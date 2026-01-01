Attention Grabbing Media® (AGM) is een full-service marketingbureau dat zich inzet om bedrijven te laten groeien met innovatieve strategieën die omzet genereren en hun marktpositie versterken. Met specialisatie in e-commerce, sociale media en e-mailmarketing heeft AGM een indrukwekkend trackrecord opgebouwd. Een van de meest opvallende prestaties is het werk met NaturalSlim®, een gezondheids- en wellnessmerk opgericht door Manuel Suarez en zijn vader, Frank Suarez.



Het merk is exponentieel gegroeid en heeft meer dan 10 miljoen volgers op sociale media, grotendeels dankzij de expertise van AGM. Om het bereik van NaturalSlim verder uit te breiden voorbij het bestaande Latijns-Amerikaanse publiek, wendde AGM zich tot de AI-videotechnologie van HeyGen om uitdagingen rond lokalisatie te overwinnen, workflows te stroomlijnen en klantcampagnes te versterken.

Lokalisatie-uitdagingen overwinnen

Het uitbreiden van NaturalSlims bereik naar Europese en Engelstalige markten bracht een unieke uitdaging met zich mee. Frank Suarez, het gezicht van NaturalSlim, stond bekend om zijn educatieve video’s over gezondheid en stofwisseling. Deze video’s waren cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen bij het publiek, maar waren grotendeels in het Spaans.

“Als je het rechtstreeks uit iemands mond hoort, is dat anders. Dáár wordt het ‘kennen, mogen en vertrouwen’ opgebouwd,” zei Jimmy Stearns, Senior Creative Director bij AGM.

Traditionele vertaalmethoden, zoals tekstoverlays, misten de authenticiteit om nieuwe doelgroepen echt te betrekken. Tools als Google Translate en ChatGPT bleken inconsistent en vereisten uitgebreid proeflezen, wat de productie vertraagde. “We deden er drie dagen over om één video van acht minuten de deur uit te krijgen,” zei Jimmy.

Naadloze vertaling en betrokkenheid mogelijk maken

AGM maakte gebruik van HeyGen’s AI-gestuurde videotechnologie om deze uitdagingen aan te pakken. Aanvankelijk aangetrokken door de innovatieve avatars, ontdekte AGM al snel dat de vertaalmogelijkheden van het platform de echte gamechanger waren. Jimmy herinnerde zich: “Toen ik het aan Manuel liet zien, zag hij meteen het potentieel en zei hij: ‘Laten we het gaan uitproberen.’”

HeyGen stelde AGM in staat om de uitgebreide contentbibliotheek van NaturalSlim naar meer dan 10 nieuwe talen te vertalen, waaronder Russisch, Portugees, Frans en Duits. De vertalingen behielden de stem, toon en gelijkenis van Frank Suarez, wat cruciaal was om de authenticiteit van zijn boodschap te bewaren.

“Het vermogen om de gelijkenis, de stem en alles—zelfs de bewegende avatars—te behouden, is wat HeyGen onderscheidt,” zei Jimmy. “Het gaf ons de mogelijkheid om wereldwijd bereik te krijgen met vertaaldiensten die natuurlijk aanvoelen, niet door AI gegenereerd.”

Naast vertalingen gebruikte AGM de avatars van HeyGen om pakkende socialmediacontent te creëren. Deze “thumb-stoppers”, zoals Jimmy ze noemde, trokken direct de aandacht van kijkers en zorgden voor meer betrokkenheid. Deze combinatie van vertaling en opvallende visuals hielp AGM om NaturalSlim en andere klanten te introduceren op nieuwe wereldwijde markten, terwijl hun unieke merkidentiteit behouden bleef.

Het bereik van NaturalSlim vergroten

De tools van HeyGen hebben de workflow-efficiëntie van AGM en de resultaten voor hun klanten aanzienlijk verbeterd. De natuurlijk klinkende vertalingen maakten uitgebreid proeflezen en het inschakelen van externe vertalers overbodig, waardoor AGM content veel sneller kon produceren en publiceren en de videoproductietijd werd teruggebracht van drie dagen tot enkele uren.

De resultaten waren ronduit transformerend. NaturalSlim heeft zijn bereik met succes uitgebreid naar de Europese markten en kwam zo in contact met miljoenen potentiële klanten. De gelokaliseerde content sloeg aan bij het publiek, wat vertrouwen opbouwde en de betrokkenheid vergrootte. “De branding is gewoon niet normaal,” zei Jimmy, terugblikkend op de impact van het bereiken van nieuwe doelgroepen met de educatieve video’s van Frank Suarez. De verbeterde schaalbaarheid van de tools van HeyGen stelde AGM bovendien in staat om content in meerdere talen te hergebruiken zonder extra middelen in te zetten.

De samenwerking tussen AGM en HeyGen benadrukt de kracht van AI in wereldwijde marketing. Door gebruik te maken van HeyGen’s vertaal- en avatar-tools wist AGM grote lokalisatie-uitdagingen te overwinnen, het bereik van zijn klanten uit te breiden en de eigen workflows te stroomlijnen. Terwijl AGM blijft innoveren en nieuwe toepassingen voor HeyGen’s technologie verkent, is het bureau uitstekend gepositioneerd om nieuwe standaarden te zetten in digitale marketing en zijn klanten te helpen floreren in een onderling verbonden wereld.