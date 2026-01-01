Startpagina Academie Koppelingen Integreren met Hubspot

Kopers van vandaag verwachten meer dan algemene boodschappen. Eenvoudige personalisatie, zoals het invoegen van een voornaam in een e-mail, valt niet langer op. Video verandert dat. Als het goed wordt gedaan, trekt het de aandacht, bouwt het vertrouwen op en zet het aan tot actie. De uitdaging is dat traditionele videoproductie niet schaalbaar is voor gepersonaliseerde campagnes. Daar komt de integratie tussen HeyGen en HubSpot om de hoek kijken.

Door HeyGen te koppelen aan HubSpot kun je binnen enkele minuten automatisch gepersonaliseerde video’s genereren, zonder te hoeven filmen, monteren of een productieteam in te schakelen. Deze video’s kun je in de hele funnel inzetten, van sales outreach en lead nurturing tot onboarding, follow-ups en productadoptie.

Installeer de HeyGen-app in HubSpot

Begin met het installeren van de HeyGen-app vanuit de HubSpot Marketplace. Tijdens de installatie vraagt HubSpot om toestemming om CRM-gegevens te bekijken en te beheren. Hierdoor kan HeyGen video’s genereren met behulp van contactinformatie die in HubSpot is opgeslagen.

Als onderdeel van de installatie worden twee aangepaste contacteigenschappen toegevoegd. Eén slaat de URL van de HeyGen-videodeelpagina op en de andere slaat een preview-GIF-URL op. Deze eigenschappen worden gebruikt om gepersonaliseerde video’s direct in e-mails in te sluiten.

Er wordt ook een actieve contactlijst aangemaakt. Standaard bevat deze lijst alle marketingcontacten. Elk contact dat aan deze lijst wordt toegevoegd, komt in aanmerking voor het genereren van gepersonaliseerde video’s.

Je ziet ook een marketing-e-mailsjabloon dat voor je is aangemaakt. Deze e-mail bevat de vereiste HTML-module die verwijst naar de HeyGen-video- en GIF-eigenschappen. De e-mail wordt standaard niet gepubliceerd, dus je moet deze eerst controleren en alle verplichte velden invullen voordat je hem verstuurt.

Begrijp de HubSpot-workflow

Tijdens de installatie wordt er een workflow met de naam “Generate HeyGen Video for a Contact” aangemaakt. Deze workflow verzorgt het maken en versturen van video’s en wordt standaard in een inactieve status gestart.

De eerste stap in de workflow is inschrijving. Elke contactpersoon die aan de actieve lijst wordt toegevoegd, wordt automatisch ingeschreven.

De tweede stap is het genereren van de video. Dit is waar HeyGen een gepersonaliseerde video voor elke contactpersoon maakt en de aangepaste eigenschappen bijwerkt met de videolink en GIF-preview. Deze stap moet worden geconfigureerd voordat hij kan worden uitgevoerd.

De derde stap verwerkt fouten. Als de videogeneratie mislukt, wordt de workflow netjes beëindigd. Als het wel lukt, gaat de workflow verder en wordt de marketing-e-mail verzonden die de gepersonaliseerde video bevat.

Videogeneratie configureren

Om de installatie te voltooien, open je de actie voor videogeneratie binnen de workflow. Plak in het actiepaneel je HeyGen API-token. Je vindt dit token in de instellingen van je HeyGen-account onder het tabblad API.

Zodra de token is toegevoegd, laadt HubSpot je beschikbare HeyGen-sjablonen. Selecteer de sjabloon die je wilt gebruiken. Als je sjabloon variabelen bevat, koppel je elke variabele aan de bijbehorende HubSpot-contacteigenschap.

Veelvoorkomende variabelen zijn onder andere voornaam, bedrijf of locatie. Door deze velden te koppelen, kan de video automatisch worden gevuld met gegevens uit elk contactrecord. Als je template minder variabelen gebruikt dan er beschikbaar zijn, kun je de ongebruikte velden leeg laten.

Als je nog geen template hebt, maak er dan een in HeyGen voordat je terugkeert naar HubSpot.

Publiceren en starten

Zodra alles is geconfigureerd, publiceer je de workflow en publiceer je de marketing-e-mail. Vanaf dat moment zal elke nieuwe contactpersoon die aan de actieve lijst wordt toegevoegd automatisch een gepersonaliseerde video activeren en deze per e-mail ontvangen.