Hoe blijven marketingbureaus bij met het nieuwe tempo van digitale advertenties? Voor Favoured, een full-service performance marketingbureau gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, ligt het antwoord in gedurfd strategisch handelen en het inzetten van nieuwe tools om resultaten te behalen. Met een klantenportfolio dat varieert van start-ups tot gevestigde merken zoals teapigs, Avon en Kodak, levert Favoured hoogwaardige digitale marketingdiensten met een sterk gespecialiseerd, volledig geïntegreerd team.
Ze wendden zich tot HeyGen om hun inspanningen voor contentcreatie op te schalen, wat resulteerde in grondiger creatieve tests en minder creatieve vermoeidheid bij kijkers. Met HeyGen heeft Favoured een schaalbare aanpak gevonden die de juiste balans vindt tussen AI-technologie en menselijke creativiteit om eersteklas marketingcampagnes voor klanten te leveren.
Het tegengaan van creatieve uitputting en beperkte middelen
Voor HeyGen had Favoured te maken met twee grote knelpunten: arbeidsintensieve contentcreatie en toenemende creatieve uitputting. Hun high-touch workflow, volledig afgestemd op elke individuele klant, leverde wel resultaten op maar vereiste veel menskracht. Het traditionele UGC-productieproces, met preproductievoorbereiding en het verzenden van producten, kostte veel tijd en beperkte bovendien het aantal acteurs dat ze konden inzetten.
Om een concurrentievoordeel te behouden, begrijpt Favoured de strategische waarde van het grootschalig produceren van content, omdat zelfs winnende creatives te maken krijgen met publieksmoeheid. Andy Willers, medeoprichter van Favoured, legt uit: "Als we de uitgaven op een platform hebben opgeschaald, zijn er sommige platforms, zoals TikTok, waar creatives simpelweg sneller vermoeid raken. Dat betekent: hoe vaker een gebruiker een creative heeft gezien, hoe slechter een campagne presteert." Het vernieuwen van UGC-content werd cruciaal om de campagneresultaten op peil te houden, waardoor er een eindeloze vraag ontstond die met het handmatige proces niet efficiënt kon worden ingevuld.
"Voor HeyGen was dit proces veel handmatiger en waren er meer mensen nodig om hetzelfde resultaat te behalen," zei Andy. "Je moest een script schrijven, het naar een creator sturen, het product opsturen en vervolgens 5 tot 10 dagen wachten op één UGC-video."
Ze waren overgestapt op Runway voor de generatie van hun video’s, maar toen George Gossland, UGC Director bij Favoured, over HeyGen hoorde, wist hij dat het een gamechanger zou zijn voor hun workflows. Andy vult aan: "We hadden andere tools gebruikt om soortgelijke dingen te doen bij het maken van avatars, maar HeyGen leek dat het beste te doen."
Hoe meer, hoe beter met HeyGen’s avataroplossing
Favoured gebruikt nu de AI-avatargeneratie van HeyGen als hoeksteen van zijn rigoureuze strategie voor creatief testen. “Wat HeyGen ons heeft laten doen, is razendsnel avatars genereren voor UGC-advertenties, waardoor we veel meer scriptvarianten kunnen testen,” legt Andy uit. Met HeyGen heeft het bureau zijn testcapaciteiten enorm uitgebreid: van 10–15 verschillende UGC-varianten per maand naar 50 tot 100, waardoor ze sneller de winnende creatie vinden en uiteindelijk de prestaties van hun campagnes verbeteren door meer testen en optimalisatie.
“Acht maanden geleden kon ik ongeveer 20 video’s per dag maken,” zei George. “Vandaag heb ik er vanmorgen 100 gemaakt.”
Andy voegde eraan toe: “Nu kunnen we een AI-avatar 20 scripts tegelijk op een realistische manier laten voorlezen en ze direct aan een editor overhandigen. We kunnen zo veel meer varianten maken, en veel sneller.”
Het team hecht veel waarde aan de realistische avatars van HeyGen. “Met HeyGen hebben we dezelfde persoon in meerdere verschillende contexten opgenomen. De mogelijkheid om de camerahoek of het perspectief te veranderen voor variatie helpt om meer realisme voor de consument te creëren,” voegt Andy toe. Om de impact te maximaliseren, integreert Favoured HeyGen met andere AI-tools: zo verbeteren ze voice-overs met ElevenLabs, maken ze productafbeeldingen met Ideogram en ontwikkelen ze b-roll met Kling.
De cijfers spreken voor zich
HeyGen stelt Favoured in staat zich te verdubbelen op waar het het beste in is: het leveren van prestatiegerichte marketingcampagnes.
“HeyGen ontgrendelt prestaties eigenlijk op het meest fundamentele niveau,” legt Andy uit. “Hoe meer we kunnen testen, hoe beter we kunnen zien wat aanslaat bij doelgroepen, wat zorgt voor een hogere doorklikratio, wat de kosten per klik verlaagt—en dat alles heeft weer een domino-effect op de overige, downstream metrics van elke campagne.”
Efficiëntiewinst kon niet duidelijker zijn. Voorheen kostte het iemand 20 minuten om tien verschillende hooks in te spreken. Nu kan Favoured bijna onmiddellijk 50 verschillende hooks produceren. Voor Favoured vormt performance de basis van hun bedrijfsmodel. Klanttevredenheid draait om belangrijke prestatie-indicatoren, zoals return on ad spend (ROAS) en acquisitiekosten. Met de AI-avatars van HeyGen kunnen ze KPI’s sneller behalen, campagnes effectiever opschalen en de klanttevredenheid verhogen in vergelijking met traditionele methoden. In een digitaal landschap waarin opvallen betekent dat je meer moet doen, is HeyGen uitgegroeid tot een onmisbaar hulpmiddel in de marketingaanpak van Favoured.
Andy vatte het eenvoudig samen: “HeyGen heeft echt het verschil gemaakt. We kunnen binnen een paar uur een productieklare creatie opleveren, terwijl dat vroeger weken duurde.”
“Het is eerlijk gezegd minder stressvol dan echte video’s opnemen. Je kunt 50 verschillende creators gebruiken en in een week 100 video’s produceren zonder iemand in te huren,” zei George.