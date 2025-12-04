Malecare is een nationale organisatie voor kankerpatiëntenondersteuning en belangenbehartiging, geleid door Darryl Mitteldorf, een oncoloog en maatschappelijk werker die al tientallen jaren patiënten helpt langer en gelukkiger te leven. Wat 30 jaar geleden begon als een reactie op de prostaatkankerdiagnose van zijn vader, is uitgegroeid tot een van de grootste kankerorganisaties in de Verenigde Staten. “Ik zag het als een kans om wraak te nemen op de ziekte,” zei Darryl.

Centraal in het werk van Malecare staat Cancer Academy, een digitaal educatieplatform dat is opgezet om kankerpatiënten en hun naasten heldere, praktische begeleiding te bieden. “Cancer Academy is een platform voor alle kankerpatiënten en alle mensen die van kankerpatiënten houden,” zei Darryl. Via korte, gerichte video’s wil het platform het zelfvertrouwen herstellen, angst verminderen en mensen helpen hun behandeling, symptomen en dagelijkse uitdagingen beter het hoofd te bieden.

In de loop van de tijd realiseerde Malecare zich dat hun educatieve visie duizenden video’s vereiste, elk zorgvuldig gemaakt, emotioneel ondersteunend en medisch nauwkeurig. Maar met een team dat volledig bestond uit maatschappelijk werkers en psychologen, leek het onmogelijk om zo’n hoeveelheid hoogwaardige content te produceren.

“Het Cancer Academy-platform van Malecare heeft duizenden video’s nodig,” zei Darryl. “Voor HeyGen bestond de uitdaging eruit om met een team van zes mensen – allemaal maatschappelijk werkers of psychologen, zonder enige achtergrond in videoproductie – duizenden video’s op schaal te maken.”

Alles veranderde toen het team HeyGen ontdekte. Het platform stelde hen in staat om op grote schaal empathische, nauwkeurige educatieve video’s te maken, zonder gespecialiseerde filmexpertise of dure productiemiddelen.

Productiebarrières overwinnen om miljoenen patiënten te bereiken

Voor HeyGen had Malecare moeite om de volledige gemeenschap van patiënten te bereiken die informatie nodig had. “We hebben 120.000 mensen die onze steungroepen bijwonen. Er zijn miljoenen mensen bij wie kanker is vastgesteld. Dus we missen heel veel mensen,” zei Darryl.

Om die patiënten te bereiken was een niveau van videoproductie nodig dat het team simpelweg niet kon realiseren. Ze hadden herbruikbare presentatoren, een heldere boodschap en een hoge output nodig, maar live opnames waren traag, kostbaar en afhankelijk van externe bijdragers. “We hoeven niet te wachten op studiotijd of tot de oorspronkelijke sprekers beschikbaar zijn. We hoeven geen hooggekwalificeerde mensen in te huren,” zei Darryl. “Ik ben maatschappelijk werker en ik maak video’s op hetzelfde niveau, of bijna hetzelfde niveau, als professionals met 20 of 30 jaar ervaring.”

Zonder de mogelijkheid om consistent en snel te produceren, hadden veel patiënten geen toegang tot betrouwbare antwoorden. Het team hoorde vaak van mensen die midden in de nacht video’s keken, bang en onzeker of hun symptomen wel normaal waren.

“Telkens wanneer ze ’s nachts liggen te zweten en zich afvragen: wat ga ik tegen mijn arts zeggen? Of: haal ik de nacht wel? Dan kunnen ze een door HeyGen gegenereerde video bekijken en ontdekken dat het medicijn dat ze nemen inderdaad een bijwerking heeft. Je komt de nacht door, en je zult van morgen genieten.”

Voor Malecare werd het geruststellen van patiënten in zulke momenten een kernonderdeel van hun missie en de reden dat zij een schaalbare, betrouwbare oplossing nodig hadden.

AI omarmen om onderwijs op te schalen met helderheid, vertrouwen en zorg

De eerste ervaring van het team met HeyGen was wat Darryl een “magisch moment” noemt. In één dag, werkend vanuit zijn woonkamer, bereikten ze iets wat eerder onmogelijk leek.

