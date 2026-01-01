Advantive is een SaaS-bedrijf dat doelgerichte software levert voor gespecialiseerde producenten en distributeurs, zodat zij efficiënter kunnen opschalen en winstgevender kunnen opereren. Als Director of Learning and Development leidt Bob Bednarz wereldwijde enablement-initiatieven die gericht zijn op het versnellen van de groei van medewerkers en het ontgrendelen van hun potentieel binnen de hele organisatie.

Voor Bob draait leren niet alleen om het overbrengen van informatie; het gaat erom mensen te helpen vaardigheden te ontwikkelen en sneller te onthouden wat ze leren. Zijn doel is om de tijd te verkorten die medewerkers nodig hebben om belangrijke mijlpalen te bereiken, door wat vroeger twee tot drie jaar duurde terug te brengen naar zes tot twaalf maanden, of zelfs minder. Dat op schaal realiseren, met een klein L&D-team, vereiste een nieuwe aanpak voor contentcreatie en betrokkenheid.

Betrokkenheid behouden terwijl je met een slanke bezetting werkt

Het L&D-team van Advantive werkt bewust met een slanke bezetting. Bob vervult meerdere rollen: hij combineert het geven van trainingen, het ontwikkelen van content en het ontwerpen van programma’s, terwijl hij wereldwijd meer dan 600 medewerkers ondersteunt, naast het verzorgen van klanttrainingen.

Video heeft altijd centraal gestaan in de leerstrategie van Advantive, vooral voor zelfgestuurde en on-demand content. Het was lastig om een video te maken die langdurig relevant en boeiend bleef.

“Een van de grootste uitdagingen van traditionele video is dat deze snel verouderd raakt,” zei Bob. “Je kunt een training van een uur opnemen en 30 of 40 dagen later klopt die al niet meer. Dan moet je de hele video opnieuw opnemen.”

Een andere grote beperking was de afhankelijkheid van inhoudsdeskundigen. De technische experts van Advantive staan vaak direct in contact met klanten, en tijd vrijmaken voor hen om trainingen op te nemen – laat staan een boeiende video te maken – was een uitdaging.

“Ze hebben niet altijd de vaardigheden om boeiende trainingen op te nemen,” legde Bob uit. “En wij hebben ook niet altijd de tijd om hen bij de klanten weg te halen.”

Het resultaat was trage productierondes, verouderde content en een beperkte mogelijkheid om leerprogramma’s op te schalen zonder de werkdruk te verhogen.

Een snellere manier vinden om boeiende leerinhoud te creëren

Bobs eerste indruk van HeyGen werd gevormd door noodzaak. Met een van de kleinste L&D-teams waar hij ooit mee had gewerkt, had hij een manier nodig om sneller content te maken zonder in te leveren op kwaliteit of betrokkenheid.

“Ik moest content sneller kunnen maken,” zei hij. “Op dat moment waren het eigenlijk alleen ik en nog één andere persoon die honderden medewerkers ondersteunden.”

Wat meteen opviel, was HeyGen’s vermogen om tekstgebaseerde trainingen om te zetten in boeiende video’s, terwijl er via avatars een menselijk element wordt toegevoegd. “Een van de grootste uitdagingen bij zelfgestuurd leren is betrokkenheid,” zei Bob. “Mensen hebben een emotionele connectie nodig om informatie te onthouden.”

Door een studio-avatar te gebruiken, vaak gemodelleerd naar zichzelf, kon Bob een gevoel van aanwezigheid en vertrouwdheid creëren, zelfs bij asynchroon leren. "Als cursisten een persoon zien, zelfs een avatarversie van mij, is de kans groter dat ze onthouden wat ze leren," zei hij.

Realistische rollenspellen mogelijk maken zonder live coaching

Een van de grootste doorbraken kwam toen Bob begon met het gebruik van HeyGen’s interactieve avatar-mogelijkheden.

“Het magische moment voor ons was toen we de avatar tot leven zagen komen,” zei hij. “Maar nog belangrijker was de LiveAvatar en de mogelijkheid om rollenspellen te doen.”

