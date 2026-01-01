I Love Happy Cats is een in België gevestigd educatief platform, opgericht door Anneleen Bru, een gecertificeerde kattengedragstherapeut met één missie: katten gelukkiger maken. Via online cursussen, boeken en videocontent helpt Anneleen kattenbaasjes en professionals om kattengedrag beter te begrijpen met wetenschappelijk onderbouwde, praktische begeleiding.

Maar het opschalen van haar kennis naar verschillende regio’s en platforms bleek lastig. Professionele, meertalige videocontent maken kostte veel tijd, was duur en emotioneel uitputtend. “Ik ben een ondernemer met grote ideeën,” zei Anneleen. “Maar ik bleef vastlopen in het praktische proces en ik kreeg het niet versneld.”

Alles veranderde toen ze HeyGen ontdekte. Het platform gaf Anneleen de tools om de manier waarop ze haar content maakte, vertaalde en verspreidde volledig te transformeren, waardoor ze haar bedrijf op ongekende schaal kon laten groeien.

De onmogelijke balans tussen tijd en kwaliteit beheren

Als solo-ondernemer werd Anneleen gedreven door haar missie, maar werd ze beperkt door tijd, budget en productie-eisen. “We namen vroeger alles op in een studio,” zei Anneleen. “Ik gebruikte een autocue, deed mijn make-up en las het script keer op keer. Als ik één fout maakte, moesten we helemaal opnieuw beginnen.”

Zelfs met hulp van haar partner, die de video’s monteerde, was het proces uitputtend. Eén video van 10 minuten kon uren kosten om op te nemen en dagen om te monteren. “Mensen zien een kort filmpje en denken dat het makkelijk is, maar achter de schermen is het weken werk en als je een piepklein bedrijf bent, betekent dat dat al het andere stilvalt,” zei Anneleen.

De kosten van de productie waren niet alleen financieel, maar ook emotioneel. “Ik weet nog dat ik uren had gefilmd en er toen achter kwam dat de camera niet aan het opnemen was,” zei Anneleen. “Een andere keer had ik de hele dag make-up onder mijn ogen. We moesten alles weggooien en helemaal opnieuw beginnen.”

Het belangrijkste was dat traditionele videoproductie het vrijwel onmogelijk maakte om wereldwijd op te schalen. Haar content naar andere talen vertalen betekende vertalers inhuren, opnieuw filmen en voor elke markt vanaf nul monteren. “Ik wilde verder gaan dan Vlaams of Nederlands. Ik wilde Japan, Brazilië en Duitsland bereiken. Maar dat kon ik niet alleen.”

Nieuwe mogelijkheden ontsluiten met avatars en automatisering

Anneleens reis met HeyGen begon uit nieuwsgierigheid. “Ik begon met eenvoudige videotranscriptie. Gewoon mijn bestaande Engelse video’s uploaden en daar Franse en Duitse versies van laten maken,” zei Anneleen. “Ik was bang dat ze robotachtig zouden aanvoelen, maar dat was niet zo. De stem, de toon en zelfs de uitspraak voelden als mijzelf.”

Dat vroege succes moedigde haar aan om verder te gaan ontdekken. Ze begon te experimenteren met avatars. “Ik realiseerde me dat ik een transcript kon uploaden, een avatarvideo kon maken en die keer op keer kon vertalen zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen. Toen viel het kwartje: dit was niet zomaar een tool. Dit was een echte gamechanger.”

Op een nacht kreeg ze een inzicht. “Ik heb niet geslapen. Ik besefte dat ik mijn boeken kon omzetten in cursussen, mijn ideeën in video’s. Ik kon jaren werk hergebruiken en er nieuw leven in blazen. Toen zei ik: ‘Met Happy Cats kan ik de wereld veroveren.’”

Met behulp van HeyGen maakte Anneleen van haar cursus van 56 video’s een meertalig product, vertaald in het Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Hongaars, Japans en meer. “Ik heb testvideo’s naar native speakers gestuurd,” zei Anneleen. “Ze kwamen terug en zeiden: ‘Dit is perfect.’ Ze begrepen alles, zelfs de wetenschappelijke terminologie.”

De intuïtieve interface van HeyGen maakte het nog eenvoudiger. Het is zo simpel: ik schrijf een script, upload het en het is klaar. Ik kan ondertitelen, vertalen en reviseren, allemaal op één plek. Zodra het in de wachtrij staat, kan ik iets anders gaan doen.

Sneller produceren met moeiteloze workflows

Sinds het gebruik van HeyGen heeft I Love Happy Cats dramatische verbeteringen gezien in snelheid, bereik en betrokkenheid.

Productietijd verminderd : Het maken van video’s van begin tot eind gaat 5 keer sneller dan vóór HeyGen.

: Het maken van video’s van begin tot eind gaat 5 keer sneller dan vóór HeyGen. Wereldwijde reikwijdte ontgrendeld : Cursussen zijn nu beschikbaar in het Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Japans, Hongaars en Chinees.

: Cursussen zijn nu beschikbaar in het Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Japans, Hongaars en Chinees. Kostenefficiëntie: Doordat er geen studio’s, vertalers of editors meer nodig zijn, produceert Anneleen nu volledig intern content van professionele kwaliteit.

“Ik zeg altijd dat er een tijdperk vóór HeyGen is en een tijdperk erna,” zei ze. “Mijn avatar iets zien zeggen dat ik zelf had geschreven, was alsof ik mijn tweeling ontdekte. Het was surrealistisch. Het maakte mijn missie schaalbaar.”

Haar advies aan anderen? “Mis deze kans niet. Als je iets te zeggen hebt tegen de wereld, helpt HeyGen je om het te zeggen.”