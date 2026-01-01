De School of AI is een educatief platform dat is opgericht door Vivian Aranha, een technoloog met meer dan 20 jaar ervaring in web-, mobiele en opkomende technologieën. De School of AI, die eerder dit jaar werd gelanceerd, is opgezet om studenten te helpen zich te redden op een uitdagende arbeidsmarkt door praktische vaardigheden op te doen in kunstmatige intelligentie, waaronder generatieve AI, agentgebaseerde systemen en snel evoluerende tools.

Wat begon als kleinschalige, live stagesessies, onthulde al snel een grotere kans: veel meer leerlingen efficiënter bereiken via videogericht onderwijs. Maar het maken van hoogwaardige videocontent in het tempo waarin AI zich ontwikkelt, bleek een grote uitdaging, totdat Vivian HeyGen ontdekte.

Onderwijs opschalen zonder de werkdruk te verhogen

Vanaf het begin stond video centraal in de manier waarop Vivian lesgeeft. “Ik ben niet iemand die uit boeken leert,” legde hij uit. “Ik moet dingen in actie zien, zoals praktijklabs en video’s die uitleggen hoe alles werkt.”

In het begin vertrouwde de School of AI op live online sessies. Al snel vroegen studenten Vivian om de lessen op te nemen, zodat ze in hun eigen tempo en op hun eigen moment konden leren. Hoewel dit didactisch logisch was, zorgde het voor een grote extra productielast.

Voordat HeyGen er was, was het maken van cursussen traag, uitputtend en star. Vivian vertelde hoe ze in 2024 een toonaangevende AI-cursus ontwikkelde met in totaal zo’n 60 uur aan lesmateriaal.

“Ik heb de hele cursus zelf opgenomen,” zei Vivian. “Het kostte me drie maanden, terwijl ik bijna 40 uur per week werkte.”

Erger nog, AI-tools veranderen snel. Vivian merkte vaak dat inhoud die de ene dag was opgenomen, de volgende dag al verouderd was door nieuwe modelreleases of functie-updates.

“Er waren momenten dat ik ’s avonds alles voorbereidde, de volgende dag begon met opnemen en me realiseerde dat er alweer iets was veranderd,” zei Vivian. “Dan moest ik alles opnieuw doen.”

In dat tempo kon Vivian maar ongeveer vier cursussen per jaar maken, en hij besefte niet eens hoe beperkend dat was totdat hij een alternatief zag.

HeyGen ontdekken en opnieuw bedenken wat er mogelijk was

Vivian kwam HeyGen voor het eerst tegen toen hij op zoek was naar vertalers om zijn cursussen internationaal uit te breiden. Hij wilde een cursus over AI en kwantumcomputing naar het Spaans vertalen en huurde daarvoor een menselijke vertaler in.

Na twee weken was de vertaling nog steeds niet klaar. Rond dezelfde tijd probeerde Vivian de proefversie van HeyGen. Hij uploadde zijn cursus en binnen 15 minuten was de vertaling voltooid.

Binnen een paar uur had ik de cursus vertaald en geüpload en beschikbaar gemaakt voor mijn Spaanse publiek,” zei Vivian.

Dat moment veranderde alles. Vivian ging door met het vertalen van 20 tot 30 cursussen met HeyGen en begon andere functies te verkennen. Al snel werd HeyGen niet alleen centraal voor vertalingen, maar ook voor de contentcreatie zelf.

Met behulp van scripts en schermopnames kon Vivian zich volledig richten op het lesgeven, terwijl HeyGen de levering verzorgde. In 2025 bouwde hij dezelfde AI-cursus van 60 uur opnieuw op met HeyGen, en het verschil was enorm.

“Het kostte me twee weken in plaats van drie maanden,” zei Vivian. “Geen 40 uur per week, maandenlang. In totaal gewoon ongeveer twee weken.”

Wat vroeger vier cursussen per jaar waren, werden er vier per maand. “Dat betekent dat ik ineens 11 extra maanden had om andere dingen te doen,” zei Vivian.

Hij heeft zelfs een complete cursus van twee uur gemaakt tijdens een vlucht naar Turkije, terwijl hij stilletjes in het vliegtuig werkte met de wifi aan boord.

Vivians keerpunt kwam toen hij zijn digitale dubbelganger creëerde.

“Het magische moment voor mij was toen ik het een script gaf en de gezichtsuitdrukkingen tevoorschijn zag komen,” zei hij. “Als het enthousiast is, ziet het er echt net zo enthousiast uit als ik.”

In plaats van kunstmatig aan te voelen, voelde de avatar persoonlijk en expressief. “Het ziet er niet uit als zomaar een andere avatar,” zei Vivian. “Het lijkt op mijn digitale tweeling.”

Die emotionele realiteit hielp Vivian HeyGen te vertrouwen als de belangrijkste manier om zijn lessen op grote schaal te creëren en te leveren.

Tijdwinst omzetten in zakelijke groei

Volgens Vivians schatting bespaart HeyGen hem 80–90% van de tijd die eerder nodig was om videocontent te produceren. In plaats van vier cursussen per jaar kan hij nu vier cursussen per maand maken, wat neerkomt op een tienvoudige toename in output.

Die toename in productie heeft direct invloed op de omzet. "Het gaat niet alleen om tijdsbesparing," zei Vivian. "Het vermenigvuldigt mijn omzet."

HeyGen maakte ook een enorme wereldwijde reikwijdte mogelijk. School of AI bedient nu cursisten in meer dan 70 landen, met studenten die meer dan 60 verschillende talen spreken.

Ook de groei in abonnees is in een stroomversnelling geraakt. Waar Vivian voorheen een gestage maandelijkse groei zag, heeft hij in de afgelopen acht maanden nu miljoenen weergaven en abonnees erbij gekregen, gedreven door consistente, meertalige content.

Los van de cijfers heeft HeyGen alle wrijving uit het creatieve proces gehaald. “Ik ben compleet vergeten hoe moeilijk het maken van video’s vroeger voelde,” zei Vivian. “Nu kan ik me gewoon richten op wat ik wil onderwijzen.”

Zijn advies aan anderen is eenvoudig: richt je op waar je goed in bent.

“Video’s maken is een vaardigheid op zich,” zei Vivian. “Laat HeyGen dat verzorgen, zodat jij je kunt richten op leren, lesgeven en waarde leveren.”

Naarmate de School of AI blijft groeien, blijft HeyGen de basis die het Vivian mogelijk maakt om sneller les te geven, een groter bereik te hebben en gelijke tred te houden met de technologieën die hij anderen helpt te beheersen.

“HeyGen helpt je professionele video’s van hoge kwaliteit te maken met alleen je script,” zei hij. “Je hebt verder niets nodig.”