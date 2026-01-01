Reid Hoffman loopt al lange tijd voorop in innovatie en technologie. Als medeoprichter en eerste CEO van LinkedIn, partner bij Greylock en host van meerdere podcasts over AI en ethiek, heeft Reid jaren besteed aan het onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie menselijke capaciteiten kan versterken in plaats van vervangen. In 2024 stelde hij een gedurfde vraag: kan ik een digitale tweeling van mezelf creëren als hulpmiddel om communicatie, creativiteit en aanwezigheid te bevorderen?

Deze vraag leidde tot de creatie van Reid AI, zijn door AI aangestuurde digitale tweeling, getraind op meer dan twee decennia aan publieke gedachten van Reid in boeken, podcasts, interviews, toespraken en artikelen. Dit experiment, geleid door de langdurige producer Margaret Burris, AI-specialist Parth Patil, creatief strateeg Ben Relles en Reid zelf, had meer nodig dan alleen een stemmodel. Ze hadden een manier nodig om Reids digitale tweeling tot leven te brengen – visueel, dynamisch en op schaal. Op dat moment wendden ze zich tot HeyGen’s krachtige interactieve avatarfunctie.

Het bereik vergroten met verantwoorde synthetische media

De doelstellingen van het team waren tweeledig: ten eerste onderzoeken hoe een vertrouwd publiek figuur AI op een transparante en ethische manier kan gebruiken; en ten tweede het vergroten van Reids vermogen om te communiceren over verschillende platforms, talen en doelgroepen, zonder dat zijn voortdurende fysieke aanwezigheid nodig is.

Om dit te bereiken, gebruikt Reid AI HeyGen op verschillende belangrijke manieren. Reid’s avatar verschijnt regelmatig op zijn sociale kanalen, waar hij actuele inzichten en commentaar deelt in zijn eigen stem en stijl. Wanneer Reid niet beschikbaar is om conferenties of spreekbeurten bij te wonen, neemt zijn digitale dubbelganger het over om keynotes te geven en vragen van het publiek te beantwoorden via de interactieve mogelijkheden van HeyGen.

HeyGen speelt een centrale rol in het maken van Reid AI niet alleen functioneel, maar ook expressief en schaalbaar. Met slechts enkele minuten aan trainingsmateriaal creëerde het team een levensechte avatar met dynamische gezichtsuitdrukkingen, natuurlijke stemweergave en nauwkeurige lipsynchronisatie in 9 talen. “Met HeyGen kan Reid nu in 9 verschillende talen verschijnen, allemaal met nauwkeurige lipsynchronisatie en toon,” zegt Margaret. “En met de ondertiteltools kunnen we diezelfde content naadloos aanpassen voor verschillende formaten en doelgroepen.”

Het gaat niet alleen om wat ze leveren, maar vooral om hoe. “We werkten vroeger in silo’s – ontwikkeling, scripting, filmen, montage,” legt Margaret uit. “Nu kan ik iets uitwerken met de GPT van Reid AI, het in HeyGen zetten en binnen een uur een beoordeelde, publiceerklare video hebben.” Die wendbaarheid stelt hen in staat snel te reageren op pers, evenementen en momenten op sociale media, zonder dat er een studio of crew nodig is.

Een verantwoord, schaalbaar model voor digitale identiteit

Van keynote-podia tot interne vergaderingen: Reid AI verandert wat het betekent om echt ‘aanwezig’ te zijn. Het team heeft de avatar al ingezet bij meer dan 20 live-evenementen, waarbij Reid AI vragen uit het publiek in real time beantwoordt en zelfs zijn makers verrast met hoe natuurlijk het reageert.

Toch is het team het over één ding eens: transparantie is belangrijk. Elk gebruik van Reid AI wordt als zodanig aangeduid. “Er zit zoveel potentie in,” zegt Ben. “Maar we moeten heel bewust zijn in hoe we het inzetten. Het doel is niet om iemand te misleiden, maar om stem en thought leadership op een betekenisvolle manier te versterken.”

Voor Reid Hoffman draaide het project er altijd om te onderzoeken hoe AI zijn aanwezigheid op doordachte en nuttige manieren zou kunnen uitbreiden. Met HeyGen is dat idee van concept naar uitvoering gegaan, waardoor een digitale dubbelganger mogelijk is die nu al realtime communicatie, creatieve expressie en bredere toegang tot zijn ideeën ondersteunt.

“Het verbaast me nog steeds hoe snel we zijn gegaan van een paar minuten beeldmateriaal naar een digitale twin die kan spreken, reageren en Reids aanwezigheid wereldwijd kan opschalen,” zegt Ben. “We staan nog maar aan het begin en er is zoveel potentieel. Ik ben benieuwd om te ontdekken wat interactieve Avatars kunnen doen terwijl we blijven experimenteren.”