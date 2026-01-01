The Weather Network levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar weersinformatie aan meer dan 40 miljoen gebruikers per maand in de verschillende markten. Omdat het weer locatiegebonden is, had The Weather Network een manier nodig om meer lokale weersvoorspellingen te leveren aan elke gemeenschap.

Om dat te doen, heeft The Weather Network zijn eerste AI-ondersteunde avatar gemaakt met HeyGen. Deze vervangt de weerpresentatoren niet op televisie, maar stelt hen in staat avatars te gebruiken in gesponsorde berichten. Met de uitdrukkelijke toestemming van de meteorologen kan het bedrijf AI inzetten om op grotere schaal hyperlokale weersvoorspellingen te leveren en zo gemeenschappen en lokale economieën beter de kans te geven zich voor te bereiden op en te reageren op weersgerelateerde gebeurtenissen.

“Bedrijven in de sectoren voor weermedia en informatiediensten zijn bij uitstek gepositioneerd om te profiteren van de buitengewone kracht van AI om levensreddende informatie beter te communiceren, boeiende verhalen te vertellen en mensen te helpen dagelijkse beslissingen te nemen,” zegt Nana Banerjee, President en CEO van Pelmorex Corporation.