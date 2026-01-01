Hoe u stemspiegeling gebruikt

Voice Mirroring geeft je volledige creatieve controle over hoe je avatar klinkt door hem te laten optreden met jouw eigen stemgebruik. In plaats van te vertrouwen op standaard tekst-naar-spraak neem je je eigen audio op – je natuurlijke toon, ritme en tempo – en HeyGen spiegelt dat via de door jou gekozen avatar en stem. Het resultaat voelt authentiek, expressief en helemaal passend bij jouw stijl.

Begin met een nieuw of bestaand project

Maak een nieuwe video of open een bestaand project. Voeg een nieuwe scène toe en kies je avatar.

Klik in de scripteditor op Audio. Vanaf hier kun je nieuwe audio opnemen of een bestaand bestand uploaden. Kies voor deze uitleg Record Audio.

Leg je levering vast

Tijdens het opnemen spreek je met de toon, het tempo en de emotie die je door je avatar wilt laten overbrengen. Zodra de opname klaar is, kun je deze bekijken en indien nodig opnieuw opnemen.

Als je tevreden bent, schakel dan Voice Mirroring in en klik op Audio toevoegen. HeyGen zal je audio automatisch transcriberen, de tekst in de scène weergeven en je de mogelijkheid geven deze te controleren op juistheid.

Pas je levering toe op een stem

Selecteer vervolgens de stem die je wilt gebruiken. Je opgenomen voordracht, inclusief toon, tempo en emotie, wordt gespiegeld in de geselecteerde stem.

Gebruik Voice Mirroring in een bestaande scène

Als je begint met een script dat alleen uit tekst bestaat en de voordracht klinkt niet helemaal goed, kun je deze verfijnen met Voice Mirroring.

Klik op het menu met drie puntjes naast je script en selecteer Converteren naar Voice Mirroring. Je script verschijnt dan als een autocue, zodat je audio kunt opnemen of uploaden met de gewenste manier van inspreken.

Zodra de opname is voltooid, wordt het nieuwe audiobestand automatisch aan de scène toegevoegd.

Bewerk of herstel je audio

Je kunt je opname indien nodig omzetten in een aangepaste stemclone. Als je wilt teruggaan naar tekst, kies dan Audio omzetten naar tekst, of kies Audio verwijderen om de opname volledig te verwijderen.