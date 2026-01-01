Nodig leden uit voor je werkruimte

Laten we bekijken hoe je teamgenoten kunt uitnodigen voor je werkruimte, zodat jullie kunnen samenwerken en meteen aan de slag kunnen met creëren.

Nodig leden uit voor je werkruimte

Klik in het dashboard op je account en ga naar ‘werkruimtes beheren’. In het beheeroverzicht van de werkruimte zie je:

Een lijst met gebruikers die je al hebt uitgenodigd

Hun toegewezen rollen

Hun huidige uitnodigingsstatus

In dit gedeelte worden mogelijk ook teamleden voorgesteld die zich bij HeyGen hebben aangemeld met het e‑maildomein van jouw bedrijf.

Je kunt nieuwe leden uitnodigen door:

Hun e-mailadres invoeren, of

De uitnodigingslink kopiëren en delen

Na het versturen van een uitnodiging verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in de lijst met de status Uitnodiging verzonden.

Als je werkruimte zo is ingesteld dat goedkeuring vereist is om lid te worden, zie je in deze weergave ook lidmaatschapsverzoeken.

Volg de status van uitnodigingen en verzoeken

Zodra een gebruiker zich aanmeldt bij HeyGen, de uitnodiging accepteert en zich bij de werkruimte voegt, wordt zijn of haar status bijgewerkt naar Actief.

Als je een verzoek om lid te worden goedkeurt, wordt de gebruiker direct een actief werkruimtelid. Hun naam verschijnt in de lijst met actieve leden en er wordt een seat gebruikt.

Begrijp werkruimte­rollen

HeyGen-werkruimtes ondersteunen verschillende rollen, elk met andere rechten.

Superbeheerder

Superbeheerders beheren doorgaans het HeyGen-abonnement en de werkruimtes. Ze hebben volledige toegang, waaronder het beheren van gebruikers en rechten, het doen van aankopen of upgrades, en het maken, bewerken en beoordelen van content.

Superbeheerders beheren doorgaans het HeyGen-abonnement en de werkruimtes. Ze hebben volledige toegang, waaronder het beheren van gebruikers en rechten, het doen van aankopen of upgrades, en het maken, bewerken en beoordelen van content. Developer

Developers kunnen content maken en toegang krijgen tot de HeyGen API. Wijs deze rol toe aan teamleden die geavanceerde integraties nodig hebben, zoals het koppelen van een CRM- of e-mailsysteem.

Developers kunnen content maken en toegang krijgen tot de HeyGen API. Wijs deze rol toe aan teamleden die geavanceerde integraties nodig hebben, zoals het koppelen van een CRM- of e-mailsysteem. Maker

Makers zijn gebruikers die regelmatig content maken. Ze kunnen avatars, video’s en stemmen bouwen, maar kunnen geen machtigingen, aankopen of API-toegang beheren.

Makers zijn gebruikers die regelmatig content maken. Ze kunnen avatars, video’s en stemmen bouwen, maar kunnen geen machtigingen, aankopen of API-toegang beheren. Viewer

Viewers zijn meestal beoordelaars of goedkeurders. Ze kunnen content bekijken, maar geen wijzigingen aanbrengen.

Aanvragen om lid te worden goedkeuren of weigeren

Als voor je werkruimte vereist is dat gebruikers toegang aanvragen, kun je de aanvragen op twee plaatsen bekijken:

Het meldingenpaneel

Het tabblad Leden en Werkruimten

Vanaf beide locaties kun je openstaande verzoeken accepteren of weigeren. Zodra een verzoek is goedgekeurd, wordt de gebruiker een actief lid en neemt hij een seat in gebruik.

Deel content binnen de werkruimte

Naast rollen kun je de toegang tot afzonderlijke projecten, video's of mappen beheren.

Content delen:

Selecteer het menu met drie puntjes op een concept, video of map

Kies Delen

Vanaf daar kun je:

Delen met specifieke gebruikers

Alleen-lezen- of bewerkingsrechten toewijzen

Stel de algemene toegang in op alleen jezelf, alleen geselecteerde gebruikers of iedereen met toegang tot de werkruimte

Gebruikers met de rol Viewer blijven altijd alleen-lezen.

Video's delen en publiceren

Nadat een video is gegenereerd, wordt deze geopend op de Deelpagina, waar je kunt:

Beveilig de video met een wachtwoord

Algemene toegangsrechten configureren

Onderschriften toevoegen of bewerken

Je kunt ook het tabblad Delen gebruiken om de video op het web te publiceren, zodat iedereen een alleen-lezen versie kan bekijken zonder zich aan te melden.

Met deze stappen voltooid ben je klaar om samen te werken met je team in HeyGen door leden uit te nodigen, rollen toe te wijzen en content veilig te delen.