Bob demonstreerde een gesimuleerde sollicitatiegesprekssituatie voor een leidinggevende aan wie hij rapporteerde, om te laten zien hoe medewerkers echte vaardigheden kunnen oefenen, zoals solliciteren of beoordelings- en functioneringsgesprekken, zonder dat daar een live coach bij aanwezig hoeft te zijn.

“Dat was het moment waarop we ons realiseerden dat we mensen konden helpen vaardigheden te ontwikkelen zonder dat er urenlang een coach naast hen hoefde te zitten,” zei hij.

Dit opende de deur naar schaalbare oefening die direct in zelfgestuurd leren was ingebouwd. In plaats van te vertrouwen op workshops van 90 minuten of één-op-één rollenspelsessies, konden medewerkers nu op hun eigen moment oefenen in realistische scenario’s.

“Ik dacht niet dat we al zo ver waren met AI,” zei Bob. “Maar dit maakte het mogelijk.”

HeyGen heeft ook de manier veranderd waarop Advantive contentupdates en lokalisatie aanpakt.

In plaats van volledige video’s opnieuw op te nemen voor kleine aanpassingen, kon Bob snel scripts bijwerken en de content opnieuw genereren. "Als we een update moeten doen, gaat dat veel sneller dan het opnieuw opnemen van een video van drie of vijf minuten," zei hij.

Het team begon ook te experimenteren met het maken van generatieve video’s, waarbij prompts of PowerPoint-achtige content werden omgezet in afgewerkte video’s in enkele dagen in plaats van weken.

“Vaak hebben we ideeën, maar ze visueel tot leven brengen kostte vroeger weken,” zei Bob. “Nu doen we dat in een paar dagen.”

Voor klanttraining is vertalen aanzienlijk eenvoudiger geworden. Advantive werkt voornamelijk in het Engels, maar wereldwijde klanten hebben training in andere talen nodig. "De mogelijkheid om een video te uploaden en die snel in meerdere talen beschikbaar te hebben, is enorm belangrijk geweest," zei Bob.

Een basis leggen voor sneller, schaalbaar leren

Sinds de overstap naar HeyGen heeft Advantive duidelijke, meetbare resultaten behaald.

Bob schat dat de tijd die nodig is om zelfgestuurde leermaterialen te maken met 50% is verminderd. In een recent voorbeeld werd een PowerPoint-training met voice-over, die voorheen meerdere dagen in beslag nam, in slechts twee tot drie uur afgerond. “Die tijdsbesparing is voor ons de belangrijkste graadmeter,” zei Bob.

Naast meer efficiëntie stelt de teruggewonnen tijd Bob in staat zich te richten op werk met een grotere impact, zoals het begeleiden van sessies, het betrekken van medewerkers en het ondersteunen van leidinggevenden, in plaats van uren te besteden aan het produceren van content.

“Als ik tijd bespaar, bespaar ik ook geld,” zei hij. “En ik kan meer tijd doorbrengen met mensen, wat uiteindelijk zorgt voor meer betrokkenheid en hogere retentie.”

Wat Bob het meest waardeert aan HeyGen is dat het zich blijft ontwikkelen. Nieuwe functies blijven de mogelijkheden voor leer- en ontwikkelingsteams vergroten. "We staan nog maar aan het begin," zei hij.

Zijn advies aan anderen die net beginnen is eenvoudig: duik erin en experimenteer. "Hoe meer je ermee speelt, hoe beter je leert hoe je het moet gebruiken," zei Bob. "En besteed tijd aan het bouwen van je studio-avatar. Hoe beter je dat doet, hoe levensechter en boeiender de ervaring wordt."

Voor Bob en het L&D-team van Advantive is HeyGen uitgegroeid tot de basis voor sneller, boeiender en beter schaalbaar leren.

“Als je tijd wilt besparen, sneller content wilt maken en leerervaringen wilt creëren waar mensen echt een connectie mee hebben en die ze onthouden,” zei Bob, “dan is HeyGen absoluut het proberen waard.”