“We zaten met z’n drieën in mijn woonkamer, en aan het eind van de dag hadden we 15 video’s gemaakt. Het was echt van: ‘hoe hebben we dat gedaan?’” zei Darryl. “Vijftien volledig volwaardige, publiceerbare video’s.”

Dat moment liet hen zien wat er mogelijk was. HeyGen stelde hen in staat de productie uit te breiden tot meer dan slechts een paar bijdragers en elke teamgenoot in staat te stellen sterke, consistente videocontent te maken. “We hebben die workflow aan individuen doorgegeven,” legde Darryl uit. “Psychologen konden met gemak 5 tot 10 video’s per dag maken.”

De juiste stem en toon vinden was minstens zo belangrijk. Malecare merkte dat kankerpatiënten het beste reageerden op toegankelijke presentatoren, vooral op mensen die aanvoelden als natuurkundedocenten op de middelbare school. Na tientallen echte presentatoren te hebben getest, stelde HeyGen het team in staat om die warme, geruststellende stemmen digitaal te reproduceren.

“We kunnen elk avatar daadwerkelijk een persoonlijkheid geven,” zei Darryl. “We zouden dezelfde middelbare schoolleraren natuurkunde kunnen nabootsen die we als echte mensen gebruikten.”

Patiënten kunnen vaak niet onderscheiden in welke video’s echte presentatoren te zien zijn en in welke avatars worden gebruikt, en in veel gevallen voelen mensen zich zelfs nog sterker verbonden met de digitale versies. Een deelnemer aan een focusgroep deelde een inzicht dat Darryl sindsdien is bijgebleven:

“Ik weet dat het een avatar is. Je hebt me verteld dat het een avatar is, maar ik heb het gevoel dat ik een diepgaander gesprek met hen kan voeren over precies het onderwerp dat ze mij presenteren. En zelfs nu voel ik de tranen in mijn ogen opkomen als ik eraan denk hoe we weten dat het ons is gelukt om met mensen in contact te komen en hen op hun gemak te stellen, hun angst te verminderen en hen te helpen echt naar heel moeilijke informatie te luisteren en die tot zich te nemen.”

Voor Darryl liet deze emotionele reactie zien dat HeyGen niet alleen schaal mogelijk maakte, maar ook empathie versterkte. "Als er één ding is dat je over HeyGen kunt zeggen, dan is het dat je niet alleen controle krijgt, maar ook de mogelijkheid om je creativiteit en je hart te gebruiken bij het creëren van gesprekken met mensen die je nog nooit hebt ontmoet."

Meetbaar resultaat behalen en het vertrouwen van patiënten herstellen

HeyGen is een essentieel onderdeel geworden van de workflow van Malecare, waardoor het team content kan creëren met precisie en wendbaarheid.

“Ik heb de mogelijkheid om digitale voorlichting te maken die we kunnen meten, zodat we weten welk deel van een video moet worden aangepast en het vervolgens opnieuw kunnen bewerken. Dat kun je alleen doen als je digitale controle hebt over de prestaties van de avatar,” zei Darryl.

HeyGen maakt het werk ook emotioneel en creatief duurzaam. In plaats van zich overweldigd te voelen door het idee van monteren, beschrijft Darryl een gevoel van rust. “In de montagestudio hoef ik niet na te denken over het montageproces. Ik ben niet aan het monteren, ik ben aan het creëren,” zei Darryl. “Dat is een bijzonder gevoel om te hebben.”

Het allerbelangrijkst is dat de uitkomsten voor patiënten verbeteren. Malecare maakt gebruik van gevalideerde instrumenten om veranderingen in de kennis, paraatheid en activatie van patiënten te meten. “Al onze cijfers overtroffen onze verwachtingen,” zei Darryl. “Er zijn maar heel weinig dingen waarvan je kunt zeggen dat ze zo snel resultaat opleveren als wij hebben kunnen aantonen.”

Voor Darryl en zijn team is HeyGen meer dan een hulpmiddel; het is een manier om patiënten juist op de momenten dat ze het het hardst nodig hebben te bereiken met helderheid, geruststelling en hoop. “Het is alsof er een engel via hun iPhone in hun hoofd is gekomen,” zei Darryl. “En dat is echt prachtig.”