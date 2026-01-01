Laten we bekijken hoe je teamgenoten kunt uitnodigen voor je werkruimte, zodat jullie kunnen samenwerken en meteen aan de slag kunnen met creëren.
Nodig leden uit voor je werkruimte
Klik in het dashboard op je account en ga naar ‘werkruimtes beheren’. In het beheeroverzicht van de werkruimte zie je:
In dit gedeelte worden mogelijk ook teamleden voorgesteld die zich bij HeyGen hebben aangemeld met het e‑maildomein van jouw bedrijf.
Je kunt nieuwe leden uitnodigen door:
Na het versturen van een uitnodiging verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in de lijst met de status Uitnodiging verzonden.
Als je werkruimte zo is ingesteld dat goedkeuring vereist is om lid te worden, zie je in deze weergave ook lidmaatschapsverzoeken.
Volg de status van uitnodigingen en verzoeken
Zodra een gebruiker zich aanmeldt bij HeyGen, de uitnodiging accepteert en zich bij de werkruimte voegt, wordt zijn of haar status bijgewerkt naar Actief.
Als je een verzoek om lid te worden goedkeurt, wordt de gebruiker direct een actief werkruimtelid. Hun naam verschijnt in de lijst met actieve leden en er wordt een seat gebruikt.
Begrijp werkruimterollen
HeyGen-werkruimtes ondersteunen verschillende rollen, elk met andere rechten.
Aanvragen om lid te worden goedkeuren of weigeren
Als voor je werkruimte vereist is dat gebruikers toegang aanvragen, kun je de aanvragen op twee plaatsen bekijken:
Vanaf beide locaties kun je openstaande verzoeken accepteren of weigeren. Zodra een verzoek is goedgekeurd, wordt de gebruiker een actief lid en neemt hij een seat in gebruik.
Deel content binnen de werkruimte
Naast rollen kun je de toegang tot afzonderlijke projecten, video's of mappen beheren.
Content delen:
Vanaf daar kun je:
Gebruikers met de rol Viewer blijven altijd alleen-lezen.
Video's delen en publiceren
Nadat een video is gegenereerd, wordt deze geopend op de Deelpagina, waar je kunt:
Je kunt ook het tabblad Delen gebruiken om de video op het web te publiceren, zodat iedereen een alleen-lezen versie kan bekijken zonder zich aan te melden.
Met deze stappen voltooid ben je klaar om samen te werken met je team in HeyGen door leden uit te nodigen, rollen toe te wijzen en content veilig te delen.