Hoe maak je een digitale tweeling

Wil je je video’s persoonlijker maken dan ooit tevoren? Met Digital Twins in HeyGen kun je een avatar creëren die eruitziet en aanvoelt als jij, tot in de details van je stijl, gezichtsuitdrukkingen en stem. Het is de meest persoonlijke manier om in je video’s aanwezig te zijn, zonder dat je altijd zelf voor de camera hoeft te staan.

Aan de slag op het tabblad Avatars

Log in op je HeyGen-account en open het tabblad Avatars vanuit je dashboard. Vanaf hier kun je een bestaande Digital Twin selecteren of een nieuwe aanmaken.

Klik op Create Avatar en selecteer vervolgens Get Started. Bekijk de opnametips om de best mogelijke kwaliteit te garanderen. Je wordt ook gevraagd of je gebarenherkenning wilt inschakelen, waarmee grotere bewegingen in je opname worden vastgelegd en opgeslagen als herbruikbare gebaren voor je video’s.

Kies vervolgens hoe je je beeldmateriaal wilt aanleveren. Je kunt een video uploaden, direct opnemen met je webcam of opnemen met je telefoon.

Best practices voor het opnemen van beeldmateriaal

Voor optimale resultaten upload of neem je een video op van ongeveer twee minuten. Houd je bewegingen natuurlijk en vermijd overdreven gebaren, zodat je avatar er niet te overdreven geanimeerd uitziet.

Gebruik indien mogelijk een camera of smartphone met hoge resolutie. Als je alleen aan het testen bent, is een clip van 30 seconden voldoende. Je kunt je opname uploaden of direct in de browser opnemen.

Upload en dien je beeldmateriaal in

Na het uploaden van je video kun je extra opties kiezen, zoals het behouden van omgevingsgeluid, het normaliseren van het geluidsvolume, het verwijderen van de achtergrond en het exporteren van je avatar in 4K-resolutie.

Vervolgens wordt je gevraagd een korte webcam-verificatievideo op te nemen, die je kunt voltooien nadat je je avatar hebt gemaakt. HeyGen analyseert je opname en markeert alle onderdelen die mogelijk verbetering nodig hebben.

Als alles er goed uitziet, klik je op Verzenden. HeyGen genereert vervolgens je Digital Twin en voegt deze toe aan je assetbibliotheek.

Bewerk je Digital Twin

Zodra je avatar is aangemaakt, kun je deze op elk moment aanpassen. Selecteer je avatar en klik op Avatar bewerken.

Vanaf hier kun je de achtergrond verwijderen of aanpassen, de resolutie wijzigen en de stem selecteren of bijwerken. Als je klaar bent, klik je op Wijzigingen opslaan.

Maak extra avatar-looks

Je kunt ook Avatar Looks maken om meer variatie aan je video’s toe te voegen. Looks zijn variaties op je Digital Twin, met verschillende outfits, poses of achtergronden.

Om een Look te maken, upload je een video van één minuut of een set aangepaste foto’s. Voeg bij foto-uploads een mix toe van close-up- en fullbodyfoto’s met verschillende hoeken en gezichtsuitdrukkingen. Na verificatie zijn je nieuwe Looks beschikbaar voor gebruik in elk project.

Je hebt nu je eigen Digital Twin, klaar voor gebruik in HeyGen. Met aangepaste Looks en expressieve mogelijkheden kun je eenvoudig boeiende, gepersonaliseerde video’s maken.