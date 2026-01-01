SAML-SSO instellen met Okta

In deze les leer je hoe je Single Sign-On (SSO) instelt met Okta voor je HeyGen-werkruimte.

Met SSO kan je team één keer inloggen en veilig toegang krijgen tot HeyGen met de bedrijfsgegevens, zonder extra wachtwoorden te hoeven beheren. Zodra SSO is ingeschakeld en geconfigureerd, kunnen gebruikers zich rechtstreeks via Okta aanmelden.

Begin in de Okta-beheerconsole

Begin met inloggen bij uw Okta-beheerconsole.

Navigeer naar Applicaties en selecteer vervolgens opnieuw Applicaties.

Klik op App-integratie maken.

Kies SAML 2.0 als aanmeldmethode en selecteer Volgende.

Maak de HeyGen-app in Okta

Wanneer je wordt gevraagd de applicatie een naam te geven, voer je HeyGen in en klik je op Volgende.

Je wordt nu gevraagd om SAML-configuratiegegevens op te geven.

Voer voor de Audience ID (Entity ID) het volgende in:

api2.heygen.com

Voor de Single Sign-On-URL ga je terug naar je HeyGen-dashboard, ga je naar Instellingen, open je het tabblad Beveiliging, schakel je SSO in en kopieer je de opgegeven SSO-URL.

Plak deze URL in het bijbehorende veld in Okta.

Zorg ervoor dat de applicatie de gebruikersidentiteit in e-mailformaat doorgeeft.

De NameID-claim moet het e-mailadres van de gebruiker gebruiken.

Voeg vervolgens de volgende gebruikersattributen toe:

Voornaam

Achternaam

Als je klaar bent, scrol dan naar beneden en klik op Volgende.

Selecteer Dit is een interne app en klik vervolgens op Voltooien.

Gebruikers toewijzen aan de Okta-app

Zodra de app is aangemaakt, opent u het tabblad Toewijzingen.

Klik op Toewijzen en voeg vervolgens de gebruikers of groepen toe die toegang tot HeyGen moeten hebben via SSO.

SAML-configuratiewaarden ophalen

Open vervolgens het tabblad Sign On in Okta en scrol naar beneden.

Klik op View SAML setup instructions.

Op deze pagina worden drie vereiste waarden weergegeven:

URL voor eenmalige aanmelding (Single Sign-On) van de identiteitsprovider

Identity Provider-uitgever

X.509-certificaat

Laat deze pagina open, want je hebt deze waarden nodig om de installatie in HeyGen te voltooien.

Voltooi de installatie in HeyGen

Ga terug naar je HeyGen-beheerpanel en open de pagina SSO-instellingen.

Kopieer en plak de drie waarden uit Okta in de bijbehorende velden in HeyGen en klik vervolgens op Opslaan.

Je Okta- en HeyGen-koppeling is nu geconfigureerd.

Test je SSO-configuratie

Om te controleren of alles werkt, ga je naar de HeyGen-inlogpagina en kies je voor Inloggen met SSO.

Als daarom wordt gevraagd, voer je je bedrijfsdomein in.

Je zou automatisch moeten worden ingelogd met je Okta-inloggegevens.

SSO is nu ingeschakeld voor je HeyGen-werkruimte.

Je team kan zich veilig aanmelden met de bedrijfsgegevens, zonder extra wachtwoorden of stappen.