Hoe je looks genereert

Wil je je video’s dynamischer maken door de pose, outfit of omgeving van je avatar te veranderen, zelfs als je geen foto’s hebt in elke setting die je zou willen? Met Looks in HeyGen kun je beginnen met slechts een paar foto’s en AI-prompts gebruiken om de perfecte variatie te genereren. Het is een eenvoudige manier om je avatars aan te passen aan de toon, context of stijl van elk project dat je maakt.

Wat Looks zijn

Looks zijn alternatieve stijlen van je Photo Avatar. Je kunt ze zien als kledingwissels of scèneswaps voor je digitale dubbelganger.

Elk avatar kan tot 500 Looks hebben, en je kunt deze op elk moment vervangen of verwijderen, zodat je volledige flexibiliteit hebt terwijl je content zich ontwikkelt.

Met Generate Looks kun je één enkele Photo Avatar gebruiken en meerdere variaties maken met eenvoudige tekstprompts. Met deze Looks kun je houdingen, outfits en achtergronden veranderen, terwijl je dezelfde digitale identiteit behoudt.

Genereer nieuwe looks

Open het tabblad Avatars via het menu aan de linkerkant. Selecteer je Photo Avatar en klik vervolgens op Edit Look om te beginnen.

Kies hier het generatiemodel dat je wilt gebruiken.

Gebruik Flux LoRa voor nieuwe looks

Flux LoRa is het meest geschikt om volledig nieuwe Looks vanaf nul te creëren.

Wanneer je Flux LoRa gebruikt, kun je het afbeeldingsformaat en de afmetingen instellen, Look Packs genereren en specifieke objecten aan je avatar toevoegen. Kies een stijl, voer je prompt in en klik op Genereren.

HeyGen maakt vier Look-varianten en voegt deze toe aan je avatar, waarna je ze kunt bekijken en je favorieten kunt selecteren zodra de generatie is voltooid.

Gebruik Nano Banana om bestaande Looks aan te passen

Om een bestaande Look te verfijnen of aan te passen, schakel je over naar het Nano Banana-model.

Selecteer een basislook en voer vervolgens je prompt in. Je kunt ook tot drie referentieafbeeldingen uploaden om de generatie te sturen.

Klik op Genereren en HeyGen maakt een bijgewerkte Look op basis van jouw instructies.