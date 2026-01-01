ELB Learning is een full-service aanbieder van professionele diensten en learningtechnologie die organisaties helpt hun leertrajecten online te brengen en naar een hoger niveau te tillen. Rich Vass, Senior Vice President of Global Learning, leidt zowel de Amerikaanse als de Indiase activiteiten van ELB voor het serviceteam en werkt aan maatwerkleeroplossingen, adviesstrategieën en implementaties van learningtechnologie.
De klantenlijst van ELB omvat ongeveer 90 % van de Fortune 100. Ze ontwikkelen alles, van VR-trainingshulpmiddelen en assetbibliotheken tot door AI aangestuurde microlearningplatforms. Nu video centraal staat in leren, had ELB een slimmere, snellere manier nodig om schaalbare content van hoge kwaliteit te produceren. Daar kwam HeyGen in beeld.
Bottlenecks in traditionele videowerkstromen overwinnen
Al meer dan tien jaar maakten de teams van ELB Learning uitlegvideo’s, talking-head-segmenten en motion graphics met traditionele tools zoals Adobe After Effects en Camtasia. Zoals Rich het verwoordde: “video is zo’n belangrijk medium voor leren.” Toch bleef het proces arbeidsintensief en star.
Op de traditionele manier video’s maken betekende scripts schrijven, filmen, monteren en graphics toevoegen, wat veel tijd en menskracht kostte. Het vertalen van content naar meerdere talen vereiste dat grote delen van het proces opnieuw werden gedaan. Bovendien vroegen klanten steeds vaker: “Welke tool gebruiken jullie?”, waardoor de druk op ELB toenam om modernere en transparantere werkwijzen te omarmen.
Rich beschreef hoe ELB in eerste instantie experimenteerde met Colossyan, maar overstapte naar HeyGen toen interne engineers en klantvragen hen in die richting duwden. Een klant stond erop om HeyGen te gebruiken, wat hun beslissing versnelde. "De flexibiliteit die jullie ons boden, was precies wat we nodig hadden," zei Rich.
Wat vroeger maanden kostte voor versiebeheer, vertaling en herwerking, groeide uit tot een grote strategische hindernis. ELB moest een videoplossing vinden die snelheid, schaalbaarheid, lokalisatie en lagere kosten mogelijk maakte, terwijl de kwaliteit behouden bleef.
Productie en verkoop transformeren door HeyGen te implementeren
Toen ELB HeyGen in gebruik nam, werd het een strategisch hulpmiddel, niet alleen binnen hun productieproces, maar ook in verkoop en oplossingen. Rich legt uit dat AI-video nu een vast onderdeel is van hun standaardaanbod: “Voordat we een statement of work ondertekenen, nemen we video op als oplossing. Klanten vragen welk hulpmiddel we gebruiken — wij vertellen ze: HeyGen.”
Voor één groot microlearning-project schatte ELB meer dan 200 uur aan ontwerp-, script-, review- en bouwtijd. Met HeyGen rondde het team dit af in ongeveer 70 uur, een vermindering van bijna 65–75%.
De verkoopteams van ELB presenteren HeyGen nu als een waardeverhoger en niet alleen als een goedkopere videoproducent. Zoals Rich zegt, vermijden ze het om het als een ‘goedkope route’ neer te zetten en positioneren ze het in plaats daarvan als een ‘kosteneffectieve, waardegedreven’ oplossing.
HeyGen hielp ELB ook om nieuwe opdrachten binnen te halen. Rich noemde een content-aggregator als klant die ELB een contract voor honderden microcursussen gunde, voornamelijk omdat ELB dankzij HeyGen strakke deadlines kon halen.
Tot slot blijft ELB transparant naar klanten over hun toolstack. "Ze vragen welke tool we gebruiken," zei Rich. "We laten de code zien en leggen alles open. Het gebruik van HeyGen geeft hen het vertrouwen dat we met toonaangevende, geavanceerde oplossingen werken."
ELB’s concurrentievoordeel versterken met snelle, authentieke AI‑video
Sinds de overstap naar HeyGen heeft ELB de oplevering versneld, de mogelijkheden uitgebreid en zijn marktpositie versterkt:
- 65–75% vermindering van ontwikkeluren: Voor een microlearning-project binnen een SaaS-scope ging ELB van ongeveer 200+ uur naar circa 70 uur door HeyGen te gebruiken.
- Snelheid wordt een verkooppunt in voorstellen: ELB kan nu met vertrouwen kortere doorlooptijden beloven in zowel aankomende projecten als verkoopvoorstellen.
- Nieuwe klantwinsten mogelijk gemaakt door AI-capaciteiten: HeyGen hielp ELB een contract binnen te halen om "honderden microcursussen" te bouwen door agressieve levertijden en lagere productiekosten aan te bieden.
Rich merkte op dat interne teams en overgenomen engineering-leiders de overstap hebben doorgedrukt: “Engineers raadden HeyGen aan en zeiden: ‘het is de beste op de markt’, en een belangrijke klant vroeg ons het te gebruiken, dus hebben we de knoop doorgehakt.” Tegenwoordig is HeyGen standaard opgenomen in de oplossingspakketten van ELB.
Naast de meetbare resultaten benadrukte Rich ook de minder tastbare verandering: klanten, interne stakeholders en prospects zien ELB nu als een vooruitstrevende, capabele partner op het gebied van AI‑video. “Ze weten genoeg om te vragen welk hulpmiddel we gebruiken,” zei Rich. “HeyGen is nu een belangrijk onderdeel van hoe we ons onderscheiden.”