Favoured gebruikt nu de AI-avatar­generatie van HeyGen als hoeksteen van zijn rigoureuze strategie voor creatief testen. “Wat HeyGen ons heeft laten doen, is razendsnel avatars genereren voor UGC-advertenties, waardoor we veel meer scriptvarianten kunnen testen,” legt Andy uit. Met HeyGen heeft het bureau zijn testcapaciteiten enorm uitgebreid: van 10–15 verschillende UGC-varianten per maand naar 50 tot 100, waardoor ze sneller de winnende creatie vinden en uiteindelijk de prestaties van hun campagnes verbeteren door meer testen en optimalisatie.

“Acht maanden geleden kon ik ongeveer 20 video’s per dag maken,” zei George. “Vandaag heb ik er vanmorgen 100 gemaakt.”

Andy voegde eraan toe: “Nu kunnen we een AI-avatar 20 scripts tegelijk op een realistische manier laten voorlezen en ze direct aan een editor overhandigen. We kunnen zo veel meer varianten maken, en veel sneller.”

Het team hecht veel waarde aan de realistische avatars van HeyGen. “Met HeyGen hebben we dezelfde persoon in meerdere verschillende contexten opgenomen. De mogelijkheid om de camerahoek of het perspectief te veranderen voor variatie helpt om meer realisme voor de consument te creëren,” voegt Andy toe. Om de impact te maximaliseren, integreert Favoured HeyGen met andere AI-tools: zo verbeteren ze voice-overs met ElevenLabs, maken ze productafbeeldingen met Ideogram en ontwikkelen ze b-roll met Kling.

De cijfers spreken voor zich

HeyGen stelt Favoured in staat zich te verdubbelen op waar het het beste in is: het leveren van prestatiegerichte marketingcampagnes.

“HeyGen ontgrendelt prestaties eigenlijk op het meest fundamentele niveau,” legt Andy uit. “Hoe meer we kunnen testen, hoe beter we kunnen zien wat aanslaat bij doelgroepen, wat zorgt voor een hogere doorklikratio, wat de kosten per klik verlaagt—en dat alles heeft weer een domino-effect op de overige, downstream metrics van elke campagne.”

Efficiëntiewinst kon niet duidelijker zijn. Voorheen kostte het iemand 20 minuten om tien verschillende hooks in te spreken. Nu kan Favoured bijna onmiddellijk 50 verschillende hooks produceren. Voor Favoured vormt performance de basis van hun bedrijfsmodel. Klanttevredenheid draait om belangrijke prestatie-indicatoren, zoals return on ad spend (ROAS) en acquisitiekosten. Met de AI-avatars van HeyGen kunnen ze KPI’s sneller behalen, campagnes effectiever opschalen en de klanttevredenheid verhogen in vergelijking met traditionele methoden. In een digitaal landschap waarin opvallen betekent dat je meer moet doen, is HeyGen uitgegroeid tot een onmisbaar hulpmiddel in de marketingaanpak van Favoured.

Andy vatte het eenvoudig samen: “HeyGen heeft echt het verschil gemaakt. We kunnen binnen een paar uur een productieklare creatie opleveren, terwijl dat vroeger weken duurde.”

“Het is eerlijk gezegd minder stressvol dan echte video’s opnemen. Je kunt 50 verschillende creators gebruiken en in een week 100 video’s produceren zonder iemand in te huren,” zei George.