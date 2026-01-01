Startpagina Academie Stem Wat zijn stemmodellen

Wat zijn stemmodellen

Als je ooit hebt gewild dat je content natuurlijker, persoonlijker of beter afgestemd klinkt op een specifieke merkstem, dan maken stemmodellen dat mogelijk.

In HeyGen brengen stemmen je scripts en avatars tot leven met AI-gegenereerde voice-over. Elke stem die je kiest, wordt aangestuurd door een voice-engine: een model dat is ontworpen om natuurlijke, expressieve en taalkundig nauwkeurige spraak te produceren. Door de juiste engine te kiezen, kun je de toon, het tempo en de emotie van je boodschap perfect laten aansluiten.

Wat stemmodellen zijn

Een stemmodel is het onderliggende AI-systeem dat spraak genereert. Het bepaalt hoe een stem klinkt, hoe expressief die is, hoe snel er wordt gesproken en hoe goed het presteert in verschillende talen.

HeyGen biedt meerdere spraak-engines, elk geoptimaliseerd voor verschillende gebruikssituaties, zoals training, marketing, storytelling of lokalisatie.

Automatische spraakengine

Met de instelling Auto kan HeyGen automatisch de beste voice-engine selecteren op basis van de taal en inhoud van je video. Dit is een goede optie als je betrouwbare resultaten wilt zonder handmatig een model te hoeven kiezen.

ElevenLabs-spraakengine

ElevenLabs levert studiokwaliteit-nasynchronisatie in meer dan 70 talen, waardoor het geschikt is voor de meeste video- en spraakprojecten.

Als je een aangepaste stem gebruikt, kun je ook kiezen welk stemmodel deze aanstuurt, zodat je meer controle hebt over toon en realisme. Standaard gebruikt HeyGen het meertalige V3-model van ElevenLabs, dat bekendstaat om zijn natuurlijke expressie en sterke meertalige prestaties.

Turbo-spraakmodellen

Voor projecten die snellere generatie nodig hebben, kun je overschakelen naar een van de Turbo-modellen. Deze bieden lagere latentie en snellere verwerking, maar zijn primair geoptimaliseerd voor Engelstalige content.

Starfish spraakengine

Starfish is geoptimaliseerd voor Aziatische talen, waaronder Chinees, Japans en Koreaans. Het zorgt voor een natuurlijke uitspraak en timing voor regiogebonden content.

Panda-spraakengine

Panda is HeyGen’s expressieve engine, ontworpen voor emotionele overdracht en geavanceerde controle. Het ondersteunt functies zoals Voice Director en Voice Mirroring, waarmee je nauwkeurige controle hebt over timing, nadruk en toon.

Fish stemmotor

Fish, aangedreven door fish.audio, richt zich op expressieve Engelse voice-overs. Het werkt goed voor storytelling, conversatievideo’s en content die baat heeft bij een genuanceerde manier van inspreken.

Samen geven spraak-engines en -modellen je controle over hoe je video’s klinken, van toon en emotie tot snelheid en taalkundige nauwkeurigheid.