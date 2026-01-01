Curt Landry Ministries is een humanitaire non-profitorganisatie die zich inzet voor outreach en gemeenschapsopbouw. De organisatie biedt gastvrije virtuele en fysieke ruimtes waar mensen zich kunnen verdiepen in bijbelse leringen, terwijl zij hun begrip en waardering voor het Joodse erfgoed en de essentiële verbinding daarvan met het christendom vergroten.

Darrell Puckett, Creative Media Director bij Curt Landry Ministries, houdt toezicht op alle creatieve aspecten van de organisatie en weet innovatie te combineren met een zakelijk gerichte aanpak. Puckett geeft prioriteit aan data, analyses en organisch bereik om de verspreiding van het evangelie van de bediening op te schalen en haar impact te vergroten.

Zijn team, gedreven door een passie om Curt Landry’s profetische en spirituele boodschap met een wereldwijd publiek te delen, onderzocht verschillende mogelijkheden om content snel in meerdere talen op te schalen. Na het testen van meerdere concurrenten gebruikten Darrell en zijn team HeyGen om hun bereik te vergroten, meertalige content op te schalen en hun wereldwijde outreach-mogelijkheden te transformeren.

Verschillende landen bereiken in hun eigen taal

Darrell wilde het gesproken woord naar een hoger niveau tillen door diverse wereldwijde doelgroepen op een herkenbare en authentieke manier te bereiken. Curt Landry Ministries heeft een initiatief met de titel "Reaching the Nations", dat erop gericht is mensen in hun moedertaal te bereiken met de geestelijke inhoud van Rabbi Curt.



Na tweeënhalf jaar bij de bediening te zijn geweest, is een van Darrells belangrijkste doelen om de geestelijke leringen van Rabbi Curt in meerdere talen toegankelijk te maken via hun YouTube-kanaal. Traditionele vertaal- en nasynchronisatieprocessen waren kostbaar, tijdrovend en vaak inconsistent. Hun belangrijkste vereisten waren realistische stemtimbres, nauwkeurige lipsynchronisatie en behoud van de emotionele cadans—allemaal cruciaal voor geestelijke content.



“Een gesproken woord in je eigen taal is ongelooflijk krachtig. We wilden ervoor zorgen dat de boodschap van Rabbi Curt Landry echt authentiek overkwam, maar dit handmatig doen was niet schaalbaar,” zei Darrell. “De AI moest bijna perfect zijn. Wanneer mensen naar religieuze content kijken, verbinden ze zich diep met de persoonlijkheid en emotie van de spreker.”



De emotionele diepgang behouden met AI



Het AI-videoplatform van HeyGen kwam al snel naar voren als het meest betrouwbare hulpmiddel voor hun behoeften. Het kan de emotionele diepgang, toon en cadans van de oorspronkelijke sprekers behouden, terwijl het realistische lipsynchronisatie biedt in vertaalde talen.



Het team begon met het vertalen van content naar het Spaans en lanceerde het YouTube-kanaal “Curt Landry en Español” als proof of concept. De workflow omvat het knippen van langformaat content, zoals sjabbatdiensten en podcasts, in behapbare videosegmenten. Het team uploadt schone videofeeds naar HeyGen voor vertaling en verwerking, laat de output beoordelen door een tweetalig teamlid om nauwkeurigheid en culturele relevantie te waarborgen en verspreidt de content vervolgens via YouTube, sociale mediaplatforms en de One New Man Network-app van Curt Landry Ministries.



Gemiddeld vertaalt het team vier Shabbat-diensten per maand, goed voor in totaal ongeveer 4,5 uur aan content. Daarnaast produceren ze vier hoofdafleveringen van de podcast per maand, elk van ongeveer 40 minuten, en maken ze elke dag één korte video, wat neerkomt op ongeveer 30 shorts per maand.



Door gebruik te maken van HeyGen’s geavanceerde technologie voor videotranscriptie en -vertaling heeft de organisatie de barrières van taal, tijd en middelen overwonnen, zodat zij haar boodschap op een authentieke en efficiënte manier aan een wereldwijd publiek kan overbrengen. “Het stelt ons in staat mensen in hun eigen taal te bereiken, met ons kleine team, op een schaal die eerder nooit mogelijk was,” zei Darrell.



Vijfvoudige groei van het publiek en wereldwijde schaalbaarheid

De resultaten van de Spaanstalige pilot waren zowel snel als opmerkelijk. Binnen het eerste jaar groeide het YouTube-kanaal Curt Landry en Español van nul naar meer dan 5.700 abonnees—ruim boven het oorspronkelijke doel van het team van 1.000.

“De technologie was zo nauwkeurig dat we direct resultaat zagen. Het voelde authentiek en het publiek voelde zich ermee verbonden,” zei Darrell.

Het succes van het Spaanse kanaal bevestigde de strategie voor toekomstige talen. Curt Landry Ministries is van plan een Mandarijnstalig kanaal te lanceren, gevolgd door Hebreeuwse en Arabische vertalingen. Tegen eind 2025 is het doel 25.000 abonnees voor Curt Landry en Español, met plannen om de content te integreren in de website en mobiele app van de organisatie, zodat er een meer complete ervaring wordt geboden voor het Spaanstalige publiek.

“Als ik mijn ogen sluit, moet het zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke stem en tonaliteit blijven, maar dan in een andere taal,” zei Darrell. “HeyGen heeft dat perfect voor elkaar, en daarom is het schaalbaar. Nu is het aan mijn team om de strategie erachter te pakken en verder uit te bouwen.”