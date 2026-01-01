Vanaf het begin wist getitAI dat vertrouwen en timing ononderhandelbaar waren. Als digitale agents zouden overtuigen, moesten ze echt aanvoelen—niet alleen visueel overtuigend, maar ook vloeiend in hun gedrag. Geen haperende pauzes, aan elkaar geplakte voice-overs of ongemakkelijke, onnatuurlijke vibes.

Vroege avatarplatforms gaven óf prioriteit aan kwaliteit ten koste van snelheid, óf boden snelle reacties die niet fotorealistisch waren. Geen van beide werkte. Het medium mocht het verhaal niet breken.

“We zochten niet alleen een gezicht—we hadden iets nodig dat expressief, snel en emotioneel goed leesbaar was. Het verhaal moest elke keer binnenkomen,” zei Alain.

HeyGen was het eerste platform dat de combinatie bood die getitAI nodig had: fotorealistische avatars, realtime responsiviteit en een ontwikkelaarsvriendelijke interface die gelijke tred kon houden met dynamische storytelling.

Waarom HeyGen de ontbrekende schakel was

Wat HeyGen onderscheidde, was de unieke combinatie van fotorealistische videogeneratie en realtime gestreamde avatars. Het ging niet alleen om het renderen van avatars, maar om het behouden van een geloofwaardige, vloeiende interactie waarbij de gebruiker nooit het gevoel heeft dat hij op software zit te wachten.

Als een van de eerste interactieve avatarpartners van HeyGen werkte getitAI nauw samen met het productteam om het systeem af te stemmen op veeleisendere use-cases: vertakkingslogica, flexibele gebruikersinvoer en emotioneel intelligente levering.

“In het begin ging het met horten en stoten, maar uiteindelijk zijn we door het uncanny valley heen gebroken—en hebben we iets gebouwd dat als een echt gesprek aanvoelde,” zei Alain.

Na 18 maanden samenwerking werd getitAI uitgenodigd om zijn werk te presenteren op een HeyGen-community-evenement. Op het podium verwoordde HeyGen-medeoprichter Wayne Liang het heel duidelijk: “getitAI gebruikt onze technologie beter dan wijzelf.”

Overtuiging als platform

Hoewel de eerste tractie afkomstig was van consumentenmerken, is de bredere ambitie van getitAI horizontaal: vertrouwen en gesprekken omzetten in infrastructuur — iets dat overal kan werken waar beslissingen worden genomen.

Van SaaS-onboarding tot onderwijs, financiën en gezondheidszorg—overal waar een beslissing begeleiding nodig heeft, kan een goed getrainde agent inspringen. De sector is optioneel. De menselijke touch niet.

De avatars van HeyGen maken deze agents zichtbaar. getitAI maakt ze overtuigend.

Samen leggen ze de basis voor een nieuw soort interface—een waarbij het verhaal niet stopt bij de CTA, maar doorloopt in elke klik, swipe en vraag.

De impact: Interactie die mensen in beweging brengt

Sessies met getitAI + HeyGen-agenten duren nu gemiddeld meer dan 2,5 minuut—meervoudig langer dan de gebruikelijke betrokkenheidsvensters. De resultaten zijn niet alleen langere betrokkenheid, maar vooral diepere interactie: gebruikers stellen vragen, krijgen op maat gemaakte antwoorden en blijven in de flow.

Conversieratio’s voor die interacties liggen tussen de 13 en 21%. Maar de interessantere verschuiving? De gebruiker stopt met rondkijken en wordt onderdeel van het verhaal.

“Het internet is verschoven van pagina’s naar feeds. Nu verschuift het van feeds naar personages. Wij bouwen het systeem achter die verandering,” zei Alain.

Wat komt hierna

Terwijl getitAI zich voorbereidt om zijn Creator Agent Marketplace te lanceren, blijft HeyGen een essentieel onderdeel van de stack. Bedrijven kunnen binnenkort getrainde agents inzetten—compleet met stem, toon en vertelstijl—net zo eenvoudig als het toevoegen van een Stripe-checkout.

Voor HeyGen is het het bewijs van wat er gebeurt wanneer avatars stoppen met het voorlezen van scripts en beginnen met het sturen van beslissingen. Voor getitAI is het de volgende stap richting een web dat niet wordt aangedreven door klikken, maar door gesprekken.