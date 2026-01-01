Startpagina Academie Avatars Hoe gebruik je Faceswap

Hoe gebruik je Faceswap

Face Swap is HeyGen’s gestroomlijnde workflow voor avatarpersonalisatie. In plaats van een avatar helemaal vanaf nul op te bouwen, kun je een bestaande avatar nemen en het gezicht vervangen met één enkele foto.

Door een basisavatar te kiezen en een duidelijke, frontale afbeelding te uploaden, genereert HeyGen binnen enkele seconden een nieuwe versie en slaat deze direct op in je Avatars-collectie. De bijgewerkte avatar is meteen klaar voor gebruik in elk project.

Toegang tot Face Swap

Om te beginnen opent u Apps, klikt u op Alles weergeven en selecteert u Face Swap.

Zoek de avatar die je wilt bijwerken en kies de Look waarmee je wilt werken.

Verander het gezicht van je avatar

Nadat je je basisavatar hebt geselecteerd, upload je een duidelijke, frontale foto van het gezicht dat je wilt gebruiken.

Klik op Avatarvoorbeeld om te zien hoe de transformatie eruitziet. Als je tevreden bent met het resultaat, sla je het op. Zo niet, dan kun je teruggaan en een andere afbeelding uploaden of je selectie aanpassen.

Zodra je hebt opgeslagen, wordt je Face Swap-resultaat automatisch als een nieuwe Look toegevoegd aan de avatar die je hebt geselecteerd. Het is direct beschikbaar voor gebruik in elk videoproject binnen HeyGen.