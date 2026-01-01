ELB Learning is een full-service aanbieder van professionele diensten en learningtechnologie die organisaties helpt hun leertrajecten online te brengen en naar een hoger niveau te tillen. Rich Vass, Senior Vice President of Global Learning, leidt zowel de Amerikaanse als de Indiase activiteiten van ELB voor het serviceteam en werkt aan maatwerkleeroplossingen, adviesstrategieën en implementaties van learningtechnologie.

De klantenlijst van ELB omvat ongeveer 90 % van de Fortune 100. Ze ontwikkelen alles, van VR-trainingshulpmiddelen en assetbibliotheken tot door AI aangestuurde microlearningplatforms. Nu video centraal staat in leren, had ELB een slimmere, snellere manier nodig om schaalbare content van hoge kwaliteit te produceren. Daar kwam HeyGen in beeld.

Bottlenecks in traditionele videowerkstromen overwinnen

Al meer dan tien jaar maakten de teams van ELB Learning uitlegvideo’s, talking-head-segmenten en motion graphics met traditionele tools zoals Adobe After Effects en Camtasia. Zoals Rich het verwoordde: “video is zo’n belangrijk medium voor leren.” Toch bleef het proces arbeidsintensief en star.

Op de traditionele manier video’s maken betekende scripts schrijven, filmen, monteren en graphics toevoegen, wat veel tijd en menskracht kostte. Het vertalen van content naar meerdere talen vereiste dat grote delen van het proces opnieuw werden gedaan. Bovendien vroegen klanten steeds vaker: “Welke tool gebruiken jullie?”, waardoor de druk op ELB toenam om modernere en transparantere werkwijzen te omarmen.

Rich beschreef hoe ELB in eerste instantie experimenteerde met Colossyan, maar overstapte naar HeyGen toen interne engineers en klantvragen hen in die richting duwden. Een klant stond erop om HeyGen te gebruiken, wat hun beslissing versnelde. "De flexibiliteit die jullie ons boden, was precies wat we nodig hadden," zei Rich.

Wat vroeger maanden kostte voor versiebeheer, vertaling en herwerking, groeide uit tot een grote strategische hindernis. ELB moest een videoplossing vinden die snelheid, schaalbaarheid, lokalisatie en lagere kosten mogelijk maakte, terwijl de kwaliteit behouden bleef.