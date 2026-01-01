Richt je werkruimte in

Welkom bij HeyGen Academy.

De eerste stap om aan de slag te gaan is het instellen van je werkruimte. Met dit proces kun je je werkruimte creëren en aanpassen, zodat deze klaar is voor je team om effectief samen te werken.

Ga naar je werkruimte-instellingen

Klik op je HeyGen-startpagina op de pijl naast je naam in de linkerbenedenhoek.

Onder Persoonlijk zie je je individuele account.

Onder Werkruimte zie je alle HeyGen-werkruimten waar je lid van bent of voor bent uitgenodigd.

Wanneer je je persoonlijke account voor het eerst aanmaakt, zit je meestal in een gratis abonnement. Zodra je lid wordt van je enterprise-werkruimte, krijg je toegang tot alle enterprise-functies en beveiligingsinstellingen.

Je weet dat je de enterprise-werkruimte bekijkt wanneer je “Enterprise” linksonder ziet staan.

Maak een nieuwe werkruimte aan en configureer deze

Om een nieuwe werkruimte aan te maken, open je het menu linksonder en ga je naar Instellingen.

In je werkruimte-instellingen kun je:

Voer de naam van je werkruimte in

Upload een logo

Voeg een korte beschrijving toe

Instellen wie lid kan worden van de werkruimte

Bepaal wie nieuwe leden mag uitnodigen

Je kunt ook AI-ondersteunde watermerken inschakelen om een watermerk toe te passen op alle video’s die in de werkruimte worden gemaakt.

Kies wie lid kan worden van je werkruimte

Je hebt drie opties om de toegang tot je werkruimte te beheren:

Iedereen met het e‑maildomein van jouw bedrijf kan automatisch deelnemen

Deze optie is ideaal voor grote teams of abonnementen met onbeperkte seats. Iedereen die het e‑maildomein van jouw bedrijf gebruikt, kan zich aanmelden, de betaalmuur overslaan, de onboarding afronden en automatisch zonder goedkeuring deelnemen aan de workspace.

Iedereen met het e‑maildomein van jouw bedrijf moet een verzoek indienen om lid te worden

Deze optie wordt aanbevolen als je een beperkt aantal plekken hebt of meer controle wilt over wie er lid wordt. Gebruikers met jouw domein kunnen toegang aanvragen, die je kunt goedkeuren of weigeren.

Alleen handmatig uitgenodigde leden kunnen deelnemen

Deze optie biedt het hoogste niveau van controle en privacy. De werkruimte is alleen vindbaar voor gebruikers die je rechtstreeks uitnodigt.

Zodra je deze stappen hebt voltooid, is je werkruimte volledig ingericht.

Je hebt je werkruimte een naam gegeven, je logo toegevoegd en de instellingen aangepast zodat ze aansluiten bij jouw merk.

Je werkruimte is nu klaar, en je kunt teamleden gaan uitnodigen zodra je klaar bent om samen te werken.