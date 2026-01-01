TechMix is een wereldwijde koploper op het gebied van diergezondheidsvoeding en levert producten die zijn ontwikkeld om dieren te ondersteunen tijdens stressvolle periodes, zoals geboorte, spenen, transport en door het weer veroorzaakte stress. Hun productassortiment omvat melkvee, vleesvee, varkens en gezelschapsdieren zoals honden en paarden. Door educatieve content te creëren die boeren en distributiepartners helpt de voordelen en toepassingen van hun producten te begrijpen, wil TechMix de gezondheid en duurzaamheid van veestapels wereldwijd verbeteren.

Om de taal- en kenniskloof tussen TechMix en zijn internationale distributiepartners te overbruggen, wendde TechMix zich tot HeyGen om gelokaliseerde, boeiende videocontent te leveren die de voortdurende educatie over zijn producten ondersteunt.

Een samenhangend, meertalig systeem creëren

Voorheen had TechMix moeite om hun internationale partners op te leiden, vooral vanwege taalbarrières en het gebrek aan dynamische educatieve tools. De traditionele aanpak was gebaseerd op tekstgebaseerde documenten en mond-tot-mondcommunicatie, die vaak geen duidelijke visuele uitleg gaven over het gebruik van het product. TechMix had een manier nodig om ervoor te zorgen dat partners in verschillende landen toegang hadden tot hoogwaardige, gelokaliseerde trainingsmaterialen.

“Wat we wilden, was iets dat onze internationale distributiepartners kon betrekken, taalbarrières kon wegnemen en hun toegang kon geven tot productkennis in een onderhoudende en professionele vorm,” aldus John Sucansky, Marketingcoördinator bij TechMix.

Met behulp van HeyGen begon TechMix zijn bestaande product- en opleidingsvideo’s om te zetten in dynamische, gelokaliseerde content, met gebruik van avatars en vertalingen. Deze video’s, geleverd in de moedertaal van de partners, zorgen voor duidelijkheid en verbeteren het begrip.

TechMix erkende ook de kracht van het aantrekkelijker maken van educatieve content. In hun sector is het aanbieden van tekstzware trainingen niet voldoende. Ze moesten ervoor zorgen dat distributiepartners de producten begrepen en zich enthousiast en gemotiveerd voelden om hun teams te trainen.

“We wisten dat het simpelweg aanbieden van geschreven content niet effectief zou zijn om onze partners betrokken te houden,” zei John. “Door de avatars van HeyGen te gebruiken, konden we content creëren die informatief, leuk en interactief is. Het maakt leren tot een veel dynamischere ervaring.”

Aanpasbare avatars en workflow voor videoproductie