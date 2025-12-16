HubSpot is een door AI aangestuurd platform voor customer relationship management (CRM) dat wereldwijd wordt gebruikt door marketing-, sales- en serviceteams. Met de missie om de adoptie van AI binnen de eigen organisatie en het klantenbestand te versnellen, heeft HubSpot aanzienlijk geïnvesteerd in het begrijpen van hoe AI workflows kan hervormen, productiewrijving kan verminderen en teams kan helpen beter te groeien.

Voor Nelson Chacón Guzman, Marketing and Audience Development, en Oscar Eduardo Estrada, Video AI Technology Specialist, ondersteunt hun werk een van de belangrijkste prioriteiten van HubSpot: klanten helpen nieuwe AI-tools te begrijpen en te benutten, terwijl het bedrijf die adoptie intern zelf als voorbeeld laat zien. Dat doel bereiken betekende dat een grote bottleneck moest worden aangepakt: de uitdaging om video’s te creëren, bij te werken en te lokaliseren in het tempo dat het bedrijf nodig had.

Alles veranderde toen het team HeyGen begon te gebruiken. Het platform hielp HubSpot om de productie te versnellen, video’s in enkele minuten te bewerken, content direct te vertalen en meer interne teams in staat te stellen professionele video’s te maken.

De wrijving van traditionele videoproductie wegnemen

Voordat ze HeyGen gebruikten, had het team moeite met de grootste beperking bij het maken van video’s: tijd.

“De grootste uitdaging waar we vóór het gebruik van HeyGen mee te maken hadden, was de tijd van mensen,” zei Oscar. “Als we moesten aanpassen wat iemand in een video zei, kostte dat waarschijnlijk dagen, omdat we dan rekening moesten houden met de agenda’s van niet alleen het talent, maar ook van de crew die de video opnam.”

Dit was niet alleen een ongemak. Het had direct invloed op de levertijden.

“Kleine wijzigingen in de postproductie zorgden waarschijnlijk voor meerdere dagen vertraging van een project,” voegde Oscar eraan toe.

Lokalisatie bracht een extra laag complexiteit met zich mee. Het maken van meertalige content vereist lange doorlooptijden voor vertaling. “Soms moet je een week of zelfs twee weken wachten voordat sommige van deze videotranscripten zijn vertaald,” zei Nelson.

Voor een wereldwijd merk dat regelmatig vernieuwde producten lanceert, stond de starheid van traditionele videoprocessen de snelheid, consistentie en kwaliteit in de weg. Het team had een oplossing nodig die zich net zo snel kon aanpassen als de contentbehoeften van HubSpot zich ontwikkelden.

Van complexe workflows naar directe videoproductie

HeyGen werd het platform dat deze beperkingen wegnam en nieuwe creatieve mogelijkheden opende.

Vanaf de allereerste ervaring zag het team het potentieel. "Ik was behoorlijk onder de indruk van hoe realistisch het was en hoe dicht het al bij een afgewerkt eindproduct kwam wanneer je het voor de eerste keer gebruikt," zei Nelson.

Het gebruiksgemak zorgde ervoor dat de adoptie binnen alle teams naadloos verliep. “Wat ik zo fijn vind aan HeyGen is hoe eenvoudig het in gebruik is. De gebruikersinterface vermindert echt alle drempels en maakt het mogelijk voor iedereen, zelfs voor mensen zonder achtergrond in videoproductie, om video’s te maken met hun eigen avatars,” zei Oscar.

Deze toegankelijkheid stelde meer mensen bij HubSpot in staat om professionele content te maken zonder sterk afhankelijk te zijn van productieteams. Het maakte ook experimenten mogelijk die voorheen onbereikbaar waren, zoals het koppelen van blogposts aan direct gegenereerde video’s.

“Een van de dingen die we altijd al wilden doen, was video’s maken die bij elk blogartikel horen dat we hebben,” zei Nelson. “Nu hoeven we alleen de URL in te voeren en binnen een paar minuten kun je een script maken en ligt de eerste versie klaar om naar de editor te worden gestuurd.”

Iedereen kan nu bereiken wat vroeger gespecialiseerde teams en lange afstemmingsrondes vereiste.

HeyGen gaf HubSpot ook de flexibiliteit om video’s aan te passen nadat ze al waren opgenomen.

“Met HeyGen kunnen we video’s bewerken nadat ze zijn gemaakt, en dat in slechts enkele minuten,” zei Oscar.

Dit veranderde de manier waarop het team met planningen omging en gaf hen het vertrouwen om zich snel aan te passen. “Als er achteraf nog aanpassingen nodig zijn, kunnen we die met een gerust hart doorvoeren met HeyGen, zonder ons zorgen te hoeven maken over mogelijke vertragingen.”

Naadloze, meertalige content creëren die echt raakt

Een van de meest impactvolle voordelen van HeyGen voor HubSpot zijn de mogelijkheden voor vertaling en lokalisatie. Nelson beschreef hoe het was om voor het eerst meertalige content te zien:

“Ik voelde me erg voldaan toen ik de eerste versie zag van een video die je normaal in het Engels bekijkt. Het was enorm indrukwekkend om die in de eigen taal te zien.”

Nog verrassender was het realisme. "Weten dat die persoon geen woord Spaans spreekt en hem dan bijna als een native Spaans te horen spreken, was enorm verrassend," zei Nelson.

Voor een bedrijf dat klanten in verschillende talen en regio’s bedient, was dit niveau van authenticiteit ronduit transformerend.

Aan de klantzijde merkte Oscar iets onverwachts op: mensen reageerden helemaal niet, en dat was juist goed. "De meest verrassende interactie is wanneer er geen interactie is, omdat het dan voelt alsof HeyGen naadloos kan opgaan in de omgeving."

Als klanten niet kunnen zien welke delen van de video opnieuw zijn opgenomen, vertaald of door AI zijn aangepast, kan de content zich net zo snel ontwikkelen als de productupdates van HubSpot.

Meer teams in staat stellen om met video te creëren en te innoveren

Naast de kwaliteit en snelheid van content heeft HeyGen de teams van HubSpot in staat gesteld om creatiever en autonomer te werken.

“Het is spannend om professionele content te kunnen maken zonder externe hulp. Het verlaagt de drempel om video’s te maken enorm,” zei Oscar. “Het geeft iedereen die een goed verhaal wil vertellen de kracht om dat goede verhaal ook echt te vertellen.”

Voor Nelson en Oscar is deze democratisering precies waar HeyGen het meest aansluit bij HubSpot’s missie. Klanten helpen om beter te groeien betekent interne teams helpen sneller te werken, meer te produceren en hun inzichten onderweg te delen.

Zoals Oscar het verwoordde: “HeyGen heeft zoveel verschillende producten en brengt voortdurend nieuwe updates uit. Dat opent echt de mogelijkheid om te experimenteren en te ontdekken waar de grenzen liggen.”