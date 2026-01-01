Startpagina Academie Koppelingen Integreren met Canva

Integreren met Canva

HeyGen integreert met Canva om het maken van video’s sneller en toegankelijker te maken. Met deze integratie kun je HeyGen-avatars en -video’s rechtstreeks in je Canva-ontwerpen gebruiken, waarbij levensechte AI-video wordt gecombineerd met de eenvoudige, collaboratieve ontwerptools van Canva.

HeyGen verbinden met Canva

Begin door je HeyGen-dashboard te openen en op Integraties te klikken. Zoek de Canva-integratie en klik om te verbinden. Hierdoor wordt je HeyGen-account gekoppeld aan Canva, zodat je HeyGen-functies direct binnen je Canva-ontwerpworkflow kunt gebruiken.

Voeg HeyGen-content toe aan je Canva-ontwerp

Zodra je verbonden bent, open je je ontwerp in Canva. Vanaf daar kun je HeyGen aan je project toevoegen door een avatar toe te voegen, je script in te voeren en een stem te kiezen die bij je boodschap past. Terwijl je avatarvideo vorm krijgt, kun je je lay-out, visuals en algehele stijl verder verfijnen met de ontwerptools van Canva.

Exporteer en deel je video

Als je tevreden bent met het eindresultaat, klik je rechtsboven in Canva op Delen en kies je Downloaden. Je door een avatar aangedreven video is nu klaar om overal te worden gedeeld waar jij maar wilt.