciale cursus voor creators en merken die AI-gestuurde personages bouwen.” Het behandelt alles, van het creëren van personages en het schrijven van scripts tot productie-workflows en publicatiestrategie.
Wat er hierna komt
Shalev is van plan om Yang Mun “richting diepere lessen en een groter bereik te sturen.” De HeyGen‑functie waar hij het meest enthousiast over is, is “nog meer emotionele nuance in de manier van overbrengen met Yang Mun in verschillende omgevingen en settings”. Het is het vermogen om subtiele verschuivingen in toon over te brengen die content nog aanweziger en levendiger laten aanvoelen.
Maar de kernfilosofie blijft hetzelfde. Technologie dient de boodschap. De boodschap dient het publiek. Al het andere is ruis.