Opgericht in 2016, Pray.com is de nummer 1-app voor gebed en meditatie en fungeert als een digitale bestemming voor geloof.

Ryan Beck, CTO en medeoprichter van Pray.com, zag een duidelijke kloof in de manier waarop geloofsorganisaties technologie benutten. "Wij werken samen met de grootste kerken en non-profitorganisaties ter wereld om hen te helpen digitaal te gaan en online in contact te komen met nieuwe leden," zei Ryan.

Vanaf het begin was de visie van Pray.com om moderne tools te brengen naar een sector die historisch gezien achterliep op het gebied van digitale adoptie. Die visie ontwikkelde zich al snel tot een focus op kunstmatige intelligentie (AI). "Toen grote taalmodellen en diffusie­modellen opkwamen, wisten we dat we ze moesten inzetten voor onze partners in kerken en non-profitorganisaties, zodat zij hun boodschap en impact konden vergroten," zei Ryan. Op dat moment wendde Pray.com zich tot HeyGen.

Het onmogelijke mogelijk maken met AI-video

Voordat ze HeyGen gebruikten, was het niveau van vertaling en lokalisatie dat Pray.com voor ogen had simpelweg niet haalbaar. Veel partners van Pray.com hadden scholen, kerken en humanitaire organisaties opgebouwd in regio’s waar geen Engels werd gesproken. Deze oprichters hadden nog nooit rechtstreeks kunnen communiceren met lokale leden in hun eigen taal.

“Het was niet alleen een uitdaging; het was onmogelijk,” zei Ryan. “Deze organisaties hadden niet de middelen of het budget om duizenden video’s te vertalen naar verschillende talen en regio’s.”

HeyGen heeft het proces niet alleen gestroomlijnd, maar ook een deur geopend die tot dan toe gesloten was. “Met AI-vertalingen kunnen ze nu met hun gemeenschappen over de hele wereld spreken zonder afhankelijk te zijn van een tolk,” legde Ryan uit. “Dat is nog nooit eerder mogelijk geweest.”

Een beslissend moment kwam tijdens een interne hackathon. Een teamgenoot in Argentinië diende een demovideo in die gebruikmaakte van HeyGen’s AI-vertaaltechnologie om een van de ministry-partners van Pray.com — een 75-jarige Texaan — vloeiend Spaans te laten spreken. “Hij spreekt geen woord Spaans, maar het klonk precies als hijzelf,” herinnerde Ryan zich. “We stuurden het naar hem en hij was compleet overdonderd.”

Dat moment zorgde voor een omslag. “Het was een magisch moment, niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten. Zij zagen met eigen ogen wat AI voor hun missie kon betekenen.”

De vertaaltools van HeyGen werden een essentieel onderdeel van het aanbod van Pray.com. Een dominee gebruikte ze om een preek, vertaald in het Tagalog, te sturen naar de neef van zijn vrouw op de Filipijnen, die hem nog nooit eerder had horen preken. "Hij barstte in tranen uit," zei Ryan. "Het was een transformerende ervaring voor hen allebei."

Voor Ryan zijn deze verhalen meer dan alleen anekdotes. Ze bewijzen dat HeyGen culturele, taalkundige en emotionele kloven overbrugt. “Deze organisaties doen echt belangrijk werk: voedselacties, zakelijke scholing, weeshuizen. Met HeyGen kunnen hun oprichters rechtstreeks spreken tot de mensen die ze bereiken. Dat soort verbinding was eerder gewoon niet mogelijk.”

De boodschap opschalen, één stem tegelijk

Sinds de implementatie van HeyGen heeft Pray.com de mogelijkheden voor zijn klanten aanzienlijk kunnen uitbreiden, zonder de productiekosten te verhogen of externe hulp in te schakelen. Belangrijke resultaten zijn onder andere:

Wereldwijde reikwijdte : Duizenden geloofsgerichte video’s worden nu in 8–30 talen vertaald in enkele minuten in plaats van maanden.

: Duizenden geloofsgerichte video’s worden nu in 8–30 talen vertaald in enkele minuten in plaats van maanden. Content-efficiëntie : Wat vroeger weken duurde, kan nu in enkele uren worden gedaan, waardoor leiders hun stem kunnen opschalen zonder aan authenticiteit in te boeten.

: Wat vroeger weken duurde, kan nu in enkele uren worden gedaan, waardoor leiders hun stem kunnen opschalen zonder aan authenticiteit in te boeten. Emotionele impact: Videoboodschappen behouden nu de emotie, cadans en toon van de spreker, zelfs in een volledig andere taal.

Ryan ziet dit slechts als het begin. “We zijn van audio naar volledige videotranscripties gegaan. De avatars bewegen niet alleen synchroon, maar behouden ook de emotie en natuurlijke cadans. Het is geen houterige nasynchronisatie. Het voelt echt.”

Voor hem is het meest vervullende om kerkleiders te horen zeggen: “Dit heb ik gemaakt.” “Dat is wat HeyGen mogelijk maakt,” zei hij. “Een oprichter kan naar duizenden vertaalde video’s kijken en zeggen: ‘Dat heb ik gemaakt.’ Dat is behoorlijk bijzonder.”

Zijn advies aan iedereen die net begint met AI‑video? “Er zijn geen grenzen meer—niet fysiek en niet taalkundig. Als je contentmaker bent, is je publiek zojuist duizend keer zo groot geworden.”

Met HeyGen loopt Pray.com niet alleen in de pas met innovatie; ze leiden een beweging die geloof wereldwijd toegankelijker, inclusiever en impactvoller maakt.