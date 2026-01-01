Oleg wilde een tool implementeren waarmee zijn team tijd kon besparen bij het maken van content voor sociale media en kon laten zien hoe AI wereldwijde interacties verandert.

HeyGen werd al snel de meest kostenefficiënte en tijdbesparende oplossing voor Anastasiia en haar team om Olegs persoonlijke TikTok-video’s te maken. HeyGen stelt hen in staat creatieve content te produceren en tegelijkertijd Olegs volgers op sociale media aanzienlijk te laten groeien, zonder dat zijn directe betrokkenheid nodig is.

Na het testen van meerdere generatieve AI-videoplatforms koos het team voor HeyGen, omdat dit de meest levensechte avatars en een gebruiksvriendelijk videoproductieproces bood.

Met HeyGen kan het social team van Reply.io nu wekelijks 10 tot 14 video’s produceren, waardoor de druk van dagelijkse opnames afneemt en ze beter in contact kunnen komen met Olegs doelgroep. Door een verscheidenheid aan avatars te uploaden, kunnen ze hun video’s naadloos verbeteren, vaak zonder dat kijkers het verschil merken.

Het team van Anastasiia hoeft niet langer uren te besteden aan het opnemen van video’s. In plaats daarvan kunnen ze zich richten op waar ze het beste in zijn: het creëren van boeiende content.

De resultaten

Na 10 maanden gebruik van HeyGen heeft het socialmediateam van Oleg indrukwekkende resultaten gezien. Het gebruik van HeyGen heeft het team niet alleen tot drie uur per video bespaard, maar heeft ook de volgende resultaten op TikTok opgeleverd:

Indrukwekkende betrokkenheid: Hun meest bekeken TikTok-video behaalde 5,7 miljoen weergaven met HeyGen, terwijl andere video’s consequent tussen de 8.000 en 30.000 weergaven trokken.

Groei in volgers: In 10 maanden tijd steeg het aantal TikTok-volgers van Oleg explosief naar 200.000 volgers , met een indrukwekkende 50.000 nieuwe volgers in de eerste zes maanden van het gebruik van HeyGen.

Toegenomen verkeer:Met de link in hun bio kunnen ze nu meer verkeer vanuit TikTok genereren dan vanaf welk ander sociaal platform dan ook, wat hun bedrijf positief beïnvloedt doordat er extra bezoekers naar hun website komen en er meer aandacht is voor Reply.io in het algemeen.

“HeyGen is ongelooflijk behulpzaam voor ons geweest, vooral omdat het voor iedereen nieuw terrein was. Ik denk niet dat veel creators dagelijks één of twee video’s plaatsen die zich op AI richten én het ook daadwerkelijk gebruiken. We wisten in het begin niet zeker hoe succesvol we zouden zijn. We hadden geen virale video’s totdat we HeyGen begonnen te gebruiken. Vanaf het moment dat we het gingen inzetten, veranderde alles. Ons aantal volgers nam toe en ons publiek raakte veel meer betrokken bij de content.”

Anastasiia Nak

Social media manager bij Reply.io