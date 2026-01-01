Opgericht in 1843, The Economist is een van ’s werelds meest gerespecteerde nieuwspublicaties en staat bekend om zijn diepgaande analyses, redactionele strengheid en mondiale blik. Het in Londen gevestigde tijdschrift bestrijkt internationale politiek, bedrijfsleven, wetenschap en cultuur, en combineert verhalen in print, digitaal, podcast en video.

Nu mediaconsumptie steeds meer multimodaal en mondiaal wordt, zocht The Economist naar manieren om zijn bereik over talen en platforms heen uit te breiden, zonder concessies te doen aan de redactionele kwaliteit of de productiekosten op te drijven. De drijvende kracht achter deze inspanning is Ludwig Siegele, Senior Editor of AI Initiatives.

“Mijn taak is uit te zoeken hoe we generatieve AI in de redactie kunnen inzetten,” zei Ludwig. “En dat is niet altijd makkelijk.”

Maar als het op videolokalisatie aankwam, werd het antwoord al snel duidelijk: HeyGen.

Wereldwijde reikwijdte ontsluiten met AI-gestuurde videotranscriptie

The Economist produceert een gestage stroom korte, redactioneel rijke video’s voor platforms als Instagram, TikTok en YouTube. Deze werden echter traditioneel alleen in het Engels gepubliceerd vanwege de hoge kosten en complexiteit van het vertalen en opnieuw produceren van videocontent in meerdere talen.

“Voordat we een video vertaalden, kostte het al veel te veel geld om überhaupt één of twee te kunnen publiceren,” zei Ludwig. “De experimenten zelf waren gewoon te duur.”

Dat veranderde toen Ludwig HeyGen ontdekte. "Ik hoorde voor het eerst over HeyGen van de zoon van een collega op ons kantoor in Berlijn," zei Ludwig. "Hij gebruikte het om trainingsvideo’s voor zijn team in Oost-Europa te vertalen. Ik zag het en dacht: ‘dit is geweldig.’"

Het team begon HeyGen’s vertaalpipeline te testen op hun korte socialmediavideo’s, waarbij Engelse originelen werden vertaald naar het Duits, Frans, Spaans en Mandarijn. “De manier waarop we HeyGen gebruiken is eenvoudig,” zei Ludwig. “We uploaden de video, het geeft ons een ruwe vertaling en met de proefleesfunctie maken we die perfect.”

Die correctiemogelijkheid was een echte gamechanger. Andere platforms boden automatische vertaling, maar lieten geen redactionele controle toe. "Je bent overgeleverd aan het algoritme," zei Ludwig. "En dat voldoet niet altijd aan onze journalistieke standaarden." Dankzij HeyGen’s mogelijkheid om vertalingen direct in de tekst te bewerken en ze door native speakers te laten controleren, kon The Economist zijn toon, precisie en stem behouden.

De resultaten waren direct zichtbaar. Sommige vertaalde video’s presteerden beter dan de Engelse originelen en behaalden honderden duizenden weergaven. "Dat was een belangrijk moment voor ons," zei Ludwig.

Experimenten opschalen en de interne cultuur veranderen

Het succes van HeyGen zorgde ook voor een culturele verschuiving in de redactie. "Mijn doel is om collega’s de technologie echt te laten gebruiken," zei Ludwig. "Iedereen heeft er toegang toe, maar het is lastig om werkprocessen te veranderen. Tools zoals HeyGen maken dat makkelijker, omdat de resultaten voor zichzelf spreken."

Een vroege demonstratie bleek cruciaal. “De eerste keer dat ik een van onze redacteuren vloeiend Frans hoorde spreken, viel mijn mond open van verbazing,” herinnert Ludwig zich. “De mondbewegingen klopten, de toon van de stem was identiek. Het zag er echt uit.”

De realistische vertaling van HeyGen hielp de journalisten van The Economist om AI niet als een gimmick te zien, maar als een praktisch hulpmiddel in de newsroom. Die geloofwaardigheid opende de deur naar nieuwe vormen van experimenteren.

Sindsdien is het team begonnen met het testen van op avatars gebaseerde explainers, waarbij beelden van historische denkers tot leven worden gebracht met AI-gegenereerde beweging en voice-over. Het project maakt deel uit van een nieuwe serie over het liberalisme, die opnieuw vormgeeft hoe historische concepten visueel kunnen worden onderwezen.

“De toekomst van de journalistiek is vloeibaar,” zei Ludwig. “Je schrijft een artikel, vervolgens maak je er een video van, en daarna audio. De consument kiest hoe hij het wil beleven.” HeyGen hielp die visie tastbaar te maken zonder de productie­workflow van The Economist volledig om te gooien.

Journalistiek transformeren met meertalige AI-video

Sinds de implementatie van HeyGen heeft The Economist nieuwe meertalige mogelijkheden ontsloten, zijn bereik bij het publiek vergroot en zijn investering in door AI aangedreven journalistiek gevalideerd.

Groter videobereik : Sommige vertaalde video’s kregen honderdduizenden weergaven—gelijk aan of zelfs beter dan de prestaties van de originele Engelstalige video’s.

: Sommige vertaalde video’s kregen honderdduizenden weergaven—gelijk aan of zelfs beter dan de prestaties van de originele Engelstalige video’s. Lokalisatie ontgrendeld : Voor het eerst kon The Economist op grote schaal experimenteren met meertalige video. "Dat werd pas mogelijk toen de kosten zo ver daalden dat experimenteren haalbaar werd," zei Ludwig.

: Voor het eerst kon The Economist op grote schaal experimenteren met meertalige video. "Dat werd pas mogelijk toen de kosten zo ver daalden dat experimenteren haalbaar werd," zei Ludwig. Redactionele kwaliteit behouden: Dankzij de proefleesfunctie van HeyGen konden native speakers de vertalingen verfijnen, waardoor de nauwkeurigheid werd gewaarborgd en de hoge redactionele standaarden van The Economist behouden bleven.

Naast de cijfers is de menselijke impact minstens zo betekenisvol geweest. "HeyGen gebruiken om professionele video’s te maken is spannend," zei Ludwig. "Aan het eind kun je zeggen: ‘Dit heb ik gemaakt.’ Het geeft je de kracht om dingen te doen die je anders niet zou kunnen doen."

Vandaag blijft The Economist voortbouwen op zijn AI-mogelijkheden op het gebied van video, vertaling en redactionele productie. Voor iedereen die vergelijkbare tools overweegt, is zijn advies eenvoudig.

“Als je nieuwsgierig bent naar HeyGen, probeer het gewoon,” zei Ludwig. “Upload een video, test de vertalingen, speel met de proeflezing en je zult zien hoe krachtig en toegankelijk deze technologie echt is.”