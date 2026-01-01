Hoe Avatar IV te gebruiken

In deze les leer je hoe je je avatar tot leven brengt met Avatar IV, HeyGen’s meest geavanceerde expressieve avatarmodel.

Met Avatar IV kun je levensechte sprekende prestaties genereren vanuit een foto of video, zonder camera’s, opnames of studiobenodigdheden.

Maak een video met Foto naar video

Open op je HeyGen-startpagina de Apps en selecteer Photo to Video.

Upload een foto of kies een voorbeeldafbeelding. Voeg vervolgens je content toe door een script te schrijven of een audiobestand te uploaden. Als je inspiratie nodig hebt, klik dan op Surprise Me om automatisch een script te laten genereren.

Voor de beste resultaten houd je je video korter dan 180 seconden.

Als je een geschreven script gebruikt, selecteer dan een stem. Je kunt een van je bestaande stemmen kiezen, er een selecteren uit de HeyGen-bibliotheek of een nieuwe stem genereren met Voice Design door een aangepaste prompt in te voeren.

Beweging en expressiviteit configureren

Kies vervolgens je Motion Generation-modus. Selecteer Faster voor snellere resultaten of Quality voor output met een hogere kwaliteit. Houd er rekening mee dat de modus Quality twee keer zoveel credits gebruikt.

Stel het expressiviteitsniveau in op Laag, Normaal of Hoog, afhankelijk van hoe levendig je wilt dat de avatar eruitziet.

In het veld Aangepaste Beweging kun je bewegingsaanwijzingen invoeren of kiezen uit vooraf ingestelde opties om de beweging van de avatar te sturen.

Je kunt de resolutie ook aanpassen van 720p naar 1080p.

Wanneer alles klaar is, klik je op Genereren. Je video verschijnt in je Projecten zodra de verwerking is voltooid.

Avatar IV gebruiken in AI Studio

Je kunt Avatar IV ook direct in AI Studio toepassen.

Kies je avatar en open vervolgens in de scripteditor het menu voor de avatar-engine naast de stemselector. Vanaf hier kun je schakelen tussen Avatar Unlimited en Avatar IV.

Selecteer Avatar IV, kies je generatiemodus, pas de expressiviteit aan en voeg aangepaste bewegingsprompts of presets toe. Je kunt presets vernieuwen om nieuwe variaties te ontdekken.

Zodra je instellingen zijn voltooid, klik je op Genereren om de video te renderen.

Afronden en indienen

Avatar IV-video’s gebruiken Generative Credits, die HeyGen automatisch berekent.

Bevestig je instellingen en klik op Verzenden om je definitieve video te maken.

Je hebt nu geleerd hoe je realistische, expressieve pratende avatars maakt met Avatar IV. Deze functie is ideaal voor persoonlijke berichten, creatieve storytelling en hoogwaardige AI-gegenereerde content, snel en moeiteloos geleverd.