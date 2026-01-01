Colenso BBDO, het in Nieuw-Zeeland gevestigde reclamebureau, heeft een geschiedenis van het wereldwijd trekken van de aandacht vanaf de rand van de wereld met zijn grensverleggende campagnes. Ze hebben de kunst geperfectioneerd van het creëren van campagnes die speelsheid en vindingrijkheid combineren en, meer recent, AI-technologie met HeyGen.
Voor zijn klant Skinny Mobile, de geliefde telecomprovider in Nieuw-Zeeland, lanceerde Colenso The Unlimited Spokesperson, een marketingcampagne die niet alleen gesprekken op gang bracht, maar ook de meest enthousiaste klanten in het zonnetje zette. Met The Unlimited Spokesperson ging Colenso op zoek naar Skinny’s gelukkigste klant, om deze digitaal te klonen en te veranderen in een merkambassadeur in ruil voor een leven lang gratis bellen en sms’en.
De zoektocht bracht hen bij Liz, een fervente Skinny-klant die afgelegen in Kerikeri woonde en eerder als telecomingenieur had gewerkt. Zij was de perfecte persoon voor de campagne.
De zoektocht naar het juiste AI-platform
Voor Colenso bleek het vinden van de perfecte technologie niet zo eenvoudig als het vinden van de perfecte woordvoerder. Onder de deskundige begeleiding van Creature Post zette het team een aantal AI-tools op de proef en nam het HeyGen op in hun winnende formule om de campagne kracht bij te zetten.
“HeyGen is een onmisbaar onderdeel van onze toolkit om de campagne tot leven te brengen. Het is geweldig op social, en we hebben het uitgebreid geïntegreerd in ons TVC-productieproces,” zei Anna Flaws, Lead Integrated Producer bij Colenso.
Voor Colenso was het een echte gamechanger dat ze de enterprise-licentie eerst konden testen voordat ze zich eraan hoefden te committeren. Zoals Anna vertelt: “Onze accountmanager, Cathal, kon ons een proefperiode aanbieden, waardoor alles zoveel makkelijker werd. Dankzij die proef wisten we zeker dat HeyGen Enterprise zou doen wat wij nodig hadden, nog voordat we de grote aankoop deden.”
Bovendien gaven het gebruiksgemak en de eenvoud van het platform de doorslag. “We hebben op de juiste manier kunnen werken aan grading en belichting om HeyGen zo te integreren dat het er zowel filmisch als natuurlijk uitziet. Iedereen is erg onder de indruk van de resultaten,” zegt Hadleigh Sinclair, Creative Director bij Colenso.
Nadat ze de juiste mix van technologie hadden gevonden, maakten ze gebruik van HeyGen’s studio-avatar en instant-avatartechnologie om een zeer flexibele en gebruiksvriendelijke digitale kloon van Liz te creëren—het nieuwe gezicht van Skinny Mobile. Naast HeyGen hebben ze een krachtige toolkit ontwikkeld die Flux inzet voor wilde achtergronden, Topaz voor upscaling, Runway, plus een hele reeks andere tools die samenkomen in een Comfy UI om alle onderdelen bij elkaar te brengen. Hierdoor konden ze Liz omvormen tot elke creatie die ze maar konden bedenken—een Viking, voetbalcoach, astronaut, nieuwslezer, noem maar op. Skinny was er dol op, het publiek begreep het meteen, en Liz’ opdracht om het “nog gekker te maken” zorgde ervoor dat Colenso de creatieve grenzen steeds verder verlegde.
De handleiding voor succesvolle campagnes met AI opstellen
Colenso bevond zich in de ongebruikelijke positie dat ze over technologie beschikten die té goed werkte. Hadleigh vertelt: “Het is echt heel moeilijk om het verschil te zien tussen de AI-versie van Liz en de echte Liz, tenzij je precies weet waar je op moet letten. We hebben de HeyGen-outputs uiteindelijk zelfs weer door Runway gehaald, zodat we opnieuw die herkenbare AI-esthetiek kregen en nog duidelijker konden zijn over ons gebruik van AI.”
Het resultaat maakte zowel Skinny als Liz evenzeer onder de indruk. Het team van Skinny keurde de campagne niet alleen goed, maar omarmde haar volledig en herkende direct het baanbrekende potentieel voor het merk en de unieke toepassing van AI. Liz zag haar digitale zelf uitgroeien tot iets dat haar verbeelding te boven ging, van Skinny-ambassadeur tot aanjager van een bredere culturele conversatie.
Een belangrijk onderdeel dat deze campagne onderscheidde, was HeyGen's vermogen om een hardnekkige uitdaging bij het inzetten van AI op te lossen: karakterconsistentie. Waar eerdere platforms avatars opleverden die er van scène tot scène net iets anders uitzagen, hielp HeyGen Colenso om een naadloze aanwezigheid van het personage te creëren, waarbij Liz’ essentie behouden bleef, of ze nu verscheen als professionele nieuwslezer of als astronaut.
Voor Colenso draaide de campagne niet simpelweg om het inzetten van AI omwille van AI zelf—het ging erom de grenzen van creativiteit te verleggen, het vreemde te omarmen en zelfs te beginnen met het schrijven van het draaiboek voor hoe AI in Nieuw-Zeeland wordt gebruikt. De campagne had zoveel impact juist omdat zij AI vierde en het publiek uitnodigde in een gesprek over creatieve mogelijkheden, in plaats van het te verbergen. En misschien wel de grootste graadmeter voor het succes van de campagne is de open houding van het publiek ten opzichte van AI—mits op de juiste manier toegepast natuurlijk—terwijl Colenso blijft brainstormen over creatief impactvolle en ambitieuze ideeën voor zijn klanten.