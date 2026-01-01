Integreren met Adobe

Ontdek hoe je Adobe Express kunt integreren met HeyGen, zodat je moeiteloos kunt overstappen van creatieve vormgeving naar dynamische, AI-gestuurde video. Of je nu een marketeer bent die een campagne verfijnt, een designer die content ontwikkelt of een creator die wil opschalen, met deze integratie houd je alles binnen één gestroomlijnd proces.

Stel de integratie in

Ga vanuit je HeyGen-dashboard naar Apps en open Integrations, en selecteer vervolgens de Adobe Express-plug-in. Je wordt gevraagd om je aan te melden bij je Adobe-account, of er een aan te maken als je die nog niet hebt.

Zodra je bent aangemeld bij Adobe Express, klik je op Add-ons in de linker navigatie als je niet automatisch naar de HeyGen-plug-in wordt geleid. Zoek naar HeyGen en klik op Add om de plug-in te installeren. Na de installatie is HeyGen direct binnen Adobe Express beschikbaar.

Voeg een avatar toe en maak je video

Begin met het selecteren van de avatar die je wilt gebruiken. Voeg daarna je script toe. Klik op Tekst onder Script toevoegen, plak vervolgens een script dat je al hebt geschreven of typ er direct een in de editor.

Nadat je je script hebt toegevoegd, kies je een stem. Selecteer eerst de taal en het geslacht dat bij je avatar past. Je ziet dan verschillende stemopties met uiteenlopende tonen, energieniveaus en stijlen. Kies de stem die het beste bij je boodschap past.

Als je liever je eigen audio gebruikt, klik je op Audio en upload je een bestand vanaf je apparaat. Ondersteunde formaten zijn onder andere MP3, M4A en WAV.

Genereer de video en voeg deze toe aan je ontwerp

Zodra alles klaar is, klik je op Generate your video en laat je HeyGen de rest doen. Wanneer de video klaar is, klik je op Add to design.

Je kunt de video nu overal op je Adobe Express-canvas slepen en neerzetten.

Pas je project aan en rond het af

Met de video toegevoegd kun je je ontwerp volledig aanpassen met de tools van Adobe Express. Voeg stockmuziek, tekst, afbeeldingen en andere designelementen toe om je lay-out te verbeteren.

Als je meerdere avatarvideo’s wilt toevoegen, herhaal je gewoon dezelfde stappen om extra HeyGen-clips te genereren en toe te voegen.

Wanneer je project klaar is, kun je het downloaden of direct delen. Als je ervoor kiest om een link te delen, kun je de toegang beheren of het beschikbaar maken voor iedereen met de link.