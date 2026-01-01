Handleiding voor het gebruik van Voice Director

Voice Director geeft je meer controle over hoe je avatar presteert. In plaats van te vertrouwen op een vlakke voordracht, kun je toon, tempo en emotie direct in je script sturen, zodat je een voice-over creëert die doelgericht, expressief en in lijn met je merk aanvoelt.

Open Voice Director

Open in je project de scripteditor en typ een schuine streep “/”. Er wordt een paneel met extra opties geopend. Selecteer in de lijst Voice Director.

Kies een bezorgtoon

Zodra Voice Director is geopend, zie je een lijst met vooraf ingestelde toonopties, waaronder Enthousiast, Casual, Kalm, Cool, Serieus, Grappig, Boos, Sarcastisch en Lachend.

Kies de toon die het beste bij je boodschap past. Elke toon heeft een standaardinstructie die je kunt aanpassen zodat deze beter aansluit bij de manier waarop je het wilt laten overkomen.

Pas de richting toe

Nadat je de instructie hebt aangepast, kies je hoe je deze wilt toepassen. Je kunt haar alleen op de huidige scène toepassen, of op de stem zelf, zodat in alle scènes die die stem gebruiken dezelfde toon wordt gehanteerd.

Voorbeeld en verfijn

Klik op Afspelen in het voorbeeldvenster om te horen hoe je avatar de zin uitspreekt met de gekozen aanwijzing. Klinkt het niet helemaal goed, dan kun je teruggaan en de toon aanpassen of de instructie herschrijven totdat het natuurlijk klinkt en aansluit bij je bedoeling.

Je weet nu hoe je Voice Director kunt gebruiken om de performance van je avatar vorm te geven en emotie aan je video’s toe te voegen. Door te experimenteren met tonen en je aanwijzingen te verfijnen, kun je prestaties creëren die doelgericht, expressief en meeslepend aanvoelen.