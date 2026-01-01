Hoe maak je een nieuwe stem aan

Je kunt stemmen op drie plekken vinden en beheren: in AI Studio wanneer je binnen een project werkt, op de pagina Avatars wanneer je een primaire stem toewijst of instelt, en in Proofread. Je kunt op elk van deze locaties een nieuwe stem aanmaken.

Voor deze uitleg beginnen we in AI Studio.

Begin met het maken van een nieuwe stem in AI Studio

Open een bestaand project of maak een nieuw project aan in AI Studio. Klik in het scriptpaneel op de huidige stem om het stemmenu te openen. Selecteer daar Nieuwe stem toevoegen.

Je ziet twee opties: een externe stemprovider integreren of direct in HeyGen een nieuwe stem aanmaken. Kies voor deze tutorial Nieuwe stem aanmaken.

Upload een geluidsopname

Je wordt gevraagd een geluidsopname van je stem te uploaden. Deze opname wordt gebruikt om je stemclone te maken, dus de kwaliteit is belangrijk.

Gebruik een externe microfoon van hoge kwaliteit, een Bluetooth-microfoon of een moderne smartphone. Vermijd het gebruik van de ingebouwde microfoon van je laptop. Als je een externe microfoon gebruikt, houd deze dan ongeveer 15 tot 20 centimeter van je mond, zorg dat hij niet wordt afgedekt en voorkom contact met kleding of stof.

Neem op in een stille, geluidsarme omgeving. Achtergrondgeluid kan de helderheid en consistentie verminderen. Spreek natuurlijk en duidelijk, met wat emotionele variatie. Praten over vertrouwde onderwerpen, zoals je dagelijkse routine, hobby’s of persoonlijke verhalen, helpt om je natuurlijke toon en energie vast te leggen.

Als je van een script leest, zorg er dan voor dat je niet monotoon klinkt. Gebruik pauzes, varieer je tempo en houd een gelijkmatig, gesprekstoonachtig volume aan.

Genereer en verfijn je stem

Zodra je opname is geüpload, genereert HeyGen je stemkloon. Als het resultaat niet helemaal goed is, kun je het verfijnen met Voice Doctor.

Klik op Stem verbeteren om instellingen zoals accent of stemengine aan te passen, of beschrijf wat er niet goed aan voelt, bijvoorbeeld als de stem te vlak klinkt of niet helemaal overeenkomt met je natuurlijke toon. Voice Doctor zal verbeterde opties genereren die je kunt bekijken.

Wanneer je een versie vindt die je bevalt, kun je deze opslaan als een nieuwe stem of de bestaande vervangen. Als geen van de opties goed voelt, kun je blijven verfijnen of een andere aanpak proberen.

Maak een stem met Voice Design

Als je jezelf liever niet opneemt, kun je in plaats daarvan Voice Design gebruiken. Klik op Voice Design, voer een prompt in waarin je de stem beschrijft die je wilt, en HeyGen zal meerdere opties voor je genereren.

Je kunt er één selecteren, extra opties laten genereren of de prompt verfijnen totdat de stem aan je wensen voldoet.