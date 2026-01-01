Startpagina Academie Avatars Hoe maak je een avatar met behulp van foto’s

Hoe maak je een avatar met behulp van foto’s

In deze les leer je hoe je een aangepast avatar maakt met je eigen foto’s. Dit is een snelle en eenvoudige manier om je digitale dubbelganger tot leven te brengen, zonder dat er video-opnames of apparatuur nodig zijn.

Begin op de pagina Avatars

Klik in je HeyGen-dashboard in de linker navigatie op Avatars. Selecteer Nieuwe avatar maken en kies vervolgens Beginnen met foto.

Upload je foto’s

Upload recente, hoogwaardige foto’s waarop alleen jij duidelijk te zien bent. Voor het beste resultaat gebruik je een mix van close-up- en fullbodyfoto’s, gemaakt vanuit verschillende hoeken en met uiteenlopende gezichtsuitdrukkingen, zoals lachend, neutraal of serieus. Gebruik foto’s die nauwkeurig weergeven hoe je er nu uitziet.

Foto-avatars moeten worden gemaakt van mensachtige gezichten met realistische gelaatstrekken en verhoudingen. Als je afbeelding een cartoon of illustratie is, is Avatar IV de betere optie.

Maak een avatar aan of voeg eraan toe

Nadat je je foto’s hebt geüpload, kies je of je ze wilt toevoegen aan een bestaande Look of een geheel nieuwe avatar wilt maken. Als je een nieuwe avatar maakt, voer je een naam in, selecteer je leeftijd, geslacht en etniciteit, controleer je de voorwaarden en klik je op Doorgaan.

Kies een stem

Selecteer vervolgens een stem voor je avatar. Je kunt kiezen uit de HeyGen Voice Library, een van je eigen aangepaste stemmen gebruiken of een nieuwe stem ontwerpen.

Zodra je een keuze hebt gemaakt, begint HeyGen met het genereren van je avatar.

Beheer je avatar

Wanneer de generatie is voltooid, verschijnt je Foto-avatar in je lijst met avatars. Vanaf daar kun je nieuwe looks toevoegen, bestaande bewerken of de avatar op elk moment een andere naam geven.

Als je het ooit wilt verwijderen, klik je op het menu met de drie puntjes op de avatar en selecteer je Verwijderen.