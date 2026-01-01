Voor STUDIO 47, een toonaangevende regionale nieuwszender in Duitsland, is het geen eenvoudige opgave om continu nieuws te brengen voor Noordrijn-Westfalen, de dichtstbevolkte deelstaat van het land. Om altijd bovenop breaking news, onderzoeksjournalistiek en vernieuwende verhalen te zitten, moet de redactie van STUDIO 47 een hoge output en snelheid behalen, terwijl ze tegelijkertijd een hoge standaard voor kwaliteit en nauwkeurigheid handhaven bij het produceren van verhalen. Sinds de integratie van de AI-avatars van HeyGen om de videoproductie te stroomlijnen, doet STUDIO 47 niet alleen verslag van innovatie in de regio—ze zorgen zelf voor de krantenkoppen.
“Ons belangrijkste doel is om journalisten vrij te spelen voor taken met meer toegevoegde waarde door AI in te zetten als een ‘journalistische vaatwasser’—die routinematig werk overneemt zodat redacteuren zich kunnen richten op onderzoeksjournalistiek en diepgravende verslaggeving,” aldus Sascha Devigne, hoofdredacteur bij STUDIO 47.
Omgaan met beperkte middelen in de nieuwsredactie
Met meer dan 650.000 kijkers en een nieuwszender die 24/7 uitzendt, beperkten schaarse personele en technische middelen de hoeveelheid content die redacteuren en nieuwsankers bij STUDIO 47 konden produceren. In de bredere lokale journalistieksector wordt STUDIO 47 geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als andere mediabedrijven: krappere budgetten, veranderende voorkeuren van het publiek en stijgende productiekosten. Toch blijft het belang van lokale nieuwszenders en hun rol in het leveren van relevante content aan hun publiek cruciaal. Sascha staat onder druk om zijn bedrijf en andere mediabedrijven in Duitsland door deze uitdagingen heen te helpen.
In een recent blogartikel, zegt hij: “De economische situatie heeft invloed op veel regionale en lokale mediabedrijven die op zoek zijn naar kostenoptimalisatie. En omdat AI en automatisering een uitstekende manier kunnen zijn om kosten te verlagen zonder kwaliteitsverlies, hoeven we er niet bang voor te zijn. We moeten ze omarmen en er in ons redactiewerk optimaal gebruik van maken.”
Het benutten van HeyGen’s AI-technologie om hoogwaardige content op te schalen
Toen STUDIO 47 meer inzet begon te maken op AI om workflows te moderniseren, wendde het zich tot HeyGen om NewsHub, het eigen newsroomplatform, aan te sturen. Met de functies van HeyGen kan het team AI gebruiken om scripts te maken, voice-overproductie te automatiseren, AI-avatars voor nieuwslezers te genereren en content aan te passen voor distributie over meerdere kanalen, waaronder televisie, web en sociale media. HeyGen maakt naadloze voice-overs mogelijk, vergroot het bereik via AI-gestuurde lokalisatie, versnelt de nieuwslevering en zorgt voor aanzienlijke kostenbesparingen. Bovendien integreert de API van HeyGen naadloos met de bestaande newsroom-suite van AI-tools van STUDIO 47, waaronder NewsHub, BotCast en ClipSense.
Gezien de afhankelijkheid van deze sector van nieuwslezers en verslaggevers, is de meest overtuigende functie voor STUDIO 47 HeyGen’s schaalbare en hoogwaardige AI-avatars.
Voor HeyGen was het produceren van dagelijkse en breaking news zowel arbeids- als kostintensief: het vereiste gereserveerde studiotijd, was afhankelijk van de beperkte beschikbaarheid van presentatoren en bracht dure nabewerking met zich mee. Met HeyGen creëerde het team digitale avatars van geliefde tv-presentatoren die een vertrouwd gezicht waren voor de vele kijkers.
HeyGen's hoogwaardige AI-avatars hebben de workflow van STUDIO 47 getransformeerd door de noodzaak van studiorecordings en het inplannen van verslaggevers weg te nemen. De AI-avatars maakten 24/7 contentproductie mogelijk, breidden het meertalige aanbod uit en verlaagden de productiekosten met 60%—waardoor STUDIO 47 uiteindelijk zijn nieuwsoutput kon opschalen.
“HeyGen heeft de manier waarop STUDIO 47 nieuws produceert fundamenteel veranderd. Door AI-avatars in onze nieuwsredactie te integreren, hebben we de regionale journalistiek opnieuw gedefinieerd en schaalbaar, kostenefficiënt en toekomstbestendig gemaakt,” zei Sascha.
Uitzendoplossingen voor de bredere industrie
Naast het brengen van regionaal nieuws in de dichtstbevolkte deelstaat van Duitsland, levert STUDIO 47 mediaproductiediensten aan klanten in heel Duitsland, Oostenrijk en Nederland, waaronder regionale en lokale mediabedrijven, online mediaplatforms en digitale nieuwsredacties. Deze mediaproductiediensten omvatten de AI-gestuurde oplossingen die zij hebben ontwikkeld om andere nieuwsredacties en mediabedrijven te versterken. Met HeyGen heeft STUDIO 47 een 80% snellere nieuwsproductie en een kostenreductie van 60% op studio- en postproductie weten te realiseren.
Dankzij dit partnerschap kan STUDIO 47 het handboek voor de journalistiek herschrijven en de sector toekomstbestendig maken door kosten te besparen en een continue contentmachine op te bouwen.