TechMix is een wereldwijde koploper op het gebied van diergezondheidsvoeding en levert producten die zijn ontwikkeld om dieren te ondersteunen tijdens stressvolle periodes, zoals geboorte, spenen, transport en door het weer veroorzaakte stress. Hun productassortiment omvat melkvee, vleesvee, varkens en gezelschapsdieren zoals honden en paarden. Door educatieve content te creëren die boeren en distributiepartners helpt de voordelen en toepassingen van hun producten te begrijpen, wil TechMix de gezondheid en duurzaamheid van veestapels wereldwijd verbeteren.
Om de taal- en kenniskloof tussen TechMix en zijn internationale distributiepartners te overbruggen, wendde TechMix zich tot HeyGen om gelokaliseerde, boeiende videocontent te leveren die de voortdurende educatie over zijn producten ondersteunt.
Een samenhangend, meertalig systeem creëren
Voorheen had TechMix moeite om hun internationale partners op te leiden, vooral vanwege taalbarrières en het gebrek aan dynamische educatieve tools. De traditionele aanpak was gebaseerd op tekstgebaseerde documenten en mond-tot-mondcommunicatie, die vaak geen duidelijke visuele uitleg gaven over het gebruik van het product. TechMix had een manier nodig om ervoor te zorgen dat partners in verschillende landen toegang hadden tot hoogwaardige, gelokaliseerde trainingsmaterialen.
“Wat we wilden, was iets dat onze internationale distributiepartners kon betrekken, taalbarrières kon wegnemen en hun toegang kon geven tot productkennis in een onderhoudende en professionele vorm,” aldus John Sucansky, Marketingcoördinator bij TechMix.
Met behulp van HeyGen begon TechMix zijn bestaande product- en opleidingsvideo’s om te zetten in dynamische, gelokaliseerde content, met gebruik van avatars en vertalingen. Deze video’s, geleverd in de moedertaal van de partners, zorgen voor duidelijkheid en verbeteren het begrip.
TechMix erkende ook de kracht van het aantrekkelijker maken van educatieve content. In hun sector is het aanbieden van tekstzware trainingen niet voldoende. Ze moesten ervoor zorgen dat distributiepartners de producten begrepen en zich enthousiast en gemotiveerd voelden om hun teams te trainen.
“We wisten dat het simpelweg aanbieden van geschreven content niet effectief zou zijn om onze partners betrokken te houden,” zei John. “Door de avatars van HeyGen te gebruiken, konden we content creëren die informatief, leuk en interactief is. Het maakt leren tot een veel dynamischere ervaring.”
Aanpasbare avatars en workflow voor videoproductie
Met distributiepartners in meerdere landen had TechMix een oplossing nodig waarmee ze de productie van hun educatieve content konden opschalen. Met behulp van de avatar-tool van HeyGen filmt het team hun technische medewerkers in een studio, waarbij ze presentaties vastleggen over specifieke producttoepassingen, zoals de behandeling van stressgerelateerde aandoeningen bij kalveren. Deze videosegmenten worden vervolgens omgezet in avatars en vertaald naar verschillende talen met behulp van de vertaalmogelijkheden van HeyGen.
“Door avatars te gebruiken, hebben we de noodzaak voor live-action opnames weggenomen. Dat bespaart niet alleen tijd, maar haalt ook de druk weg bij onze medewerkers die zich niet prettig voelen voor de camera,” legt John uit. “Nu leveren zij alleen nog het script aan, en wij regelen de rest achter de schermen.”
Zodra de vertaling gereed is, werkt het team van TechMix samen met internationale partners om de content verder af te stemmen op specifieke regio’s, zodat de vertaling natuurlijk aanvoelt voor de doelgroep. Dankzij het platform van HeyGen levert TechMix op maat gemaakte educatieve video’s aan hun partners, waarmee zij aanzienlijk tijd en middelen besparen en tegelijkertijd hoge kwaliteitsnormen handhaven.
“HeyGen heeft ons in staat gesteld een verzameling educatieve video’s te creëren die op elk moment eenvoudig door onze partners kan worden geraadpleegd. Dit geeft hen het vertrouwen en de kennis die ze nodig hebben om onze producten in hun eigen taal te verkopen,” zei John.
De internationale partnercommunicatie van TechMix revolutioneren
Het gebruik van HeyGen door TechMix heeft de interne workflows verbeterd en geholpen de relaties met hun internationale distributiepartners te versterken door educatieve content toegankelijker, beter begrijpelijk en aantrekkelijker te maken. Hierdoor voelen distributeurs zich zekerder in hun vermogen om de producten van TechMix te vermarkten en toe te passen, wat leidt tot hogere verkoopcijfers en sterkere partnerschappen.
Met plannen om het gebruik van HeyGen op de Amerikaanse markt uit te breiden en de leerervaring voor medewerkers op rundvee- en varkensbedrijven te verbeteren, creëert TechMix de voorwaarden voor een toekomst waarin hun internationale en nationale teams worden versterkt met geavanceerde AI-tools.
Belangrijkste kenmerken:
- Interactief leren: de avatars van HeyGen maken dynamische en boeiende trainingen voor wereldwijde distributeurs mogelijk, zodat zij niet slechts passieve ontvangers van informatie zijn, maar actieve deelnemers aan het leerproces.
- Schaalbare lokalisatie: dankzij de meertalige mogelijkheden van HeyGen kan TechMix zijn trainingscontent moeiteloos opschalen om een divers scala aan wereldwijde markten te ondersteunen.
- Aanpasbaarheid: TechMix maakt optimaal gebruik van HeyGen’s aanpasbare avatars en videowerkstromen, waardoor ze educatieve content kunnen creëren die aansluit op de specifieke behoeften van elke doelgroep.
Met HeyGen is TechMix gepositioneerd om te revolutioneren hoe diergezondheidsproducten wereldwijd worden vermarkt en toegepast. Door gebruik te maken van AI-gestuurde communicatietools verbetert TechMix niet alleen de leerervaring voor zijn distributiepartners, maar bouwt het ook sterkere, efficiëntere communicatiekanalen die het succes in alle markten stimuleren.