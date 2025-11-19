BI Studio of Emotional Intelligence is opgericht door Lisa Anugwom Narh, een verhalenverteller, auteur en YouTube-maker achter The 2 a.m. Code. Via haar studio en kanaal verkent Lisa emotionele intelligentie, persoonlijkheid en zelfbewustzijn om mensen te helpen in contact te komen met hun authentieke zelf. Haar verhalen richten zich op de INFJ-gemeenschap, een van de zeldzaamste persoonlijkheidstypen binnen het Myers-Briggs-model, die slechts één tot twee procent van de bevolking vertegenwoordigt.

Lisa’s missie is om verhalen te gebruiken om harten en geesten te openen, zodat mensen hun ervaringen in een nieuw licht kunnen zien. “Ik denk dat er zoveel kennis en wijsheid in een verhaal te vinden is,” zei ze. Maar hoewel haar creatieve visie helder was, was het proces om professionele videocontent te produceren traag, kostbaar en op zichzelf al uitputtend.

Alles veranderde toen Lisa HeyGen ontdekte. Het AI-videoplatform gaf haar de mogelijkheid om ideeën op elk moment en vanaf elke locatie om te zetten in professionele, emotioneel aansprekende video’s. Het werd de brug tussen haar creativiteit en haar publiek, waardoor ze betekenisvolle content sneller en consistenter dan ooit tevoren kon delen.

Productiebeperkingen overwinnen om consistentie te bereiken

Voor HeyGen deed Lisa alles zelf. Ze was de schrijver, verhalenverteller, editor en creatief directeur, en combineerde het maken van content vaak met haar fulltime baan als compliance officer voor Los Angeles County. Elke video vergde uren aan voorbereiding, opbouw en opruimen voordat het creatieve proces überhaupt kon beginnen.

“Het vergde verschillende persoonlijkheden in mijzelf op verschillende momenten van de dag om het allemaal uit te voeren,” zei ze. “Ik was de IT’er, de lichtploeg en de editor in één.” Content maken betekende haar huis opnieuw inrichten, apparatuur opzetten en zorgen voor stilte. “Ik moest meubels verplaatsen, ervoor zorgen dat de kinderen niet thuis waren, mijn microfoons en camera’s opladen en zorgen dat alles er perfect uitzag,” zei Lisa.

Deze constante inspanning leidde tot vertragingen en frustratie. "Als ik niet genoeg uitgerust was of me niet zelfverzekerd voelde voor de camera, stelde ik het filmen uit," zei ze. "Er waren zoveel excuses die het proces vertraagden." Zelfs wanneer ze wel opnam, kostten de montage en nabewerking nog meer tijd en energie.

Het resultaat was inconsistentie. Haar vermogen om haar publiek te laten groeien werd beperkt door de hoeveelheid tijd die ze aan creëren kon besteden. "Het was moeilijk om de tijd en de juiste omgeving te vinden om content te maken zoals ik het wilde," zei ze. "En als je in je eentje werkt, kan dat ontmoedigend zijn."

AI omarmen om storytelling onbeperkt op te schalen

Lisa’s eerste ervaring met HeyGen was er een van verrassing en opluchting. “HeyGen was een complete ommekeer vergeleken met alles wat ik daarvoor deed,” zei ze. “Het enige wat ik nu nodig heb is een idee, en het komt op elk moment van de dag tot leven.”

Voor het eerst kon ze video’s maken zonder camera’s, lampen of perfecte omstandigheden. Met behulp van de avatars en spraakfuncties van HeyGen kon Lisa overal vandaan video’s creëren en publiceren. “Ik heb zelfs video’s op mijn telefoon gemaakt. Het is mij, maar dan een slimmere versie van mij, die mijn boodschap beter overbrengt dan ik het ooit zelf zou kunnen,” zei ze.

HeyGen hielp haar ook om haar creatieve zelfvertrouwen terug te vinden. “Er is altijd een beetje spanning zodra je voor een camera gaat staan,” zei Lisa. “Maar met HeyGen verdween die angst. Zolang ik een idee had dat goed onderbouwd en authentiek was, voelde ik me op mijn gemak en vol vertrouwen om het met de wereld te delen.”

Haar ‘magische moment’ kwam toen ze haar eerste digitale twin genereerde. “Toen ik op genereren drukte en mijn avatar in mijn stem en toon hoorde spreken, was het de meest authentieke ervaring die ik ooit heb gehad,” zei ze. “Ik hield bijna mijn adem in. Ik dacht: ‘Dit kan niet echt gebeuren.’ Maar het gebeurde wel.”

Vanaf dat moment zag Lisa HeyGen als meer dan alleen een tool. Het werd een creatieve partner die haar in staat stelde om verhalen sneller, slimmer en met meer emotionele impact tot leven te brengen. "Voor het eerst had ik het gevoel dat ik een merk had dat echt van mij was," zei ze. "HeyGen hielp me mijn stem te vinden en die met de wereld te delen."

Verbinding en gemeenschap transformeren met avatars

Het meest onverwachte effect van het gebruik van HeyGen kwam door de reactie van Lisa’s publiek. “Het meest schokkende was de feedback,” zei ze. “Mensen voelen mij via mijn avatar. Ze maken er emotioneel contact mee en delen het met anderen. Ze vragen zich nooit af of het echt is.”

Haar digitale dubbelganger werd een brug tussen haar boodschap en haar kijkers. “Ik ben het. Het is mijn stem. Het is mijn boodschap. En het maakt een verschil,” zei ze. Via avatars kon ze personages introduceren in haar verhalen, waardoor haar publiek meer diepgang en afwisseling kreeg. “Mensen kijken er elke week naar uit om deze personages te zien. Ze voelen levend aan.”

Deze verandering gaf Lisa ook bevrijding van perfectionisme en angst. "Ik stel video’s niet langer uit vanwege hoe ik eruitzie of hoe moe ik ben," zei ze. "Ik kan me richten op wat het belangrijkst is: het verhaal en de boodschap."

Meetbare groei realiseren en creatieve vrijheid bereiken met HeyGen

De resultaten van Lisa’s inzet van HeyGen zijn ronduit transformerend geweest. Haar YouTube-kanaal heeft een stijging van 43,8% in weergaven en een groei van 70% in engagement op long-form video’s gezien. Ze krijgt nu meer dan 10.000 nieuwe abonnees per maand, terwijl ze haar fulltime baan behoudt en in haar eentje content produceert.

“Ik kan binnen twee uur video’s maken, compleet met overgangen en muziek,” zei Lisa. “Ik ben van worstelen om het bij te houden gegaan naar het consistent publiceren van content die aanslaat.”

HeyGen heeft Lisa de mogelijkheid gegeven haar boodschap op te schalen en een diepe verbinding met haar publiek te maken. "Voor HeyGen was ik voortdurend in gevecht met tijd, ruimte en energie," zei ze. "Na HeyGen vond ik mijn ritme, mijn publiek en mijn stem."

Haar advies aan andere makers is eenvoudig: "Klik. Wees niet bang om elke functie te verkennen. Je zult versteld staan van wat je allemaal kunt doen. Begin met de gratis versie. Je bent nog maar een paar klikken verwijderd van vrijheid."

Voor Lisa deed HeyGen meer dan alleen de productie vereenvoudigen. Het wakkerde haar creativiteit opnieuw aan en hielp haar een groeiende, betrokken community op te bouwen. “Het is niet zomaar een platform,” zei ze. “Het is mijn creatieve partner. Het heeft me geholpen mijn verhalen tot leven te brengen en er op de meest authentieke manier mogelijk te zijn voor mijn publiek.”