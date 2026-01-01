Voor STUDIO 47, een toonaangevende regionale nieuwszender in Duitsland, is het geen eenvoudige opgave om continu nieuws te brengen voor Noordrijn-Westfalen, de dichtstbevolkte deelstaat van het land. Om altijd bovenop breaking news, onderzoeksjournalistiek en vernieuwende verhalen te zitten, moet de redactie van STUDIO 47 een hoge output en snelheid behalen, terwijl ze tegelijkertijd een hoge standaard voor kwaliteit en nauwkeurigheid handhaven bij het produceren van verhalen. Sinds de integratie van de AI-avatars van HeyGen om de videoproductie te stroomlijnen, doet STUDIO 47 niet alleen verslag van innovatie in de regio—ze zorgen zelf voor de krantenkoppen.

“Ons belangrijkste doel is om journalisten vrij te spelen voor taken met meer toegevoegde waarde door AI in te zetten als een ‘journalistische vaatwasser’—die routinematig werk overneemt zodat redacteuren zich kunnen richten op onderzoeksjournalistiek en diepgravende verslaggeving,” aldus Sascha Devigne, hoofdredacteur bij STUDIO 47.

Omgaan met beperkte middelen in de nieuwsredactie

Met meer dan 650.000 kijkers en een nieuwszender die 24/7 uitzendt, beperkten schaarse personele en technische middelen de hoeveelheid content die redacteuren en nieuwsankers bij STUDIO 47 konden produceren. In de bredere lokale journalistieksector wordt STUDIO 47 geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als andere mediabedrijven: krappere budgetten, veranderende voorkeuren van het publiek en stijgende productiekosten. Toch blijft het belang van lokale nieuwszenders en hun rol in het leveren van relevante content aan hun publiek cruciaal. Sascha staat onder druk om zijn bedrijf en andere mediabedrijven in Duitsland door deze uitdagingen heen te helpen.