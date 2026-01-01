Colenso BBDO, het in Nieuw-Zeeland gevestigde reclamebureau, heeft een geschiedenis van het wereldwijd trekken van de aandacht vanaf de rand van de wereld met zijn grensverleggende campagnes. Ze hebben de kunst geperfectioneerd van het creëren van campagnes die speelsheid en vindingrijkheid combineren en, meer recent, AI-technologie met HeyGen.

Voor zijn klant Skinny Mobile, de geliefde telecomprovider in Nieuw-Zeeland, lanceerde Colenso The Unlimited Spokesperson, een marketingcampagne die niet alleen gesprekken op gang bracht, maar ook de meest enthousiaste klanten in het zonnetje zette. Met The Unlimited Spokesperson ging Colenso op zoek naar Skinny’s gelukkigste klant, om deze digitaal te klonen en te veranderen in een merkambassadeur in ruil voor een leven lang gratis bellen en sms’en.

De zoektocht bracht hen bij Liz, een fervente Skinny-klant die afgelegen in Kerikeri woonde en eerder als telecomingenieur had gewerkt. Zij was de perfecte persoon voor de campagne.

De zoektocht naar het juiste AI-platform

Voor Colenso bleek het vinden van de perfecte technologie niet zo eenvoudig als het vinden van de perfecte woordvoerder. Onder de deskundige begeleiding van Creature Post zette het team een aantal AI-tools op de proef en nam het HeyGen op in hun winnende formule om de campagne kracht bij te zetten.

“HeyGen is een onmisbaar onderdeel van onze toolkit om de campagne tot leven te brengen. Het is geweldig op social, en we hebben het uitgebreid geïntegreerd in ons TVC-productieproces,” zei Anna Flaws, Lead Integrated Producer bij Colenso.