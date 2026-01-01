Startpagina Academie Stemmen Toegang tot spraakbibliotheek

Toegang tot spraakbibliotheek

In HeyGen is een stem de AI-gegenereerde spraak die in je video’s wordt gebruikt. Stemmen kunnen worden gekoppeld aan avatars of als losse audio worden gebruikt, waardoor je content een eigen toon, persoonlijkheid en emotionele lading krijgt in een brede selectie van talen, accenten en spreekstijlen.

Stemmen helpen je de manier waarop je video wordt overgebracht af te stemmen op je doelgroep en gebruikssituatie.

De stemmenbibliotheek

Alle stemmen in HeyGen worden beheerd via de Voice Library. Hier kun je je eigen stemklonen bekijken, openbare AI-stemmen verkennen en alles op één plek overzichtelijk houden.

Je kunt de Voice Library op drie hoofdlocaties openen:

AI Studio

De pagina Avatars

Proeflezen

De Voice Library bevat krachtige filtertools waarmee je snel de juiste stem kunt vinden. Je kunt filteren op regio, accent, leeftijd, emotie, gebruiksscenario en meer. Je kunt stemmen ook als favoriet markeren, zodat je je meestgebruikte opties eenvoudig kunt terugvinden.

Stemmen gebruiken in AI Studio

In AI Studio heb je, telkens wanneer je een stem kiest voor een avatarvideo, toegang tot de volledige Stemmenbibliotheek. Vanaf hier kun je stemmen beluisteren en snel de stem toepassen die het beste bij je project past.

Je kunt in AI Studio ook direct stemmen aanmaken zonder eerst een avatar te maken. Selecteer in de Voice Library ‘New Voice’ en kies vervolgens of je direct een stem wilt klonen, een externe stem wilt integreren of een volledig nieuwe stem wilt genereren met Voice Design. Zodra de stem is aangemaakt, is deze beschikbaar in al je projecten.

Beheer stemmen vanaf de pagina Avatars

Stemmen kunnen ook worden beheerd vanaf de Avatars-pagina. Door een avatar te selecteren en het stemmenu te openen, kun je een primaire stem instellen of de Stemmenbibliotheek openen.

Een primaire stem instellen betekent dat die stem automatisch wordt gebruikt zodra je dat avatar in toekomstige video’s selecteert.

Stemmen gebruiken in Proofread

Stemmen zijn ook beschikbaar in Proofread. Vanuit elk scriptvak kun je het tabblad Track Voice openen om alle stemmen te bekijken die in de video worden gebruikt. Van daaruit kun je tussen stemmen wisselen of nieuwe stemmen aanmaken terwijl je je script verfijnt.